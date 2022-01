Pořadatelé Australian Open prozřeli. Zrušili zákaz nošení triček s nápisem 'Where Is Peng Shuai?'

Where Is Peng Shuai (© AFP)

Rozhořčení vyvolalo v sobotu zveřejněné video na sociálních sítích, na němž bylo zachyceno, jak ochranka zabavila fanouškům trička a plakát na podporu Shuai Peng. Organizátoři úvodního grandslamového turnaje sezony postup obhajovali s odkazem na zákaz politických sloganů v Melbourne Parku, sklidili za to ale ostrou kritiku. Skupina aktivistů podle svých slov chtěla v areálu tento týden rozdat fanouškům 1000 triček s heslem "Where Is Peng Shuai?".

Podle Tileyho se pořadatelé obávali o bezpečnost v areálu. "Pokud přijdou, aby sledovali tenis, a budou u toho mít trička s nápisem 'Where Is Peng Shuai?', pak to bude v pořádku," řekl Tiley. "Pokud má někdo na sobě tričko s nápisem, nemá to žádný vliv na bezpečnost. Pokud se ale začnou shromažďovat a rušit, ať už jakýmkoliv způsobem, je to něco jiného," dodal.

O osud Shuai Peng se začala nejen světová tenisová komunita výrazně zajímat v listopadu poté, co bývalá světová jednička ve čtyřhře a dvojnásobná grandslamová vítězka obvinila na sociálních sítích někdejšího vlivného funkcionáře Čang Kao-lima ze sexuálního napadení. Její příspěvek byl následně smazán a tenistka se téměř tři týdny neobjevila na veřejnosti. Na sociálních sítích se poté vžil hashtag "WhereIsPengShuai".

Před měsícem sice hráčka ve videorozhovoru označila svůj listopadový příspěvek za nedorozumění a sexuální napadení popřela. Tenisová organizace WTA nicméně opakovaně vyjádřila pochybnosti o tom, zda tenistka může hovořit svobodně, a pozastavila konání letošních turnajů v Číně.