Plíšková s Krejčíkovou jsou ve 2. kole, postup vydřela i Halepová

Kristýna Plíšková a Linda Fruhvirtová v pondělí kvůli bouřce stihly odehrát jen pět gamů s jednou dešťovou pauzou. Dnešní dohrávku za stavu 3-2 zahájila výrazně lépe o třináct let starší Plíšková, která třemi hrami v řadě získala první set. Ve druhém vedla 5-3 a měla na returnu dva mečboly, ale ani jeden neproměnila a vzápětí ztratila servis. V jedenáctém gamu však opět sebrala Fruhvirtové podání a napodruhé zápas dotáhla do vítězného konce. Ve druhém kole Prague Open narazí Plíšková na druhou nasazenou Petru Martičovou z Chorvatska.

Úspěšná deblistka Barbora Krejčíková, která je aktuálně na 118. místě singlového žebříčku, využila ve Stromovce šanci na účast v hlavní soutěži. V duelu s hráčkou z deváté desítky Patricií Marií Tigovou uspěla v šesti z deseti her na returnu, takže navzdory třem ztraceným servisům mohla slavit postup.



O čtvrtfinále si zahraje s další Rumunkou, světovou dvojkou Simonou Halepovou, která se při svém prvním soutěžním zápase po koronavirové pauze na postup hodně nadřela. V prvním setu Slovince Poloně Hercogové povolila jedinou hru, ale druhou sadu stejným poměrem 1-6 prohrála a stejně jako ve všech třech předchozích vzájemných zápasech dospěl jejich duel do rozhodující sady.



Halepová vedla 5-3, ale utkání nedopodávala a pak v koncovce nevyužila na returnu postupně šest mečbolů. Rozhodovala tak zkrácená hra, kterou favorizovaná Rumunka vyhrála 7-3.



"Bylo to hodně náročné, ale to je s Polonou vždy. Je důležité po šesti měsících vyhrát zápas. Jsem ráda, že jsem se vrátila výhrou," řekla.









Barbora Strýcová (31. WTA) rozjela zápas se Sarou Sorribesovou (84.) skvěle a vedla v první sadě 5-0, ale pak se vývoj otočil a zkušená Češka prohrála 6-7 1-6.



"Začátek vypadal hrozně slibně, ale byl to jenom začátek a pak se to nepodařilo. Mrzí mě to, ale to se stává," řekla Češka. Španělka přestala kazit a srovnala krok, Strýcová nevyužila dva setboly a set ztratila v tie-breaku.

Ve druhém setu už na soupeřku nenašla zbraň, několikrát se při velké snaze doběhnout míč ocitla na antuce, ale udělala celkem 37 chyb a ve druhé sadě získala už jen jednu hru. "Byla jsem na sebe naštvaná. Hrát aktivně mi nešlo, pak jsem se snažila hrát pečlivě a to bylo takové, že jsem hrála příliš krátce," řekla.



České řady ve 2. kole ještě může rozšířit Kateřina Siniaková, která hraje se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou. Utkání bylo po setech 3-6 a 6-3 přerušeno pro tmu a bude se dohrávat ve středu.

Krátce před vstupem do turnaje vzdala účast v Praze francouzská tenistka Fiona Ferroová, která minulý týden v Palermu vyhrála první turnaj WTA Tour po koronavirové pauze.