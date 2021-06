Peschkeová se vrací po zánětu zápěstí, tenhle návrat je poslední

Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 a bývalá deblová jednička hrála naposledy loni v listopadu, od té doby léčila pravé zápěstí. "Nemohla jsem se zbavit zánětů. Čtyři měsíce jsem nebyla schopná držet raketu," řekla Peschkeová novinářům.

Musela být v klidu a nakonec pomohly až injekce. "Dvě. Bez toho by to asi nešlo a nevím, jak by to vypadalo. Měla jsem specialistu na zápěstí a jsem ráda, že mě dal do kupy."

Před Roland Garros stihla jen turnaj ve Štrasburku, kde vypadla v 1. kole. Na pařížské antuce už v páru s Němkou Vivian Heisenovou úvodní duel čtyřhry zvládly. "Jde to docela ztěžka, ale může to být jenom lepší. Potřebuju hrát více zápasů, abych si zase zvykla na tempo, které frčí na turnajích. Musím na sobě ještě trošku zapracovat," uvedla Peschkeová.

Na kurty se vrátila, protože si chce dokázat, že ještě může držet krok s mladými. "Ale asi to je naposledy," podotkla. "Po tak dlouhé době to opravdu není nic lehkého. Netrvá mi až tak dlouho se dostat do úderů, mám za ty roky nahráno, ale problém je fyzička," prohlásila vítězka 35 turnajů WTA ve čtyřhře.

Od sebe nic neočekává. Snaží se především pomoct Heisenové. "Ona je fajn holka, moje kamarádka a má deblový potenciál. Chci ji posunout dál," řekla Peschkeová.