Pála: Zatím mi nikdo z holek neřekl, že nechce hrát

Do té doby se odehraje spousta turnajů včetně obřích podniků v Indian Wells a Miami. Situace českých hráček se tak ještě může změnit. "Zatím mi nikdo neřekl, že by nechtěl hrát. Doufám, že budou holky zdravé a v co nejlepší formě," řekl dnes Pála.

Může těžit ze šíře kádru, ve kterém mohou za světovou trojku Plíškovou a dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Kvitovou případně zaskočit jiné hráčky. "To je výhoda toho týmu, že máme hodně holek, které jsou schopné hrát na čemkoliv," pochvaloval si.

Volbu povrchu považoval za logickou, protože po Fed Cupu následuje právě turnaj ve Stuttgartu, který se hraje na stejném typu antuky. "To není klasická antuka, na jakou jsme zvyklí na venkovních kurtech. To je umělá antuka, která se tolik nekropí, má jiný podklad. Je to trošku jiné, jinak to klouže," popisoval.

A také kvůli povrchu budou podle něj nepříjemné Němky. "Ty holky jsou na ten povrch zvyklé, umějí na tom hrát," poznamenal Pála. Německo má navíc široký kádr, který nestojí jen na bývalé světové jedničce Angelique Kerberové. Ta kvalifikaci vynechala. "Neřekl bych, že je to jenom o ní. Ale očekávám, že budou hrát v plné sestavě, obzvlášť když potom následuje Stuttgart," přemítal.

Při formátu se dvěma dvouhrami a čtyřhrou Češky částečně ztratí výhodu, kterou díky silným singlistkám měly. "Bylo těžké nás v těch singlech porazit. Ale tak to je a člověk na to musí být připravený," dodal. Věří, že v nedaleké Budapešti budou mít hráčky i velkou podporu českých fanoušků.