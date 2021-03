Pospisil při zápase v Miami nadával na šéfa ATP Gaudenziho

Na lavičce po ztrátě prvního setu pak Pospisil, jenž vloni spolu s Novakem Djokovičem založil novou hráčskou asociaci, začal křičet na rozhodčího a terčem jeho hněvu se stal šéf ATP Andrea Gaudenzi. "Hodinu a půl na mě včera předseda ATP křičel na hráčském mítinku za to, že se snažím hráče sjednotit. Hodinu a půl," rozčiloval se Pospisil a svou tirádu prošpikoval řadou vulgarismů. Sudí se ho snažil zklidnit. "Jestli mě chcete vyhodit, s radostí zažaluju celou tuhle organizaci," řekl mu tenista.

Několik hodin po zápase se 67. hráč světového žebříčku za výstup omluvil. "Znevážil jsem sport, který miluju, a je mi to upřímně líto," napsal na twitteru. "Jen pro vysvětlení: z večerní schůzky hráčů a vedení ATP jsem byl naprosto zdeptaný a podcenil jsem, jak velkou emocionální daň si to na mě vybralo. Omlouvám se za své chování na kurtu a za slovník, který jsem použil," dodal.

I underestimated the toll those emotions took on me until I stepped onto the court today. Again, I am sorry for my on-court behavior and the language I used. #players [2/2]