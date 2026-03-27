Porazil celou Big Three i Alcaraze. Belgický sympaťák oznámil konec kariéry

DNES, 16:40
David Goffin se rozhodl, že letošní sezona bude jeho poslední v profesionální tenisové kariéře. Pětatřicetiletý belgický sympaťák, který to dotáhl až do TOP 10 žebříčku a posbíral skalpy bývalých i současných legend, to oznámil na sociálních sítích.
Pro Davida Goffina bude sezona 2026 poslední (© HU CHENGWEI / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Během své kariéry trápil Goffin i legendární Big Three a na kontě má minimálně jeden skalp Novaka Djokoviče, Rogera Federera i Rafaela Nadala. Před rokem v Miami senzačně skolil aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze, ale teď v průběhu floridského Masters oznámil, že končí.

"Všechny ty roky na vrcholové úrovni si už začaly na mém těle vybírat daň. K rozhodnutí skončit přispělo i loňské zranění kolena," uvedl bývalý sedmý hráč světa Goffin, který na okruhu ATP získal šest titulů.

Na grandslamech bylo jeho nejlepším výsledkem čtvrtfinále. Dosáhl na něj jednou na Australian Open a Roland Garros a dvakrát ve Wimbledonu. Dvakrát si také zahrál finále Davisova poháru a jednou finále Turnaje mistrů.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Nola
27.03.2026 16:56
David zohral pamatny TM na ktorom nestartoval Murray a Djokovic, porazil Nadala a potom v semi myslim aj Federera, ale nestacil na Grishu vo finale..... pre Grishu to bol snovy titul, pre Davida, ktory si pripisal svetove skalpy velke sklamanie.... vobec netusim, kedy porazil Noleho, ale zrejme ano, ked sa tu o tom pise, zial v tenise, hra velku ulohu hlava a tam vacsinou zlyhaval, aj ked hral pekny tenis
aape
27.03.2026 16:58
Na tenis možná až příliš éterický typ, ale opravdu inteligentní hráč
aligo
27.03.2026 16:51
Sympoš, bude chybět. Některé jeho výhry jsou opravdu legendární
PTP
27.03.2026 16:55
Třeba s Berdychem 6:0 6:0
Bloody13
27.03.2026 18:01
Si pamatuju, v Římě že? Ani jeden z nich na kurtu tehdy nechápal, co se to děje... Pár dní na to Berdych vyrazil Vallverduho
aape
27.03.2026 16:56
Tomáš Berdych by mohl vyprávět
