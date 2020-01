Plíšková v parádním semifinále přežila mečbol Ósakaové, Kvitová neudržela vedení

Petra Kvitová při své páté účasti v Brisbane ztratila úvodní sadu proti Anastasii Pavljučenkovové, ale Rusku poté z kurtu vystřílela a suverénně si poradila i s kvalifikantkami Ljudmilou Samsonovovou z Ruska a Američankou Jennifer Bradyovou.

Další výhru však šampionka ročníku 2011 nepřidala. V dnešním semifinálovém souboji s Madison Keysovou neudržela vedení a s nasazenou Američankou za dvě hodiny prohrála 6-3 2-6 3-6.

Kvitová byla v úvodní polovině zápasu jasně lepší hráčkou a dostala se do pohodlného vedení 6-3 2-0. Jenže českou tenistku poté úplně přestal poslouchat první servis a s Keysovou ztratila sedm her v řadě.

V rozhodujícím dějství sice dvakrát dokázala smazat manko brejku, jenže sama brejk nikdy nepotvrdila. Nasazená osmička hned první šanci utkání dopodávat využila a dostala se ve vzájemné bilanci do vedení 4-3.

Keysová bude v neděli útočit na první triumf na australském kontinentu a celkově šestou trofej. Čtyřiadvacetiletá Američanka ve svém jubilejním desátém kariérním finále vyzve obhájkyni titulu Karolínu Plíškovou

