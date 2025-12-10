Pohádka z Šanghaje bude mít další díl. Bratranci budou na Australian Open hrozbou ve čtyřhře
Jeden z největších příběhů uplynulé sezony napsali právě Vacherot s Rinderknechem na tisícovce v Šanghaji. Monacký tenista do na čínské Masters dorazil v roli 204. hráče světa, a přestože byl až náhradníkem do kvalifikace, do turnaje se nakonec dostal a předvedl neskutečnou jízdu.
Vyřadil skvělé hráče jako Alexandera Bublika, Holgera Runeho i 24násobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče a postoupil do finále. V něm se potkal s dalším velkým překvapením turnaje, kterým byl právě jeho bratranec. Vacherot nakonec po třísetové bitvě získal titul a jejich závěrečná řeč byla jednou z nejemotivnějších v historii na mužském okruhu.
Potkali se ještě jednou o pár týdnů později v Paříži, kde znovu uspěl monacký tenista. Tentokrát ale spojí síly a budou na stejné straně kurtu. Na Australian Open si společně zahrají čtyřhru a vzhledem k jejich stylu hry, dělovému servisu a skvělé hře na síti budou jedním z nejnebezpečnějších nenasazených párů.
Společně si zahráli na okruhu ATP už dvakrát. Minulý rok a letos na antuce v Monte Carlu v obou případech skončili už v prvním kole. Před osmi lety na malém podniku v Tunisku zaznamenali ve svém premiérovém společném utkání stále jejich jediné vítězství.
