Pavljučenkovová nedostala víza pro vstup do USA a nestihne turnaj v Cincinnati

"Bohužel, musím z Western and Southern Open odstoupit. Jsem pořád v Kanadě a čekám na americká víza. Snad je brzy dostanu a budu včas na US Open," napsala na twitteru Pavljučenkovová. Newyorský grandslam začne za dva týdny.

Pavljučenkovová měla v Cincinnati plnit roli nasazené šestnáctky, v úterý měla hrát s domácí Bernardou Peraovou. V soutěži ji nahradila Švédka Rebecca Petersonová.

30letá Ruska na začátku srpna získala olymypijské zlato, když v Tokiu vyhrála s Andrejem Rubljovem smíšenou čtyřhru. Ve dvouhře vypadla ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Belindou Bencicovou. Minulý týden v Montréalu skončila ve druhém kole.

Před dvěma lety nestihla začátek US Open Series kvůli stejnému problému s vízy také bývalá světová dvojka Světlana Kuzněcovová. Letos má potíže dostat se do USA i hráčka druhé světové stovky Anastasia Gasanovová.

Přesun z Montrealu nestihla včas ani Kateřina Siniaková kvůli komplikacím na letišti. Olympijská vítězka ve čtyřhře měla hrát od soboty v Cincinnati kvalifikaci dvouhry. Nastoupí alespoň do čtyřhry po boku Krejčíkové.

Oof, this is rough. Pavlyuchenkova not the only Russian player having US visa issues, but definitely the most high-profile so far. https://t.co/0vv6mRud46