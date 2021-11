Krejčíková v Guadalajaře podlehla i Muguruzaové, stále však může postoupit

TURNAJ MISTRYŇ - Barbora Krejčíková prohrála na Turnaji mistryň i svůj druhý zápas ve dvouhře. Turnajová dvojka vrcholu sezony v mexické Guadalajaře podlehla Španělce Garbiñe Muguruzaové 6-2 3-6 4-6, ale stále může postoupit ze skupiny do semifinále.

Barbora Krejčíková letos vyhrála Roland Garros a svou životní sezonu zakončuje z pozice světové trojky na Turnaji mistryň. Jako jediná startuje v obou soutěžích a navíc těsně před odletem do Guadalajary jako jediná ze singlistek absolvovala i finálový turnaj Billie Jean King Cupu v Praze.

Ve dvouhře, kterou hraje na Turnaji mistryň poprvé, je po dvou vystoupeních bez vítězství. Nicméně bez šance postoupit ze skupiny stále není.

Po úvodní dvousetové porážce s Anett Kontaveitovou Krejčíková prohrála páteční večerní souboj s Garbiñe Muguruzaovou. Proti Španělce neudržela vedení prohrála 6-2 3-6 4-6.

Duel s Muguruzaovou přitom rozehrála nadějně. Od stavu 1-2 získala pět her v řadě a vyhrála úvodní set. Soupeřka v něm zahrála jen 2 winnery a spáchala 18 nevynucených chyb. Ve druhém se Španělka zlepšila v obraně a dobře returnovala. Krejčíková jeden brejk smazala, ale na druhý z osmého gamu už reagovat nedokázala.

"Hlavně na začátku druhého setu, tam se to celý lámalo. Kdyby se mi to dobře sešlo a zahrála jsem údery, jak jsem potřebovala, tak by žádný třetí set nebyl," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Třetí set rozhodla třetí hra. Krejčíková odvrátila pět brejkbolů, ale při šestém o servis přišla. Šanci na zisk podání Muguruzaové nedostala a prohrála za dvě hodiny a deset minut.

"Když dobře podává, je to proti ní velmi těžké, obzvlášť tady v těchto těžkých podmínkách. Snažila jsem se najít způsob, jak vyhrát, odehrála jsem velmi dobrý zápas," komentovala Krejčíková, která letos odehrála 41. zápas s vyhraným prvním setem a teprve potřetí vedení neudržela. V třísetových duelech má teď bilanci 13-3.

Získaný set Krejčíkovou udržel ve hře o semifinále. K jistotě postupu v neděli musí porazit Plíškovou ve dvou setech a doufat, že Muguruzaová nezíská set s Kontaveitovou. Teoreticky k postupu povede i výhra 2-1 na sety a prohra Muguruzaové 0-2, pak by rozhodoval poměr vyhraných gamů.

"Je to určitě dobrý, že je dál šance, ale moc nad tím nepřemýšlím. Jdu na zápasy s tím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. Takto se snažím a budu makat, abych tu šanci proměnila, aby se to třeba podařilo. Těším se, že si zahraju další zápas, možná zápasy," řekla.

S Plíškovou se střetla v minulosti na mezinárodní scéně dvakrát a nezískala ani set. Naposledy proti sobě hrály před třemi lety na Roland Garros. "Zajímá mě, jak jsem se od té doby zlepšila, kde je můj level a jak se zvládnu poprat s její hrou. Bude to dobrá bitva," uvedla Krejčíková.

Jejich duel bude i bojem o českou jedničku. "Soustředím se na zápas, na svůj nejlepší výkon a věřím, že se mi to povede. Ostatní věci neřeším, je to zbytečný," řekla Krejčíková, kterou před zápasem s Plíškovou ještě čeká další utkání čtyřhry v páru s Kateřinou Siniakovou.

Plíškové v neděli teoreticky může k postupu stačit vyhrát jeden set, ale zároveň nemusí stačit ani výhra 2-0.