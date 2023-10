Pavlásek si finálový debut neosladil, bratři Tsitsipasovi slaví první společný triumf

Devětadvacetiletý Adam Pavlásek se třetí sezonu soustředí na deblovou kariéru a pomalu posouvá své hranice a stoupá světovým žebříčkem.

Za poslední dva roky získal šest trofejí se čtyřmi různými partáky a především si letos sedl s uruguayským parťákem Arielem Beharem. V červnu spolu vyhráli 11 zápasů v řadě, získali dva challengerové tituly během dvou týdnů a v červenci se dostali do čtvrtfinále Wimbledonu.

A tento týden se po boku jihoamerického deblisty prodral poprvé do finále turnaje ATP. V hale v Antverpách česko-uruguayský tandem začal skalpem nejvýše nasazeného páru Edouard Roger-Vasselin a Santiago González, kteří letos vyhráli tři turnaje včetně Masters v Miami, a vyřadil i třetí nasazené britsko-monacké duo Lloyd Glasspool a Hugo Nys.

Pavlásek s Beharem našli přemožitele až v nedělním finále proti Petrosi Tsitsipasovi a Stefanosi Tsitsipasovi. Sice získali úvodní set, ale vedení neudrželi a po hodině a půl prohráli 7:6, 4:6, 8:10.

Sedmý singlista světa Stefanos Tsitsipas získal druhý deblový titul. S o dva roky mladším bratrem Petrosem vyhráli víc jak jeden zápas až na 24. společném turnaji a nakonec to dotáhli až k triumfu. V sobotním semifinále přežili dva mečboly.

TSITSIHUG



The brothers have done it

They beat Behar/Pavlasek 6-7(5) 6-4 10-8 to win their first title together ⚡️



Congrats guys #EuropeanOpen | #ATPTour | #Tennis | #Antwerp | #Tsitsipas pic.twitter.com/BdtzFqUm6K