Pech českých hvězd. Lehečka s Menšíkem trápili světové jedničky

ATP MASTERS TORONTO - Byla to bitva od prvního do posledního míčku. Jiří Lehečka (23) a Jakub Menšík (19) podlehli po velkém boji v prvním kole turnaje v Torontu světovým deblovým jedničkám Marcelu Arévalovi (35) a Matemu Pavičovi (32) po dvou tie-breacích 6:7, 6:7. Oba čeští tenisté na turnaji pokračují ve dvouhrách.

Arévalo, Pavič – Lehečka, Menšík 7:6, 7:6



Bez zbytečného respektu vstoupili do bitvy s velkými favority Lehečka s Menšíkem. V úvodní sadě si jak Arévalo s Pavičem, tak čeští tenisté bez větších problémů drželi svá podání.

A byli to právě Lehečka s Menšíkem, kteří si vypracovali jediné dvě brejkové možnosti v prvním dějství. V osmé ani desáté hře však neuspěli a o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

I v ní se na kurtu odehrávala obrovská bitva. Světové jedničky nakonec proměnily až pátý setbol a naprosto vyrovnanou zkrácenou hru tak získaly po divokém průběhu 11:9.

Lehečka s Menšíkem byli v prvním setu jistějším párem na podání, po kterém získali 82 % výměn, jejich soupeři se dostali na 71 %. Šampioni z French Open z minulého roku byli horší dvojicí i co do počtu získaných míčů v prvním setu, v poměru 39:44, přesto to byli právě oni, kdo šel po necelé hodině hry do vedení 1:0 na sety.

Arévalo a Pavičem se na postup hodně nadřeli (@ @ JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Druhý set začal lépe český pár, který poprvé v zápase uspěl na returnu a šel do vedení 2:0. Ve čtvrté hře se však poprvé dočkali i Arévalo s Pavičem a bylo vyrovnáno na 2:2. Ve zbytku sady si již obě dvojice svůj servis pohlídaly, o výsledku tak znovu musel rozhodnout tie-break.

V něm vedli favorité už 5:1, ani za tohoto stavu se ale čeští tenisté nevzdali, dotáhli na 6:5, třetí mečbol však Arévalo s Pavičem už proměnili a po hodině a 43 minutách boje se mohli radovat z vydřeného postupu do druhého kola.

Čeští reprezentanti vyhráli 52 % všech bodů v zápasu, vypracovali si i více brejkbolových šancí než jejich soupeři (4:2), ani to jim ale nakonec na vytoužený postup nestačilo.

Lehečka i Menšík zůstávají v Torontu ve hře ve dvouhrách. Rodák z Mladé Boleslavi nastoupí ve třetím kole proti Francouzovi Filsovi, Menšíka čeká souboj s rozjetým Španělem Alejandrem Davidovichem.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Torontu (čtyřhry)