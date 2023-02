Parksová v hale neprohrála 14 zápasů v řadě. V Lyonu si zahraje první finále na okruhu WTA

Alycia Parksová měla na kontě dlouho jediný titul mezi ženami, který získala v listopadu 2020 na turnaji ITF W20 v Orlandu.



V závěru loňské sezony se však dostala do skvělé formy. V Ostravě překvapila skalpy Karolíny Plíškové či Marii Sakkariové a postupem z kvalifikace až do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu WTA. Ve Slezsku navíc dokráčela k deblovému triumfu.



Rok 2022 pak ukončila svými dvěma nejcennějšími tituly, když vyhrála halové podniky WTA 125k v Andoře a ve francouzském Angers.



A v hale pokračuje na vítězné vlně i tento týden v Lyonu, kde už podruhé překonala své maximum na hlavním okruhu WTA. Dnes ve svém premiérovém semifinále 22letá Američanka porazila 6-3 7-6 Belgičanku Marynu Zanevskou.







"Čeká mě první finále na turnaji WTA 250. Myslím, že jsem dnes hrála docela úžasně. Na některé věci jsem přišla až během zápasu a to mě skrz utkání dostalo," komentoval Parksová. Ve světovém žebříčku si vylepší své maximum posunem minimálně na 62. místo, případný triumf by ji dostal na hranu Top 50.



O titul si Parksová zahraje v neděli proti domácí favoritce Caroline Garciaové (h2h 0-1). Světová pětka a vítězka loňského Turnaje mistryň v semifinále smetla dvakrát 6-2 přemožitelku Lindy Noskové Kolumbijku Camilu Osoriovou a postoupila do svého 15. finále. V nich má skvělou bilanci 11-3.





• WTA 250 LYON •

Francie, tv. povrch / hala, 259.303 dolarů

sobotní výsledky (04. 02. 2023) • Dvouhra - semifinále • Garciaová (1-Fr.) - Osoriová (Kol.) 6-2 6-2 Parksová (USA) - Zanevská (Belg.) 6-3 7-6(4)