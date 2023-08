Pět z osmi. V Cincinnati uspěly Kvitová, Vondroušová, Muchová, Bouzková i Nosková

Petra Kvitová v pátečním osmifinále v kanadském Montrealu neudržela vedení proti Belindě Bencicové a nad jejím zdravotním stavem visel otazník, neboť v závěru zápasu bojovala se zhoršujícími se bolestmi pravé kyčle.

Už o čtyři dny později ale nastoupila na dalším turnaji WTA 1000 v Cincinnati a navíc svůj úvodní zápas úspěšně zvládla. Se 37. hráčkou světa Annou Blinkovovou si v prvním vzájemném duelu poradila 7:6, 6:0.

Třiatřicetiletá Češka si v úvodu zápasu vypracovala vedení 5:2, život si ale ještě zkomplikovala. Náskok ztratila, za stavu 6:5 nevyužila dva setboly a o zisku sady rozhodla až v tie-breaku. Ve druhém setu už byla suverénní, za stavu 5:0 odvrátila tři brejkboly v řadě a znovu po týdnu dorazila svou úvodní soupeřku kanárem.

Ve druhém kole se Kvitová utká s o patnáct let mladší krajankou Lindou Noskovou (h2h 1:0), kterou dorazila kanárem v březnu v Miami.

Osmnáctiletá Nosková si v Cincinnati úspěšně aplikuje náplast na dvojí zklamání z domácího Livesport Prague Open ve Stromovce , kde nečekaně nezvládla boj o první titul a kvůli deštěm o den odloženému finále nestihla start na turnaji WTA 1000 v Montrealu.

Na svém prvním ze dvou přípravných turnajů před US Open vyhrála už tři zápasy. Po zdárně absolvované kvalifikaci zvládla i těžký vstup do hlavní soutěže. Po obratu skolila 2:6, 6:3, 6:1 unavenou světovou dvanáctku Ljudmilu Samsonovovou, jež minulý týden v Montrealu vyřadila Arynu Sabalenkovou, Belindu Bencicovou či Jelenu Rybakinovou a neuspěla až v nedělním finále po debaklu s Jessicou Pegulaovou.

Česká teenagerka v úvodu zápasu dvakrát neudržela podání a na začátku druhého setu přišla o výhodu brejku. Od stavu 2:6 a 3:2 ale získala 9 z 10 gamů, připsala si jeden z nejcennějších skalpů a soupeřce oplatila červnovou porážku z trávy v Bad Homburgu.

50. hráčka světa Nosková si připsala třetí skalp hráčky TOP 30 a bilanci s členkami TOP 20 má nyní 3:10. Předchozí dvě výhry zaznamenala v lednu cestou do finále v Adelaide proti tenistkám elitní desítky. Minimálně úvodní zápas dokázala vyhrát i na své čtvrté 'tisícovce', proti Kvitové bude usilovat o největší osmifinále a překonání žebříčkového maxima (45. místo).

Třetí výhru ve čtvrtém zápase na US Open Series zaznamenala Marie Bouzková. Po osmifinále v Montrealu, kde si vyšlápla i na světovou šestku Caroline Garciaovou, znovu po roce zvládla vstup do turnaje v Cincinnati. Letošní ročník pětadvacetiletá Češka odstartovala hladkou výhrou 6:2, 6:2 nad Rumunkou Irinou Beguovou.

Ve druhém kole se bývalá vítězka dívčího US Open Bouzková utká s domácí Madison Keysovou, nebo s Belgičankou Elise Mertensovou.

Karolína Muchová i na třetím přípravném turnaji před US Open zvládla své úvodní vystoupení. V Cincinnati česká tenistka zdolala v souboji hráček druhé světové desítky 6:7, 6:1, 6:4 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, s níž vyhrála i třetí vzájemný zápas.

Zápas se rozehrál už v pondělí, ale po pěti gamech byl kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na druhý den. Do úterní dohrávky Muchová vstoupila ztrátou dvou gamů, přesto dokázala dohnat stav 2:5 s mankem dvou brejků. Haddadová Maiaová třikrát nedokázala sadu ukončit při svém servisu a česká tenistka si po odvrácení tří setbolů vynutila tie-break, v něm nakonec ale přeci jen padla.

Ve druhém dějství ale chybující soupeřku převálcovala a psychickou výhodu přetavila i v zisk vyrovnané třetí sady. Obě hráčky si v ní dlouho držely své servisy, než se šestadvacetiletá rodačka z Olomouce za stavu 5:4 dostala k mečbolu a výměnu proměnila vítězným úderem po náběhu na síť.

"Party a lot" @karomuchova7 rises to the occasion to defeat Haddad Maia in three close sets!#CincyTennis pic.twitter.com/a59aoDpKzZ