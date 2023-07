Podcast s prvním koučem Vondroušové: Občas řvala, že už se na to vykašle. Od 12 let mohla hrát s chlapy

Markéta Vondroušová (24) se v sobotu stala historicky první vítězkou Wimbledonu, která do turnaje vstupovala jako nenasazená hráčka. S napětím její výkon v All England Clubu sledoval i Jan Fuchs, který kdysi Markétu trénoval jako vůbec první kouč. A právě on je hostem aktuální epizody podcastu Livesport Daily.