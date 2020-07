Pohár přátelství vyhrály zásluhou Vondroušové a Martincové i české ženy. Celkově Češi vyhráli 8-2

Po sobotních dvouhrách byl stav fedcupových výběrů vyrovnaný 1-1. Suverénně zvítězila Markéta Vondroušová nad Karolínou Schmiedlovou, naopak Tereza Martincová po boji podlehla Viktórii Kužmové.



Dnes už však na tvrdém povrchu v bratislavském Národním tenisovém centru uspěly obě české singlistky a rozhodly o vítězství svého týmu.



Světová osmnáctka Markéta Vondroušová si v bratislavském Národním tenisovém centru poradila s Viktórií Kužmovou 6-3 6-4. "Je super, že se tahle akce koná," řekla Vondroušová, loňská finalistka Roland Garros.



Třetí český bod vybojovala Tereza Martincová. Anně Karolíně Schmiedlové uštědřila i kanára a vyhrála 6-0 6-4, přičemž ve druhém setu prohrávala 2-4. "Je to strašně fajn pocit a jsem ráda, že jsem pomohla bodem," řekla Martincová po své první výhře za Česko.



"Jsem velmi spokojený s výkony holek. Obě odehrály zápasy velmi solidně. Je to výborná průprava na ostrý start sezony, pokud ještě letos začne," řekl kapitán Petr Pála. Hvězdu Petru Kvitovou na kurt nepustilo znovu zraněné předloktí.



V projektu obou svazů Spolu pro budoucnost na rozehrání po koronavirové pauze se o víkendu utkaly daviscupové a fedcupové výběry a také týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hrálo se na dvorcích v Praze, Říčanech a Bratislavě.



Odehrálo se celkem 10 zápasů a Češi vyhráli 8-2, když kromě fedcupového týmu vyhrál i daviscupový tým na antuce v pražské Stromovce. Dále uspěly výběry dívek do 14, 16 a 18 let a týmy chlapců do 14, 16 a 23 let. Tenisté v nejmladší kategorii neztratili v dvanácti duelech ani set.



Porážku utrpěl pouze výběr do 23 let, ve kterém nestačily dva body 15leté Lindy Fruhvirtové. Mezi chlapci byl neúspěšný jen tým chlapců do 18 let, kteří hráli 6-6 na zápasy a horší měli jen poměr setů.

• POHÁR PŘÁTELSTVÍ •

Česko (Praha) / Slovensko (Bratislava), antuka / tv. povrch

sobotní a nedělní výsledky žen/dívek (04. - 05. 07. 2020) Fedcupové týmy: Slovensko - Česko 2-3 (Bratislava / tv. povrch) Sobota 4. července Schmiedlová - Vondroušová 1-6 2-6 ... 0-1 V. Kužmová - Martincová 7-6(6) 4-6 6-3 ... 1-1 Neděle 5. července (14:00) V. Kužmová - Vondroušová 3-6 4-6 ... 1-2 Schmiedlová - Martincová 0-6 4-6 ... 1-3 V. Kužmová/K. Kužmová - Vondroušová/Kolodziejová 6-4 5-7 11-9 ... 2-3 Tenistky do 23 let: Česko - Slovensko 2-3 (Praha / antuka) Sobota 4. července L. Fruhvitová - Čisovská 6-4 7-6(2) ... 1-0 Viďmanová - Morvayová 5-7 6-7(1) ... 1-1 Neděle 5. července Sisková - Čisovská 6-2 2-6 4-6 ... 1-2 L. Fruhvitová - Morvayová 6-1 6-1 ... 2-2 L. Fruhvirtová/Sisková - Čisovská/Mihalíková 3-6 2-6 ... 2-3 Dívky do 18 let: Česko - Slovensko 9-3 (Říčany / antuka) Sobota 4. července Klimovičová - Suchánková 7-6(1) 1-6 6-2 ... 1-0 Nosková - Behúlová 6-0 6-2 ... 2-0 Palicová - Zelníčková 6-4 6-4 ... 3-0 Štruplová - Méri ... 7-6(5) 6-7(7) 6-0 ... 4-0 Nosková/Štruplová - Jašková/Zelničková 6-0 6-3 ... 5-0 Kněžková/Palicová - Behulová/Suchánková 6-7(6) 6-4 7-10 ... 5-1 Neděle 5. července Klimovičová - Jašková 3-6 4-6 ... 5-2 Kněžková - Suchánková 6-4 2-6 0-6 ... 5-3 Nosková - Zelníčková 6-3 6-4 ... 6-3 Palicová - Behúlová 7-6(6) 7-6(2) ... 7-3 Klimovičová/Nosková - Behúlová/Zelníčková 6-2 6-3 ... 8-3 Palicová/Štruplová - Jašková/Méri 7-6(5) 6-3 ... 9-3 Dívky do 16 let: Slovensko - Česko 5-7 (Bratislava / antuka) Sobota 4. července Drugdová - Tomajková 7-5 6-2 ... 1-0 Balus - Havlíčková 6-3 5-7 0-6 ... 1-1 Vargová - Šmejkalová 6-4 3-6 5-7 ... 1-2 Daubnerová - Bartůňková 1-6 7-6 2-6 ... 1-3 Drugdová/Mráziková - Bartůňková/Tomajková 2-6 2-6 ... 1-4 Balus/Vargová - Havlíčková/Bejlek 3-6 6-4 10-3 ... 2-4 Neděle 5. července Mráziková - Tomajková 0-6 1-6 ... 2-5 Drugdová - Havlíčková 6-1 6-2 ... 3-5 Vargová - Bartůňková 0-6 1-6 ... 3-6 Daubnerová - Šmejkalová 3-6 6-4 6-3 ... 4-6 Drugdová/Balus - Bartůňková/Šmejkalová 7-5 3-6 10-8 ... 5-6 Daubnerová/Vargová - Tomajková/Bejlek 4-6 4-6 ... 5-7 Dívky do 14 let: Česko - Slovensko 8-4 (Říčany / antuka) Sobota 4. července Valentová - Šramková 6-1 6-1 ... 1-0 Slměníková - Hradecká 4-6 2-6 ... 1-1 Kareisová - Jamrichová 5-7 2-6 ... 1-2 Smékalová - Michaličková 6-2 6-2 ... 2-2 Valentová/Slaměníková - Mravcová/Šramková 6-0 6-2 ... 3-2 Kareisová/Směkalová - Jamrichová/Hradecká 6-3 7-5 ... 4-2 Neděle 5. července Slaměníková - Šrámková 3-6 0-6 ... 4-3 Valentová - Hradecká 6-2 6-2 ... 5-3 Kareisová - Michalčíková 6-2 6-1 ... 6-3 Smékalová - Jamrichová 7-6(1) 6-1 ... 7-3 Jandová/Smékalová - Michalčíková/Šrámková 6-1 6-2 ... 8-3 Slaměníková/Valentová - Jamrichová/Hradecká 6-7(3) 3-6 ... 8-4