Plíšková si v Cincinnati poradila s veteránkou Venus Williamsovou, Bouzkové vzdala Gauffová. Martincová nedotáhla vedení

Karolína Plíšková před týdnem na předchozím podniku WTA 1000 v Torontu prošla až do semifinále a nabrala formu před blížícím se US Open. Po zlomenině ruky se trápící česká jednička podobný výsledek v aktuálním roce už dvakrát zaznamenala a na následujících turnajích na něj nedokázala navázat.

To se pokusí změnit na probíhající "tisícovce" v Cincinnati. Šampionka z roku 2016 a loňská semifinalistka, která může v pondělí vypadnout z Top 20, začala soubojem bývalých světových jedniček s Venus Williamsovou. Dvaačtyřicetiletou domácí veteránku, jež momentálně figuruje až na 1500. místě žebříčku, porazila 7-5 6-1 a zvládla s ní už třetí souboj v řadě.

Postup měl být formalitou, sedminásobná grandslamová vítězka Williamsová po roční pauze prohrála oba zápasy a do utkání vstupovala s katastrofální bilancí 4-19 od začátku roku 2020. Přesto se s ní Plíšková v úvodním dějství trápila, a po maratonském pátém gamu dokonce Američanku pustila do vedení brejku. Skóre však srovnala, v dalších dvou gamech na servisu odvrátila minimálně jeden brejkbol a rozhodit se nenechala ani dvěma zahozenými setboly za stavu 5-4.

Po zisku více než hodinové sady už měla navrch a mnohem snáze potvrzovala roli jasné favoritky. Ve druhém setu nemusela řešit žádnou brejkbolovou hrozbu, Williamsové sebrala podání dvakrát a povolila jí jediný game.

O postup mezi nejlepší šestnáctku si zahraje s Elise Mertensovou. S Belgičankou vyhrála oba předchozí duely, na betonech se s ní utká poprvé.

Marie Bouzková si při svém debutu v hlavní fázi v Cincinnati zahraje druhé kolo. Vítězka nedávného Livesport Prague Open a čtvrtfinalistka Wimbledonu prohrávala 2-5 s 18letou Cori Gauffovou, ale druhá nejmladší deblová světová jednička v historii si v osmé hře zranila kotník a po šesti prohraných gamech v řadě se rozhodla utkání vzdát.

Bouzková začala duel se světovou dvanáctkou lépe, jenže o výhodu brejku vzápětí přišla a poté obě tenistky předváděly atraktivní vyrovnané výměny. Američanka šla do vedení v šestém gamu, v deváté hře ale při dobíhání míčku za základní čárou upadla a podvrtla si kotník. V utkání však pokračovala.

Česká kvalifikantka game získala a snížila na 4-5, při svém servisu pak vyrovnala a dalším proměněným brejkbolem se ujala vedení. Teprve poté si Gauffová vyžádala pauzu na ošetření a nechala si kotník zatejpovat. Bouzková úvodní set suverénně dopodávala a nad viditelně otřesenou soupeřkou získala i první game druhé sady, po němž talentovaná teenagerka vzdala.

Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka, která zvládla 14 z posledních 16 zápasů, v boji o osmifinále narazí na další domácí zástupkyni Alison Riskeovou-Amritrajovou. S 32letou Američankou se dosud utkala pouze letos ve Wimbledonu a jasně vyhrála.

Plíšková s Bouzkovou ve druhém kole doplnily Petru Kvitovou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se o osmifinále popere se Soranou Cirsteaovou, s níž prohrála oba souboje za posledních šest let. Rumunka dnes ve více než dvouapůlhodinové bitvě udolala 6-2 6-7(3) 6-4 světovou jedenáctku Belindu Bencicovou.

