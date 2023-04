Porážka doma v den narozenin a stabilní forma v nedohlednu. Zverev v Mnichově ztroskotal hned na O'Connellovi

Alexander Zverev si v loňském semifinále na French Open s Rafaelem Nadalem vážně zranil kotník a sezona pro něj skončila. K soutěžním zápasům se vrátil na Silvestra, trápil se, ale na konci února se začal zlepšovat. V Dauhá sehrál bitvu s pozdějším finalistou Andym Murraym, v Dubaji došel až do semifinále a v osmifinále v Indian Wells neměl daleko ke skalpu rozjetého Daniila Medveděva.

Stabilní formu však neudržel, 25letý Němec schytal v Miami výprask a "kanára" od Tara Daniela a v osmifinále na antuce v Monte Carlu nedopodával druhou ani rozhodující sadu proti Medveděvovi. V antukovém jaru pokračoval v Mnichově. Šampion z let 2017-18 a nasazená trojka ztroskotal hned na prvním soupeři, když nestačil 6-7(2) 4-6 na Christophera O'Connella, který teprve před pár týdny v Marrákeši dosáhl na své první antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Bývalý druhý hráč světa a vítěz antukových Masters v Madridu a Římě tahal od začátku za kratší konec. V tie-breaku úvodní sady uhrál jen dva body a ve druhém setu se mu sice povedlo srovnat z 2-4 na 4-4, nicméně v devátém gamu zaváhal potřetí v zápase na servisu a Australan utkání čistou hrou dopodával.

Statistiky zápasu Zverev - O'Connell

Osmadvacetiletý O'Connell bude o své teprve druhé semifinále na turnajích ATP usilovat proti kvalifikantovi Flaviovi Cobollimu. Dvacetiletý Ital je ve čtvrtfinále na této úrovni poprvé v kariéře.

