Poprvé od historického triumfu půjde do kvalifikace. Raducanuová překvapila změnou programu

Grandslamová šampionka Emma Raducanuová (22) nečekaně ztroskotala na probíhající akci v Singapuru hned v prvním kole a už v sobotu se díky divoké kartě představí na pětistovce v Abú Zabí. Britská hvězda absolvuje ve Spojených arabských emirátech svou první kvalifikaci od historického triumfu na US Open 2021.

Raducanová byla ještě před startem US Open 2021 relativně neznámou hráčkou. Tehdy však v New Yorku vyhrála všech 10 zápasů bez ztráty setu a dokráčela k historickému triumfu, svému zatím jedinému na nejvyšším okruhu.

Dosud je jedinou hráčkou, která dokázala ovládnout grandslam z kvalifikace. Bývalá světová desítka ale neprožívá po senzačním prvenství povedené období, jelikož se často trápí zdravotně, mnohokrát sáhla po změně trenéra a nyní jí patří až 56. místo v žebříčku WTA.

Po výprasku od Igy Šwiatekové ve třetím kole Australian Open se představila na stále probíhající halové akci v Singapuru, kde vypadla hned na úvod s Cristinou Bucsaovou. Delší pauzu si nakonec nedá, protože přijala divokou kartu do kvalifikace blížící se pětistovky v Abú Zabí.

Bude se jednat o její první kvalifikaci po zmíněném triumfu ve Flushing Meadows. Konkrétně na turnajích WTA si vyzkouší kvalifikační boje poprvé v kariéře, dosud v nich startovala kromě US Open 2021 ještě ve Wimbledonu 2018-19.

Změna programu mnohé překvapila. V loňské sezoně totiž byla Raducanuová často kritizována za to, že se vyhýbá turnajům, na kterých by se nedostala přímo do hlavního losu. Příkladem jsou French Open a letní tisícovky na severoamerickém kontinentu.

Kvalifikace letošního ročníku Mubadala Abu Dhabi Open startuje v sobotu a hlavní soutěž je na programu od 3. do 8. února. Raducanuová se tohoto podniku zúčastní podruhé, loni obdržela divokou kartu do hlavního losu a skončila ve druhém kole.