Plíšková je poprvé ve čtvrtfinále Wimbledonu, Muchová to dokázala i při druhém startu

Karolína Plíšková prožívá jeden z mála povedených turnajů po loňském restartu. Devětadvacetiletá rodačka z Loun po loňské koronavirové pauze teprve potřetí dokázala vyhrát čtyři zápasy po sobě. V obou předchozích případech se jí to povedlo na antuce v Římě, kde loni ve finále vzdala a letos neuhrála jediný game.

Právě po římském finále přišlo další hluché období, na French Open skončila již ve druhém kole a na travnatých generálkách prohrála oba zápasy. Ve Wimbledonu ovšem ještě neztratila set, postupně si poradila se semifinalistkou nedávného French Open Tamarou Zidanšekovou, Donnou Vekičovou, krajankou Terezou Martincovou a dnes po setech 6-2 6-3 s Ljudmilou Samsonovovou.

Plíšková určitě očekávala, že bude mít s 22letou Ruskou, která senzačně ovládla generálku v Berlíně a na trávě vyhrála všech deset předchozích zápasů, více práce. Samsonovová však představovala nebezpečí jen na začátku, po nepotvrzeném brejku se její hra úplně rozpadla a až do konce utkání kupila nevynucené chyby. Plíšková oproti tomu byla od začátku solidní a zaslouženě slavila hladké vítězství.

"Jsem super šťastná, že jsem tady ve čtvrtfinále i ve dvouhře," připomněla Plíšková, že si v roce 2016 zahrála ve Wimbledonu semifinále čtyřhry. "Hrála jsem stejně jako v předešlých zápasech velmi solidně a dneska obzvlášť. Byla jsem připravená na všechno a fungovalo to výborně. Měla jsem dobrou strategii, věděla, co dělat, a to jsem naplnila," uvedla k výhře nad Samsonovovou.

Při předešlých devíti startech v All England Clubu vypadla Plíšková poprvé v prvním kole, pak pětkrát ve druhém a následně dvakrát v osmifinále. Minimálně do čtvrtfinále nyní postoupila již na všech grandslamech, nejdále došla do finále US Open 2016. Mezi nejlepší osmičkou na grandslamu je poprvé od předloňského Australian Open.

Už v úterý narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou (h2h 0-1), která je v prvním grandslamovém čtvrtfinále. "Všichni si pamatujeme zápas z Fed Cupu," zmínila Plíšková prohru 1-2 na sety z roku 2016. "Je to solidní hráčka, letos se jí daří a má dost vyhraných zápasů. Navíc má takovou chytrou hru, na trávu může být nepříjemná. "

Turnajová devatenáctka Karolína Muchová porazila Španělku Paulu Badosaovou 7-6 6-4. Česká tenistka v úvodu prohrávala 0-3, ale dokázala si vynutit tie-break. V tom za stavu 5-6 odvrátila setbol a vyhrála ho 8-6. Ve druhém setu už měla naopak navrch, o brejk na 4-2 vzápětí přišla, ale za stavu 5:4 prorazila znovu podání Španělky a postoupila.

24letá Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu i při své druhé účasti. O vyrovnání grandslamového maxima z letošního Australian Open se utká s Angelique Kerberovou. Zkušená Němka vyhrála Wimbledon v roce 2018, o dva roky dříve zde byla ve finále a letos před turnajem zvítězila na trávě v Bad Homburgu.

"Na trávě umí, takže mě čeká velký boj," řekla. S Kerberovou dvakrát předloni prohrála na tvrdém povrchu. "Měla jsem dojem, že je všude. Nevzdá žádnou výměnu," řekla Muchová.

Nepříjemný bude i fakt, že je Kerberová levačka. "Určitě to píše hlavně na servisu, to je největší výhoda. Když tam hodí dobrý slice, tak tam mám bekhend," uvedla Muchová, která má s levorukými hráčkami bilanci 9-12. Letos v Paříži porazila jednu z nich Varvaru Lepchenkovou z USA.

Trojnásobná grandslamová vítězka Kerberová dnes ukončila naděje sedmnáctileté Američanky Coco Gauffové, která dosud turnajem procházela bez ztráty setu. Třiatřicetiletá Němka zvítězila 6-4 6-4 a s Muchovou očekává těžkou bitvu.

"Je to hodně zrádná soupeřka. Na trávě hraje výborně s tím svým slicem. Jsem si jistá, že to bude těžká bitva," řekla Kerberová, která zůstává ve hře jako poslední z majitelek wimbledonského titulu.

Barbora Krejčíková navzdory dnešní porážce prožila naprosto fantastické období a její vítězná série se zastavila až na čísle 15. Pětadvacetiletá Češka ke konci antukového jara ve Štrasburku získala svůj premiérový titul, následně na grandslamovém French Open ovládla dvouhru i čtyřhru a parádní představení předvedla i při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu, ačkoli na trávě v minulosti odehrála jen pět zápasů s bilancí 1-4.

Rodačka z Ivančic v All England Clubu vyřadila Claru Tausonovou, Andreu Petkovicovou a Anastasiji Sevastovovou a její jízdu ukončila až světová jednička a jedna z největších favoritek Ashleigh Bartyová, která premiérový vzájemný souboj vyhrála 7-5 6-3.

Krejčíková rozhodně měla své šance. V úvodní sadě vedla 4-2 a disponovala brejkbolem, za stavu 4-5 odvrátila setbol a srovnala skóre, ale v následujících dvou gamech neuhrála jediný fiftýn. Ve druhé sadě se české tenistce povedl rebrejk, jenže následovala další ztráta podání a Bartyová i přes brejkbol utkání doservírovala.

"Prostě se to nesešlo. Musím to brát pozitivně, i když teď jsem zklamaná. Asi by bylo blbě, kdybych nebyla," konstatovala Krejčíková. Porážku nenesla lépe proto, že podlehla současné královně světového tenisu. "Určitě ne. Ať je na druhé straně kdokoliv, chtěla jsem tam jít a vyhrát," podotkla.

Bartyová bude ve svém prvním wimbledonském čtvrtfinále čelit domácí senzaci krajance Ajle Tomljanovicové. 28letá Australanka ve svém prvním wimbledonském osmifinále vedla nad domácí Emmou Raducanuovou 6-4 a 3-0 ve chvili, kdy osmnáctiletá Britka vzdala, a poprvé postoupila do čtvrtfinále grandslamu.