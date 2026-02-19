Po čtyřech letech znovu spolu. Hvězdné deblové soutěže se zúčastní i staronový český pár
Na podniku Masters 1000 v Indian Wells jsou již tradičně k vidění deblové dvojice složené z elitních singlistů, kteří většinou čtyřhru vůbec nehrají. Letos se k hvězdám jako Jannik Sinner, Alex de Minaur či Daniil Medveděv přidají i dva čeští singlisté, kteří spolu nehráli téměř čtyři roky.
Macháč na okruhu ATP hraje čtyřhru celkem často. V posledních měsících měl úspěchy s dalším krajanem Matějem Vocelem, s kterým postoupily do čtvrtfinále US Open či semifinále v Brisbane. Jeho staronové spojení s Lehečkou však přichází poměrně nečekaně.
Na jedné straně kurtu spolu stáli naposledy v září 2022, kdy prohráli čtyřhru v Davis Cupu proti Izraeli. Ve slavné týmové soutěži neuspěli ani o půl roku dříve proti Argentině a v listopadu 2021 s Francií. Na turnajích spolu odehráli jen tři duely na challengerech. Společný turnaj ATP je tak čeká poprvé.
Rozhodně se může jednat o jeden z nápadů kapitána českého daviscupového týmu Tomáše Berdycha, který stále hledá nejlepší možnou dvojici do čtyřhry. Právě tato disciplína Čechy v posledních letech trochu brzdí. Loni v ní Macháč padl v těsných bitvách po boku Jakuba Menšíka proti USA i se Španělskem. Letos proti Švédsku nasadil čistě deblovou dvojici Petr Nouza s Patrikem Riklem, kteří však jen těsně vydřeli bod proti slabším soupeřům.
Mimo českého páru se v Kalifornii představí další zajímavé hvězdné dvojice jako Medveděv s Learnerem Tienem, Alexander Bublik s deblovým specialistou Rajeevem Ramem či De Minaur s krajanem Johnem Peers. Mezi alternativy jsou přihlášeni také druhý hráč světa Sinner s domácím Reillym Opelkou a další české dvojice Nouza s Riklem.
