Plíšková postoupila do finále Wimbledonu! O první grandslamový titul si zahraje s Bartyovou

Úspěch Karolíny Plíškové se ve Wimbledonu nečekal. Na londýnském grandslamu nebyla nikdy dál, než v osmifinále, v přípravě prohrála oba zápasy na trávě a výsledkově se dlouhodobě trápila.

V trénincích se však 29letá Češka cítila dobře a nyní ve Wimbledonu to konečně prodává i v zápasech. Bez ztráty setu postoupila do semifinále, které si tak zahrála už na všech grandslamech, a dnes v něm po obratu zdolala 5-7 6-4 6-4 světovou čtyřku Arynu Sabalenkovou.

Plíšková od začátku zápasu výborně podávala a získávala gamy jistě. Při servisu Sabalenkové si postupně vypracovala v úvodní sadě osm brejkbolů, ale Běloruska pokaždé pod tlakem zahrála skvěle. Za stavu 5-5 vedla česká tenistka 40-0 a měla ještě jednu šanci získat podání soupeřky, ale ani jednou neuspěla. "Byla jsem frustrovaná, ona vždycky dala neuvěřitelný servis a zahrála (při brejkbolu) výborně," řekla Plíšková.

První set rozhodla dvanáctá hra při podání Plíškové. Bývalá světová jednička mimo jiné zkazila smeč, poprvé čelila brejkbolu, který byl zároveň setbolem, a udělala dvojchybu.

Plíškovou mohla nevydařená koncovka první sady rozhodit, ale udržela koncentraci a dál se mohla opřít o svoji největší zbraň - o servis. A konečně prorazila podání Bělorusky, čistou hrou zvýšila na 3-2 a brejk vzápětí potvrdila suverénně v gamu, v kterém dala tři esa. Sabalenková více chybovala a Plíšková nekompromisním forhendem druhý set uzavřela.

Do rozhodující sady vstoupila klidně a jistě působící Plíšková dalším brejkem. "Plíšková krásně drží nervy," chválila ji Navrátilová při komentování v televizi. Česká hráčka už si nepřipustila Bělorusku k tělu. Před svým podáním při mečbolu se lehce usmála a utkání uzavřela třináctým esem. Celkem zaznamenala 31 vítězných míčů a jen 17 nevynucených chyb.

