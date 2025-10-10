Parádní jízda Siniakové končí ve čtvrtfinále. Na síly Češky byla Pegulaová
Siniaková - Pegulaová 6:2, 0:6, 3:6
V parádní formě se v posledních dnech prezentovala Kateřina Siniaková. Svou pohodu chtěla ukázat i v šestém vzájemném utkání s Jessicou Pegulaovou. A úvod zápasu jí vyšel výborně. Česká tenistka si ve čtvrtém gamu jako první vypracovala brejkové možnosti, tu druhou využila a šla do vedení 3:1.
Rodačka z Hradce Králové se prezentovala svou agresivní celodvorcovou hrou a svou slavnější soupeřku v úvodu zápasu přehrávala. Pegulaová situaci české soupeřce ulehčovala řadou nevynucených chyb, což se na skóre velmi rychle projevilo. Úspěch na returnu vzápětí Siniaková potvrdila při svém podání a nad světovou šestkou vedla již o tři gamy.
Češka měla i zbytek úvodního dějství jednoznačně ve své moci. Na svých servisech nepovolila finalistce loňského US Open ani jednu brejkovou možnost, sama naopak ještě jednou uspěla na příjmu a za 31 minut získala první set s přehledem 6:2.
Obě tenistky se mohly v prvním setu pochlubit vynikající bilancí získaných bodů po prvním servisu, kdy se dostaly shodně na 91 %. Na příjmu však byla jednoznačně lepší Siniaková, která uspěla ve 41 % případů, její soupeřka získala jen každou čtvrtou výměnu.
Pokud úvodní set vyšel Siniakové výborně, začátek druhého měl z jejího pohledu hororový průběh. Poprvé v zápase si hned v prvním gamu prohrála svůj servis, totéž se zopakovalo ve třetím a za 15 minut hry svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0 pro Pegulaovou.
Siniaková uhrála v úvodních čtyřech hrách pouhé čtyři body a na kurtu se viditelně trápila. A ani v pátém gamu se nedočkala snížení. Potřetí v řadě přišla o svůj servis a o osudu druhé sady bylo prakticky rozhodnuto.
Pegulaová sadu získala za pouhých 23 minut jednoznačně 6:0, Siniaková si připsala pouhých šest vítězných fiftýnů a na turnaji přišla o svůj první set.
Rodačka z Buffala tak poslala zápas do třetí sady. Rozhodující set se hrál i v posledních šesti zápasech Američanky, v pěti uspěla, jedinou prohru si připsala v nedávném semifinálovém duelu v Pekingu s Lindou Noskovou, kdy neproměnila tři mečboly.
Mizerný set se na Siniakové v rozhodujícím dějství neprojevil. Po vyhraném úvodním podání měla v následujícím gamu na returnu dvě možnosti k prolomení soupeřčina podání, ani jednou ale neuspěla.
Neproměněné šance ji mohly mrzet o to více, že v páté hře to byla právě ona, kdo jako první v setu prohrál své podání. Pegulaová brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 4:2. Velkou šanci srovnat krok měla Siniaková za stavu 3:4, opět ale ani jednu ze dvou nabídnutých příležitostí na returnu nevyužila a prohrávala 3:5.
A česká bojovnice už na obrat nedosáhla. I přes vedení 40:0 si podruhé v setu prohrála svůj servis a za hodinu a 40 minut šla Pegulaové gratulovat k dalšímu třísetovému vítězství a postupu do semifinále.
Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
