Pět největších šoků na turnajích ATP: Macháč senzačně skolil Alcaraze, Menšík zazářil v Dauhá

V seznamu pěti největších letošních překvapení na nejvyšším mužském okruhu podle ATP najdeme hned dvě česká jména. Tomáš Macháč (24) po fenomenálním výkonu ukončil ve čtvrtfinále na Masters v Šanghaji dlouhou vítěznou sérii úřadujícího šampiona dvou grandslamů Carlose Alcaraze (21). Jakub Menšík (19) během svého průlomového tažení v Dauhá zaskočil jednoho z největších favoritů Andreje Rubljova (27).

5) Madrid: Monteiro – Tsitsipas 6:4, 6:4

Thiago Monteiro chytl na letošním Masters v Madridu výbornou formu a absolvoval jeden ze svých nejpovedenějších turnajů v této sezoně. Dokonce ho nedokázal zastavit ani člen TOP 10 Stefanos Tsitsipas. Brazilský antukový specialista byl jasným outsiderem. Vždyť Tsitsipas vstupoval do utkání s letošní bilancí 10:1 na antuce zahrnující triumf na tisícovce v Monte Carlu a finále v Barceloně.

Přesto si Monteiro připsal svůj teprve čtvrtý kariérní skalp TOP 10. Přitom o týden dříve prohrál na challengeru hned v úvodním kole s 255. mužem pořadí Jaimem Fariou. Vítězství nad Tsitsipasem jen potvrdilo, že v tenise se může vše velmi rychle změnit.

"Každý týden představuje novou příležitost," řekl Monteiro, který se po účasti ve třetím kole v Madridu probil z kvalifikace do osmifinále dalšího antukového Masters v Římě. "V posledních pár týdnech jsem se necítil na kurtech úplně dobře a zkoušel jsem uspět na challengerech, což se mi nepovedlo. Pořád jsem na sobě makal a věřil jsem, že se to otočí. V tomto týdnu se mi veškerá ta dřina vyplatila."

4) Rio de Janeiro: Fonseca – Fils 6:0, 6:4

Také v dalším případě zazářil Brazilec. Joao Fonseca na sebe v 17 letech pořádně upozornil na domácí pětistovce v Rio de Janeiru, kde startoval na divokou kartu a coby 655. hráč světa. Ve svém teprve druhém kariérním zápase v hlavních soutěžích na nejvyšší tour si vyšlápl na nasazenou sedmičku Arthura Filse a jako první tenista narozený v roce 2006 slavil postup na této úrovni.

"Jsem tak šťastný. První vítězství nemohlo přijít v lepší moment. Bydlím 10 minut odtud a mám tady celou rodinu a všechny kamarády," řekl brazilský teenager, jenž v následujícím utkání přemohl Cristiana Garína, než ve čtvrtfinále podlehl Marianovi Navonemu. "Byl jsem nervózní, třásl jsem se, ale chtěl jsem strašně moc vyhrát. Povedlo se mi to."

Skalp Filse byl už tehdy velmi cenný a jeho hodnota ještě více stoupla, když Francouz ve zbytku sezony kraloval na pětistovkách v Hamburku a Tokiu a vypracoval se do TOP 20 pořadí. Znovu by se mohli potkat již před startem nové sezony, a sice na Turnaji mistrů pro mladíky v Saúdské Arábii.

3) Šanghaj: Macháč – Alcaraz 7:6 (7:5), 7:5

Carlos Alcaraz nastupoval do čtvrtfinále na Masters v Šanghaji s vítěznou sérií čítající 12 zápasů. Ta zahrnovala výhry v základní skupině finálového turnaje Davisova poháru a v Laver Cupu a také triumf v Pekingu. Tomáš Macháč se ovšem skvělé formy španělského supertalentu nezalekl.

Český tenista ukázal, proč je letošní sezona jeho zatím nejlepší v kariéře. Mimo jiné se v březnu v Miami probil do svého prvního čtvrtfinále na Masters a po cestě do premiérového finále na hlavní tour porazil Novaka Djokoviče v Ženevě.

Macháč předvedl na své poměry extrémně agresivní výkon a favorizovaného Alcaraze často nenechal ani nadechnout. Jen v úvodním dějství nastřílel 20 vítězných úderů. Po vynikajícím představení se zaslouženě stal čtvrtým nejníže postaveným semifinalistou v historii šanghajského Masters.

"Rozhodně mám teď nejlepší formu, takže jsem věděl, že předvedu skvělý výkon. Už o kolo dříve jsem hrál neuvěřitelně a porazil Tommyho Paula. Proti takovým soupeřům musíte hrát takto, protože jinak dostanete 2:6, 3:6 a můžete jet domů," uvedl Macháč po šokujícím skalpu. Do finále ho nepustil pozdější šampion Jannik Sinner, lídrovi žebříčku nicméně statečně vzdoroval (4:6, 5:7).

2) Dauhá: Menšík – Rubljov 6:4, 7:6 (8:6)

Jakub Menšík o sobě dal vědět na nejvyšším okruhu už o několik měsíců dříve. Nicméně až teprve premiérový skalp TOP 5, který zapsal proti Andrejovi Rubljovovi ve čtvrtfinále únorového podniku v Dauhá, bezpochyby odstartoval jeho stále trvající životní období.

V katarské metropoli zaskočil Alejandra Davidoviche a bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho a dosáhl na své první čtvrtfinále na turnajích ATP. Do premiérového souboje s Rubljovem, který hrál v Dauhá už dvakrát finále a v roce 2020 triumfoval, šel rozhodně v pozici outsidera. Ruský soupeř byl navíc světovou pětkou a nasazenou jedničkou.

Menšík, který využil pro účast v Dauhá svou divokou kartu z programu ATP Next Gen Accelerator, odvrátil všech šest brejkbolových hrozeb včetně setbolu a zapsal dvousetovou výhru. Ta mu zajistila premiérový posun do elitní stovky světového pořadí.

"Tohle je od začátku neuvěřitelný týden. Hrál jsem velmi dobře a věděl jsem, že se můžu měřit i s velkými hráči. Porazit takové soupeře a dojít tady do semifinále. To je úžasný pocit," uvedl Menšík po skalpu Rubljova. V Dauhá se nakonec podíval až do finále, v němž byl nad jeho síly Karen Chačanov.

1) Indian Wells: Nardi – Djokovič 6:4, 3:6, 6:3

Luca Nardi už se možná cítil jako vítěz v tu chvíli, kdy si zajistil na Masters v Indian Wells souboj třetího kola se světovou dvojkou a svým idolem Novakem Djokovičem. Do hlavní soutěže prvního Masters sezony se dostal až jako lucky loser a proti Zhizhen Zhangovi zaregistroval svůj první skalp TOP 50.

Tehdy 123. hráč světa si splnil zápasem s Djokovičem sen, a dokonce dokázal pětinásobného šampiona porazit. V rozhodujícím setu přestřílel favorita na vítězné údery 16:2 a ukončil jeho 11zápasovou neporazitelnost na akcích Masters.

Ital se stal od roku 2015 teprve devátým nečlenem TOP 100 žebříčku, jenž skolil světovou jedničku či dvojku. Po Indian Wells se poprvé objevil v elitní stovce světového hodnocení. "Myslím si, že před tímhle zápasem mě nikdo neznal," řekl Nardi po teprve pátém vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.