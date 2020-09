Plíšková v Římě vyhrála český duel s Vondroušovou a postoupila do finále proti Halepové

Karolíně Plíškové se po koronavirové pauze nepovedly dva turnaje v New Yorku, na antuce v Římě se však už naladila na vítěznou notu, neboť vyhrála už čtyři zápasy po sobě.



Po Barboře Strýcové, Anně Blinkovové a Elise Mertensové si už podruhé na turnaji poradila s krajankou, když v dnešním semifinále přehrála 6-2 6-4 Markétu Vondroušovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 2-0.



V generálce na přeložené Roland Garros si tak osmadvacetiletá česká tenistka zahraje po lednovém vítězství v Brisbane o druhý titul v sezoně a celkově o 17. v kariéře.



Plíšková zažívá v Římě úspěšný týden po návratu ze Spojených států, kde se jí při restartu sezony nedařilo. Na turnaji v New Yorku prohrála hned první zápas a na US Open v roli nasazené jedničky vypadla už ve 2. kole.



"Všichni říkají, jak špatně jsem dopadla v Americe, ale mám pocit, že jsem jediná, kdo to tak necítí. Nemusíte mít vždycky výborné výsledky, abyste ze sebe měli dobrý pocit. Už jen to, že jsem tam cestovala, byl velký krok, takže možná i proto se cítím tady lépe," řekla Plíšková.







S aktuální světovou dvojkou Simonou Halepovou má Plíšková negativní bilanci 4-7, ale poslední dva vzájemné duely loni vyhrála.



"Antuka je pořád její povrch, ne můj, ale už jsem ji na ní porazila. Bude to hodně náročné, protože je to bojovnice. Nikdy to s ní není jednoduché, ale bude to skvělé finále," řekla Plíšková.



Nejvýše nasazená Rumunka Halepová dnes udolala po více než dvouhodinové bitvě Španělku Garbiňe Muguruzaovou 6-3 4-6 6-4 a vyhrála na okruhu WTA již třináctý zápas v řadě. Do italské metropole přijela jako šampionka srpnového turnaje Prague Open a před dlouhou koronavirovou pauzou v únoru vládla v Dubaji.







Čtyřhru v italské metropoli vyhrály Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh, které získaly už čtvrtý titul v sezoně.

• WTA PREMIER 5 ŘÍM •

Itálie, antuka, 1.692.169 dolarů

nedělní výsledky (20. 09. 2020) • Dvouhra - semifinále • Kar. Plíšková (2-ČR) - Vondroušová (12-ČR) 6-2 6-4 Halepová (1-Rum.) - Muguruzaová (9-Šp.) 6-3 4-6 6-4 • Čtyřhra - finále • Su-Wei Hsieh/Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Friedsamová/Olaruová (Něm./Rum.) 6-2 6-2