Pořadatelé Australian Open skončili kvůli pandemii ve stomilionové ztrátě

První grandslam sezony byl kvůli pandemii z ledna přeložen na únor a omezena byla také návštěvnost v areálu. Organizátoři navíc museli vynaložit značnou část financí na opatření včetně dvoutýdenních karantén v hotelu pro účastníky.

Pořádající svaz kvůli tomu vyčerpal rezervu 80 milionů australských dolarů. A aby mohl uspořádat nadcházející grandslam v Melbourne, musel si vzít půjčku na 40 milionů dolarů.

V nadcházejícím roce by se mělo Australian Open vrátit do lednového termínu a mělo by se hrát před plnými tribunami. Všichni hráči, kteří chtějí na turnaji startovat, musejí být očkovaní.