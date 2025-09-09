Plíšková není fit, ale v příštím týdnu se vrátí. Jsem teď trochu paranoidní, přiznala
Plíšková absolvovala poslední soutěžní zápas na loňském US Open, kde si už načatý levý kotník dorazila. Následně podstoupila operaci a očekávala, že už v rámci lednového australského léta bude zpátky v turnajovém kolotoči. Jenže rekonvalescence vůbec neprobíhala podle jejích představ a pauza se i kvůli dalšímu operačnímu zákroku protáhla na více než rok.
Comeback tak bývalá světová jednička odstartuje až v následujícím týdnu. Původně měla hrát už v těchto dnech na větším podniku ITF ve Francii, ale nakonec se rozhodla vrátit na kurty až v příštím týdnu na turnaji kategorie WTA 125 v portugalském městě Caldas da Rainha.
Ačkoli teď bojuje s dalším zdravotním problémem, už nechce návrat odkládat. "Jedu koncem týdne do Portugalska. Doufám, že se mi do té doby nic nestane. Jsem trošku paranoidní, ale snad ne. Měla jsem hrát už v tomto týdnu, ale mám trochu problémy se zády," prozradila v posledním podcastu Rakety.
"Sice tam furt jsou, nicméně už jsem si na ně zvykla. Takže pojedu i tak, abych trošku věděla, kde jsem. Uvidíme, jak to půjde. To trénování už je popravdě na palici," doplnila. Její manžel Michal Hrdlička následně upřesnil, že do města poblíž Lisabonu odletí v sobotu.
Plíšková dostala od pořadatelů divokou kartu, takže pro svůj první turnaj po dlouhé pauze chráněný žebříček využít nemusí. Majitelka 17 titulů z okruhu WTA momentálně ve světovém pořadí vůbec nefiguruje.
Hlavní soutěž portugalského turnaje startuje v pondělí 15. září. Poté by se měla dvojnásobná grandslamová finalistka vydat do Asie a zřejmě už bude hrát ty největší turnaje na hlavní tour. "Pokud přežiju příští týden a psychicky i fyzicky svůj první zápas, tak se potom chystáme do Asie, kde bych ráda něco odehrála," řekla Plíšková.
