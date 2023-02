Porazit tři nejlepší tenistky světa? Je to unikát, hodnotí Šavrda triumf Krejčíkové v Dubaji

Vítězství na turnaji kategorie WTA 1000 není úplně všední záležitost. Jak se vám vystoupení Barbory Krejčíkové líbilo?

"Především je potřeba říct, že Bára porazila na jednom turnaji tři nejlepší hráčky světa, což je naprosto unikátní věc. Před ní se to povedlo jen čtyřem hráčkám v historii (Steffi Grafové, Venus a Sereně Williamsovým a Aryně Sabalenkové, pozn. redakce). Když bude zdravá a bude mít sebevědomí, což je speciálně v ženském tenisu klíčová vlastnost, tak určitě bude znovu aspirovat na TOP 10, to je jisté."

Přitom ve 2. kole už skoro balila kufry, proti Kasatkinové odvracela čtyři mečboly.

"Ty mečboly s Kasatkinovou odehrála tak, že je měla vlastně pod kontrolou. I když samozřejmě se mohlo stát, že by se na ten turnaj nahlíželo jinak, kdyby je neodvrátila. V historii byla spousta takových obratů, já si dokonce pamatuji, že Panatta když vyhrál v roce 1976 Roland Garros, tak v prvním kole proti Petru Huťkovi přežil snad devět mečbolů a jeden z nich odvracel robinzonádou. Ale proto je tenis tak hezký."

If she wins today against #1 Swiatek, Barbora Krejcikova would be just the *fifth* in WTA history to beat the WTA #1, #2 and #3 at the same tournament.



Already beat #2 Sabalenka and #3 Pegula at WTA 1000 Dubai.



Krejcikova would join Graf, Serena, Venus, and Sabalenka. pic.twitter.com/0FH4fKvIkZ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 25, 2023

Ve finále to byl souboj se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, a tu porazila tentokrát velmi hladce. Podepsal se na tom jejich poslední zápas z Ostravy?

"Někdy je to tenis na tenis, a pokud Báře vyhovuje ten tenis, co hraje Šwiateková, a té to naopak nesedí, tak to spoustu věcí na kurtu ovlivňuje. Iga určitě měla v hlavě ten výsledek a poslední zápas z Ostravy. Všude na turnajích nyní dělají z Igy obrovskou favoritku a ona v té roli samozřejmě je. Kdekoli nastoupí, tak se s tou pozicí musí vyrovnávat. A není to tak jednoduché, jak se zdá, zvlášť když hraje s hráčkou, se kterou se jí naposledy extra nedařilo. To bývá mnohdy mentálně svazující."

Ale kromě Krejčíkové se dařilo i dalším Češkám.

"Obecně to byl pro Češky povedený turnaj. Karolína Plíšková hrála výborně, Markéta Vondroušová měla smůlu, že na ni narazila. To samé můžeme říct o Petře Kvitové, která potkala Krejčíkovou. I Karolína Muchová hrála skvělý tenis. Bohužel nakonec obě Karolíny nemohly do čtvrtfinále nastoupit…"

Muchová se dostala na 77. místo rankingu, což je podstatné pro její účast na grandslamech. Má i na víc?

"Muchová hrála výborně, ale zase je to ta stará písnička. Ze zpráv jsem slyšel, že jde o břišní sval a nevím do jaké míry je to vážné. Zatím jsme se na Štvanici nepotkali a nemám zprávu, jestli je to na delší dobu nebo na krátko. Bohužel je to už strašně dlouho, co jí trápí zdraví. Přitom je to hráčka, která má potenciál být ve světové dvacítce. Ale tohle je prostě limitující."

Karolína Plíšková hraje znovu pod vedením Saschi Bajina. Myslíte, že se to na její hře projevuje?

"Ze začátku to tak úplně nevypadalo, ale teď opravdu zahrála dobře a měla skvělé úseky, ve kterých bylo vidět velké zaujetí pro hru. Byl to pro ni moc dobrý turnaj a asi jí i vyhovovaly podmínky. Když jsem se bavil s Jiřím Fenclem, který tam vedl Markétu Vondroušovou, tak povrch v Dubaji byl hodně rychlý. To má Karolína ráda, platil ji daleko víc servis, i to hrálo svou roli. Ale podstatné bylo, že Kája zastavila sérii porážek a udělala dobrý výsledek. To je skvělé pro její sebevědomí."