Podle kouče Mouratogloua stále není jisté, zda se letošní US Open opravdu uskuteční

Slavný kouč a tenisový expert Patrick Mouratoglou, který momentálně vede Serenu Williamsovou, vyjádřil své pochybnosti ohledně letošního US Open. Podle něj není situace ve Spojených státech ani v New Yorku ideální na pořádání grandslamového turnaje a může se stát, že letošní ročník bude na poslední chvíli zrušen.

Mouratoglou považuje rozhodnutí dát US Open v momentální situaci zelenou za "trochu šílené". Letošní ročník newyorské akce velké čtyřky má proběhnout bez diváků, což nemá v historii obvykle závěrečného grandslamu sezony obdoby. Hráče i zaměstnance navíc čekají velmi přísná opatření. Všichni budou pravidelně testováni a na výlety po Manhattanu mohou rovnou zapomenout, většinu času totiž stráví v areálu či na hotelu.

"Denní přírůstek nakažených ve Spojených státech každým dnem roste. S tím, co se tam děje, mě nenapadá, jak by se mohl grandslam odehrát. Přijde mi trochu šílené, že by se mělo US Open uskutečnit. Nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí. Kdyby se hrálo v Evropě, tak prosím, tam je situace daleko stabilnější. Ale ve Spojených státech a obzvláště New Yorku... vždyť tam ohromně roste počet nakažených," uvedl Mouratoglou v rozhovoru pro Sky Sports.

"Nevím, zda nebude US Open na poslední chvíli zrušeno, protože zdraví je na prvním místě. Může se stát, že Andrew Cuomo (guvernér státu New York) dva týdny před startem rozhodne, že se hrát nebude, nebude chtít riskovat, že do nejpostiženější země světa dorazí lidé ze všech koutů naší planety."

Americké úřady varoval také Anthony Fauci, který dokonce přišel s velmi černým scénářem. Americký lékař a imunolog by nebyl překvapený, kdyby časem denně přibylo až 100 tisíc nakažených. Denní přírůstek infikovaných ve Spojených státech v posledních dnech překračuje hranici 40 tisíc, což je nejvíce od začátku celosvětové pandemie.

Zatímco v celých Spojených státech momentálně přibývá nejvíce nakažených, počet lidí postižených koronavirem ve státu New York naopak každým dnem klesá. Za včerejšek jich přibylo jen 508, což je nejméně od 16. března. Není tedy pravda, že by se konkrétně ve státě či městě New York počet nakažených rapidně zvyšoval, jak tvrdí Mouratoglou.

Mouratoglou není jediným, kdo o letošním ročníku US Open pochybuje. Pokud se turnaj v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové na přelomu srpna a září opravdu uskuteční, nemusí dorazit největší hvězdy. Pochybnosti o cestě do amerického velkoměsta mají světové jedničky Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová, loňský vítěz Rafael Nadal či Petra Kvitová.

US Open má začít 31. srpna, letošní ročník bude bez kvalifikace. Týden předtím se má v areálu ve Flushing Meadows uskutečnit ze Cincinnati přesunutý podnik Masters.