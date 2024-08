Plíšková odehrála jen tři výměny a kvůli zranění vzdala. Bouzková neudržela vedení 6:3 a 5:2

US OPEN - Velmi nešťastně skončilo letošní US Open pro finalistku z roku 2016 Karolínu Plíškovou (32). Česká tenistka si už ve třetí výměně zápasu druhého kola proti italské finalistce posledních dvou grandslamů Jasmine Paoliniové (28) bolestivě podvrtla kotníku a po pár minutách musela vzdát. Dohrála také Marie Bouzková (26), i když vedla nad světovou šestnáctkou Ljudmilou Samsonovovou (25) 6:3 a 5:2. Ve čtvrtek se do hry dostane ještě Karolína Muchová (28).

Karolína Plíšková (© Profimedia)