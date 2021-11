Plíšková dostala od Kontaveitové i kanára. Estonka je první semifinalistkou

Karolína Plíšková zahájila Turnaj mistryň ve středu večerním zápasem a třísetovou výhrou nad Garbiñe Muguruzaovou. Dnes v odpoledním programu ale další oblíbenou soupeřku neporazila.



S Anett Kontaveitovou, se kterou vyhrála všechny tři vzájemné duely, držela krok jen v úvodu. Od stavu 4-4 už nezískala ani game po necelé hodině hry prohrála 4-6 0-6.



"Já hrála normálně a ona extrémně dobře. První set rozhodl a druhý nemá cenu hodnotit. Hrála výborně a nedala mi v podstatě šanci," hodnotila Plíšková utkání.

Statistiky zápasu

Plíšková - Kontaveitová 4 esa 6 2 dvojchyby 3 59 %

1. podání 'in' 63 %

63 %

úsp. 1. podání 83 %

37 %

úsp. 2. podání 59 %

9 winnery 20 18 nevyn. chyby 16 0/3 brejkboly 4/6 36 celkem bodů 56 čas: 0:57

Česká tenistka, v 29 letech nejstarší a se čtyřmi starty nejzkušenější účastnice letošního ročníku, měla ve třetím gamu tři šance na brejk, ale ani jednou neuspěla. První brejkbol soupeřce nabídla až za stavu 4-5, ovšem Estonka hned svou první šanci využila a zároveň uzavřela úvodní set. "Byl to nešťastný game," řekla Plíšková.



Ve druhém setu už Plíšková vypadla zcela z rytmu a na Kontaveitovou nestačila. Uhrála jen devět výměn a do šatny zamířila po 57 minutách hry.



"Nebyla jsem po prvním setu zklamaná, ale nevyvinulo se to pro mě dobře," pronesla zklamaná rodačka z Loun







Plíšková si letos třikrát zahrála finále. V květnu na antuce v Římě, v červenci ve Wimbledonu ani v srpnu v Montréalu ale nezvítězila a hrozí, že poprvé od roku 2012 nezakončí sezonu se ziskem alespoň jednoho titulu.



Poslední šanci má právě nyní na Turnaji mistryň, na který se kvalifikovala popáté v řadě. Poslední tři starty (2017, 2018 a 2019) proměnila v postup ze skupiny, ovšem v následném semifinále ani jednou neuspěla.



Letos se Plíšková o postup do semifinále utká v neděli ve svém závěrečném zápase ve skupině s krajankou Barborou Krejčíkovou. Tu v sobotu od 2:30 SEČ čeká souboj s Garbiñe Muguruzaovou a pokud ji porazí, rozdá si to s Plíškovou o přímý postup ze skupiny Teotihuacán.



"Chci hrát svoji hru, agresivně, a buď projdu dál, nebo to bude můj poslední zápas sezony. Pokusím se dát stranou nervy, že jsme ze stejný republiky, a odehrát dobrý zápas," řekla Plíšková, jež vyhrála oba vzájemné duely na profi úrovni.



To rozjetá Kontaveitová má při svém debutu na Turnaji mistryň semifinále po dvou dvousetových výhrách nad českými tenistkami už jisté. 25letá Estonka od konce srpna odehrála 30 zápasů a 28 z nich vyhrála. Během této doby ovládla turnaje v Clevelandu, Ostravě, Moskvě a Kluži.



"Především dobře servíruje, i když nemá podání nejrychlejší, tak míče dobře umísťuje a má kvalitní druhý servis. Je vidět, že si věří," všimla si Plíšková.



Turnaj mistryň se letos koná po roční pauze a mexická Guadalajara zřejmě jen jednorázově nahradila na poslední chvíli čínský Shenzhen. Hraje se v nadmořské výšce přes 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem.