Porazil celou Big Three i Alcaraze. Belgický sympaťák oznámil konec kariéry
Během své kariéry trápil Goffin i legendární Big Three a na kontě má minimálně jeden skalp Novaka Djokoviče, Rogera Federera i Rafaela Nadala. Před rokem v Miami senzačně skolil aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze, ale teď v průběhu floridského Masters oznámil, že končí.
"Všechny ty roky na vrcholové úrovni si už začaly na mém těle vybírat daň. K rozhodnutí skončit přispělo i loňské zranění kolena," uvedl bývalý sedmý hráč světa Goffin, který na okruhu ATP získal šest titulů.
Na grandslamech bylo jeho nejlepším výsledkem čtvrtfinále. Dosáhl na něj jednou na Australian Open a Roland Garros a dvakrát ve Wimbledonu. Dvakrát si také zahrál finále Davisova poháru a jednou finále Turnaje mistrů.
