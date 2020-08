Palermo: Ve čtvrtfinále turnaje WTA jsou po pěti letech tři Italky

Naposledy postoupily tři Italky do čtvrtfinále turnaje WTA v Hobartu 2015, kde se to povedlo Camile Giorgiové, Robertě Vinciové a Karin Knappové. Žádná z nich ale tehdy dál neprošla.



Nyní jsou tři italské tenistky mezi osmičkou nejlepších na domácí antuce v Palermu, kde se za přísných hygienických opatření koná první turnaj WTA po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru.



Už ve středu se přes druhé kolo dostaly zkušená dvojnásobná šampionka Sara Erraniová a devatenáctiletá Elisabetta Cocciarettová, která až dosud na okruhu WTA nevyhrála ani zápas. A ve čtvrtek na ně navázala Camila Giorgiová.



Osmadvacetiletá Giorgiová, aktuálně 89. hráčka světa, si ve druhém kole poradila po obratu 3-6 6-2 6-4 s devatenáctiletou slovinskou kvalifikantkou Kajou Juvanovou. Té se tak nepodařilo navázat na předchozí skalp nasazené dvojky Češky Markéty Vondroušové.



"Ve druhém a třetím setu jsem hrála rozhodně lépe. Posunula jsem se více dopředu a to bylo pro mou výhodnější," komentovala bývalá 26. hráčka světa povedený obrat.



"Na začátku zápasu jsem dělala spoustu taktických chyb, protože jsem se snažila bezdůvodně ukončovat výměny. Jakmile totiž začnu umisťovat míčky až moc k lajnám, moje hra se zbortí. Pak jsem ale postupně změnila taktiku a moje hra začala fungovat," dodala Italka.







Ve čtvrtfinále se Giorgiová utká s dvacetiletou Dajanou Jastremskou. Sedmá nasazená Ukrajinka v nočním zápase přehrála po velmi dobrém výkonu 6-2 6-4 Francouzku Oceane Dodinovou, jež se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser. V zápase podle statistiků nastřílela 38 winnerů a spáchala jen 7 nevynucených chyb.



Nasazená jednička Petra Martičová ve druhém kole udolala 5-7 6-4 6-2 vzdorující jednadvacetiletou Rusku Ljudmilu Samsonovovou.



"Dnes to byl pro mě opravdu boj. Od prvních výměn jsem necítila svou hru a naopak soupeřka hrála v dobrém rytmu. Samsonovová není typ hráčky, se kterými hraju ráda. Ona hraje rychle, trefuje velmi ploché a nízké údery. A hlavně na tomto povrchu to je nepříjemné," řekla Martičová.



O postup do semifinále se světová patnáctka z Chorvatska utká s další kvalifikantkou Běloruskou Aliaksandrou Sasnovičovou (h2h 3-1), které v kvalifikaci vzdala Tereza Martincová.







Po obratu postoupila také Anett Kontaveitová, jež porazila 3-6 6-2 6-2 Němku Lauru Siegemundovou. Ve čtvrtfinále na čtvrtou nasazenou Estonku čeká domácí devatenáctiletá naděje Elisabetta Cocciarettová.

• WTA INTERNATIONAL PALERMO •

Itálie, antuka, 202.250 dolarů

čtvrteční výsledky (06. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Martičová (1-Chorv.) - Samsonovová (Rus.) 5-7 6-4 6-2 Kontaveitová (4-Est.) - Siegemundová (Něm.) 3-6 6-2 6-2 Jastremská (7-Ukr.) - Dodinová (Fr.) 6-2 6-4 Giorgiová (It.) - Juvanová (Slovin.) 3-6 6-2 6-4