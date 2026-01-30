Paráda na Australian Open! O juniorský titul si zahrají výhradně české páry
Heřmanová, Žoldáková – Malovová, Terenťjevová 6:4, 7:6
Heřmanová se Žoldákovou ztratily cestou do semifinále jediný set, a to hned v prvním kole s čínskými soupeřkami, od té doby si na kurtech počínaly naprosto suverénně. Jejich jízdu nezastavily v semifinále ani ruské soupeřky Alexandra Malovová s Alisou Terenťjevovou.
České tenistky vstoupily do zápasu velmi dobře, když v páté hře uspěly na returnu, což následně potvrdily a šly do vedení 4:2. Rusky ale stihly ztrátu dorovnat a sada směřovala do dramatické koncovky. Za stavu 4:4 však ruský pár znovu neudržel servis a po 30 minutách hry tak mohly české tenistky slavit vedení 1:0 na sety.
Druhá sada se opět dlouho nesla v režii mladých Češek, které za stavu 5:4 mohly utkání dopodávat. To se jim však nepovedlo a o výsledku musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měly po dramatickém průběhu navrch Heřmanová se Žoldákovou, zvítězily 8:6 a mohly se radovat z postupu do finále.
A. Kovačková, J. Kovačková – Makarovová, Zolotarevová 6:4, 6:4
Jen několik minut po skončení zápasu Heřmanové se Žoldákovou se z postupu do finále radoval i další český pár Alena Kovačková s Janou Kovačkovou.
Nasazené jedničky sestry Kovačkovy měly velmi divoký úvod utkání s dalšími ruskými soupeřkami Marií Makarovovou a Radou Zolotarevovou. V úvodních pěti gamech vždy uspěly hráčky na returnu, třikrát ale byly úspěšnější Češky, a to jim v první sadě stačilo na vítězství 6:4.
Ani ve druhém dějství nebylo pro oba páry podání žádnou velkou výhodou. Kovačkovy o něj přišly znovu dvakrát, přesto dokázaly utkání otočit na svou stranu. Rozhodující moment přišel za stavu 5:4, kdy byly favoritky úspěšné na příjmu a utkání již bez větších problémů dopodávaly.
Sestry Kovačkovy, které na turnaji stále neztratily ani set, tak mají šanci navázat na společný juniorský deblový titul z loňského US Open.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
