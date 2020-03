Petkovicová: Tomic o nákaze koronavirem lhal. Často mluví bez přemýšlení

Australan Bernard Tomic v polovině března řekl deníku The Herald Sun, že má všechny příznaky koronaviru. Že zůstává ve svém domě v Miami v izolaci a čeká na testování.



Podle někdejší světové devítky Andrey Petkovicové ale bývalý sedmnáctý hráč světa lhal. V textové zprávě se jí přiznal, že žádné příznaky neměl.



"On často mluví bez přemýšlení. Naposledy se to týkalo koronaviru. Před pár dny jsem mu napsala a on připustil, že všechno byla lež a že ani neví, proč to udělal," uvedla Petkovicová pro GoTennis.



Dvaatřicetiletá Petkovicová se letos kvůli zranění na kurt vůbec nedostala. Naposledy hrála loni na podzim v Lucemburku, kde si poranila levé koleno. V aktuálním zmraženém žebříčku jí patří 87. místo.