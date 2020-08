Plíšková si zahraje v Praze semifinále

Kristýna Plíšková prošla do semifinále pražského turnaje WTA Tour. Česká tenistka postoupila poté, co čtvrtfinálová soupeřka Ana Bogdanová musela za stavu 5-2 v prvním setu odstoupit kvůli svalovému zranění levé nohy.

Kristýna Plíšková první čtvrtfinále dnešního programu nezačala dobře a s Anou Bogdanovou brzy prohrávala 0-3. Za stavu 1-5 Rumunka podávala na výhru v sadě, ale česká tenistka si vybojovala brejkbol. Poslala při něm míč těsně za síť a Bogdanová si při doklouzávání zhoršila zranění levého stehna, které měla od začátku obvázané.



Po konzultaci s fyzioterapeutkou Bogdanová zápas vzdala a podala Plíškové ruku. Utkání tak skončilo předčasně po osmatřiceti minutách.



"Není to úplně výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle, ale jsem v semifinále, takže to se počítá. Nikdo by si to nepřál, ale to neovlivním a snad se z toho rychle dostane," řekla Plíšková, která si na okruhu WTA zahraje semifinále dvouhry pošesté. V Praze si před třemi lety zahrála i finále.



Její soupeřkou v sobotním boji o finále bude vítězka utkání mezi třetí nasazenou Elise Mertensovou z Belgie a Kanaďankou Eugenií Bouchardovou.