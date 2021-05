Pařížská antuka Kerberové nevoní. Už poosmé vypadla hned v 1. kole

Angelique Kerberová vyhrála Australian Open (2016), US Open (2016) i Wimbledon (2018), trofej z antukového Roland Garros ale zřejmě nikdy nezíská.



Maximem 33leté Němky na pařížském grandslamu jsou pouze dvě čtvrtfinále. Jinak už 8 ze 14 startů pro ni skončilo hned po úvodním vystoupení.



Letos bývalá světová jednička prohrála 2-6 4-6 s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou. V prvním kole Roland Garros vypadla třetí rok po sobě a popáté za posledních šest let.



Kerberová, která má na kontě 13 titulů a jen tři z nich slavila na antuce, dnes v obou setech prohrávala 0-5. A i když pokaždé dokázala snížit a ve druhé sadě měla dokonce brejkbol na 5-5, k obratu se nedopracovala.



"Dobře začala a neměla co ztratit. Zkusím se z toho zápasu poučit, protože v posledních týdnech jsem hrála dobře. Už se těším do Wimbledonu, tráva mi sedí mnohem víc," uvedla Kerberová.



Naopak nezaváhala světová dvojka Naomi Ósakaová, jež porazila 6-4 7-6 Rumunku Patricii Tigovou a připsala si teprve druhou letošní výhru na antuce.



Čtyřnásobná grandslamová šampionka před turnajem vzbudila rozruch prohlášením, že v Paříži nebude mluvit s novináři, protože tiskové konference podle ní mohou mít negativní dopad na psychické zdraví sportovců.



Následná debata se však na jejím výkonu výrazně nepodepsala. I díky 39 vítězným míčům se mohla po hodině a tři čtvrtě radovat z postupu přes 64. hráčku žebříčku WTA. O vyrovnání svého pařížského maxima se 23letá Japonka utká s další rumunskou tenistkou Anou Bogdanovou.





• FRENCH OPEN 2021 •

Francie / Paříž, antuka, 34.360.000 eur

nedělní výsledky (30. 05. 2021) • Dvouhra žen - 1. kolo • Kvitová (12-ČR) - Minnenová (Belg.) 6-7(3) 7-6(5) 6-1 Ósakaová (2-Jap.) - Tigová (Rum.) 6-4 7-6(4) Sabalenková (3-Běl.) - Konjuhová (Chorv.) 6-4 6-3 Kalininová (Ukr.) - Kerberová (26-Něm.) 6-2 6-4 Rybakinová (21-Kaz.) - Jacquemontová (Fr.) 6-4 6-1 Pavljučenkovová (31-Rus.) - McHaleová (USA) 6-4 6-0 Bogdanová (Rum.) - Cocciarettová (It.) 6-1 6-3 Badosaová (Šp.) - Davisová (USA) 6-2 7-6(3) Tomljanovicová (Austr.) - Kozlovová (Ukr.) 6-2 6-4 Koviničová (Č. Hora) - Burelová (Fr.) 6-3 7-6(8) Collinsová (USA) - Xiyu Wang (Čína) 6-2 4-6 6-4 Vesninová (Rus.) - Govorcovová (Běl.) 6-1 6-0 Tausonová (Dán.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6-4 6-2