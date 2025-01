Pegulaová se po zranění vrací ve formě. V Adelaide postoupila do finále proti kamarádce Keysové

WTA ADELAIDE – Světová sedmička Jessica Pegulaová (30) hned na prvním turnaji po zranění kolena postoupila do finále. Na pětistovce v australském Adelaide nejvýše nasazená Američanka neztratila ještě ani set, v semifinále si poradila s Kazachstánkou Julií Putincevovou (30). O titul svede souboj s kamarádkou Madison Keysovou (29).

Pegulaová – Putincevová 7:6, 6:3

Jessica Pegulaová loni prožila povedené léto, když čtyři turnaje včetně US Open zakončila finálovým zápasem a získala dva tituly. V závěru roku ji ale trápilo zranění kolena, kvůli kterému po dvou porážkách odstoupila z Turnaje mistryň a letos vinou přetrvávajících potíží nestihla vstup do sezony v Brisbane.

Na generálku před Australian Open do Adelaide ale dorazila a na první akci po dvou měsících neztratila ještě ani set. Po Řekyni Marii Sakkariové a krajance Ashlyn Kruegerové potvrdila roli favoritky i proti Julii Putincevové z Kazachstánu, kterou zdolala 7:6, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3:0.

V úvodní sadě světová sedmička Pegulaová neudržela vedení 4:2 a v tie-breaku naopak sama prohrávala 2:4. Dějství ale ukončila ziskem pěti míčků v řadě a podruhé už o podání nepřišla. Ve druhém setu dokonce nečelila brejkbolu, sama jednu z pěti šancí na brejk využila a po hodině a půl mohla slavit.

"S Julií je to vždycky ošidné. Trefuje tvrdé rány, riskuje a hraje hodně dropshotů. Já se ale snažila soustředit hlavně na svou hru a je úžasné, že jsem dokázala postoupit do finále," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Američanka, jež upravila svou bilanci v Adelaide na 5:0. Loni po postupu do semifinále ze soutěže odstoupila.

Statistiky zápasu Jessica Pegulaová – Madison Keysová (@ Livesport / Enetpulse)

Třicetiletá Pegulaová postoupila do svého celkově 15. finále a bojovat v něm bude o 6. titul. Její soupeřkou bude v souboji bývalých finalistek US Open o rok mladší krajanka a kamarádka Madison Keysová, s níž má vyrovnanou bilanci 1:1. Poprvé se střetnou mimo americkou půdu.

"Už jsme si tady spolu i zatrénovaly a je skvělé, že si zahrajeme finále. Není to příjemné nastoupit proti kamarádce, ale obě do toho půjdeme naplno a budeme chtít vyhrát," dodala Pegulaová.

Keysová – Samsonovová 5:7, 7:5, 3:0 / skreč S.

20. hráčka světa Keysová, jež se před sezonou vdala za svého trenéra Bjorna Fratangela, v Adelaide zvládla už čtyři těžké zápasy. Po světové šestnáctce Beatriz Haddadové Maiaové, sedmnáctce a obhájkyni titulu Jeleně Ostapenkové a devítce Darje Kasatkinové postupně našla recept i na 26. hráčku světa Ljudmilu Samsonovovou.

Devětadvacetiletá Američanka sice prohrála první set a za stavu 5:7, 3:4 a 0:30 bojovala o servis, podání ale udržela a vývoj proti zdravotně indisponované soupeřce otočila. Když v rozhodujícím dějství odskočila do vedení 3:0 s dvěma brejky, Samsonovová kvůli zranění nohy skrečovala.

Keysová si zahraje celkově 14. finále a usilovat v něm bude o 9. titul. Poslední trofej získala loni na jaře na antuce ve Štrasburku.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide