Postrach hráček TOP 10 opět řádil. Filipínská hvězdička si zajistila bitvu s Ósakaovou

DNES, 08:30
Aktuality 18
WTA WASHINGTON - Alexandra Ealaová si i ve třetím zápase na probíhající pětistovce ve Washingtonu připsala velmi cenný skalp. Filipínská hvězdička znovu po pár týdnech vyzrála na členku TOP 10 žebříčku Elinu Svitolinovou a zkušenou Ukrajinku porazila 6:3, 6:4. O největší finále bude bojovat s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou.
Profily hráčů
Svitolina Elina
Eala Alexandra
Alexandra Ealaová slaví ve Washingtonu další cenný skalp (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Ealaová – Svitolinová 6:3, 6:4

Jednadvacetiletá Ealaová hraje bezpochyby ve Washingtonu jeden z nejlepších turnajů své zatím velmi krátké kariéry. V hlavním městě Spojených států sbírá jeden cenný skalp za druhým. Po obratu proti olympijské šampionce Qinwen Zheng nepovolila set obhájkyni titulu a další grandslamové finalistce Leylah Fernandezové ani člence TOP 10 Svitolinové.

Na Svitolinovou našla recept také před pár týdny na trávě v Berlíně a shodou okolností slavila vítězství po úplně stejném skóre 6:3, 6:4. Ačkoli trval zápas jen zhruba hodinu a půl, nabídl celkem 25 brejkbolových šancí. Ealaová byla v tomto ohledu úspěšnější a proměnila šest ze 16 možností na brejk. Sama servis ztratila třikrát.

Zatímco v úvodním dějství se filipínské hvězdičce podařilo potvrdit brejk až na třetí pokus a za stavu 4:3 odvrátila sérii tří brejkbolů, ve druhém setu musela dohánět nepříjemné manko 1:3, přičemž Svitolinová měla nejednu šanci dotáhnout utkání alespoň do rozhodující sady.

Ealaová zatím nemá na kontě ani jeden titul z nejvyššího okruhu. Přesto je postrachem hráček TOP 10 žebříčku a svou kariérní bilanci s takto vysoko postavenými tenistkami upravila na 8:4. Navíc s nimi vyhrála poslední čtyři souboje, když od začátku travnaté části sezony porazila dvakrát Svitolinovou a vyzrála i na Igu Šwiatekovou a Jelenu Rybakinovou.

Zatímco Ealaová teď září, Svitolinová se po čtvrtfinále na French Open a skvělé úvodní polovině sezony trápí. Ukrajinka už na třetím turnaji v řadě nezaznamenala víc než jedno vítězství.

Další velmi cenný skalp si může Ealaová připsat v sobotním semifinále, v němž vyzve v asijském derby bývalou světovou jedničku a majitelku čtyř grandslamových trofejí Ósakaovou. Vítězka bude v nedělním finále čelit Jessice Pegulaové, nebo Dianě Šnajderové. Ealaová bude usilovat o své druhé a zároveň největší finále na hlavní tour.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

18
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 09:44
krásný zelený šaty Trefila se mi do vkusu a navíc jí pěkně sedly

A gratulace k výhře! Viděl jsem jen pár míčů, ale byla to přestřelka s velkým tlakem z returnu, který hrál překvapivě/nepřekvapivě důležitější roli než servis. Trochu mi ta její hra připomněla Pistolnici
Reagovat
pantera1
01.08.2026 09:58
Klidně by to filipínská Esmeralda mohla vyhrát celé
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 10:04
filipínský smaragd, jo? No, to nezní špatně

To mi připomnělo film Zelený led. Pamatuješ? Tenkrát tu moc akčních filmů nebylo, takže jsme z toho byli odvázaný. A ta první scéna, kdy mu vypadne čutora...
Reagovat
pantera1
01.08.2026 10:08
Jasně, nedávno jsem se na to dívala. Krasavec Ryan a ďábelský Omar. Parádní film. A ještě Aféra Concorde, taky pecka. Franciscus a Farmer skvělá dvojka .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 10:22
přesně, letět Concordem byl sen. Od toho filmu jsem mu strašně fandil, i když už před ním. Ale stejně ho nakonec dostali. Nadčasové letadlo. Aspoň jsem ho viděl naživo na CDG v Paříži.

Jinak, ona měla Saša na tom zápase dva různé odstíny té zelené nebo to je jen fotka z jiného turnaje vydávající se za Washington?
Reagovat
pantera1
01.08.2026 10:35
Ještě se mi vybavili Kandidáti života a smrti. Německý tv hororový drama o obchodu s orgány. Vezeme maso pro doktora Džeksna, ta sanitka jak unášela lidi, to byl trhák. Jsem z toho měla noční můry . Klasika taťka nebyl doma. Ukecala jsem mamku, ať mě nechá dívat a pak jsem byla podělaná, až za ušima.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 11:15
jj, ta hláška je mi povědomá. Mrknu na YT

A jak je to teda s těmi šaty?
Reagovat
pantera1
01.08.2026 11:48
Měla celou dobu stejný brekeke šaty, na té fotce je trochu jiný odstín . Kšilt potom sundala, upřesnit by to mohl třeba pan Jurášek. Jestli je ta fotka z W. Podle mě je.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 11:57
na zápase měla odstín, co je na videu. Že by to dělalo světlo, je mi divné.
Reagovat
pantera1
01.08.2026 12:15
Podle toho ohozu sběrače by to měl být W D.C.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 12:17
záhada
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 11:27
Amerika po německu
Just say meat for dr. Jackson and they don't ask any more questions.
Sanitka byla legendární.
Reagovat
pantera1
01.08.2026 08:39
teď je potřeba hvězdně přejít přes Módní ikonu dál .
Reagovat
aape
01.08.2026 08:46
Mohl by to být hezký zápas, obě hrají koukatelný agresívní tenis
Reagovat
pantera1
01.08.2026 09:18
Jj, určitě. Holky se budou snažit postup do finále urvat, takže se šetřit nebudou. Zato u těch chlapů je to teda výběr. Tipnu si finále Čedar s Frickem, ale klidně to může být Nakaši s Labilem .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.08.2026 10:06
tam hlavně rozhodne, jak moc bude chybovat Naomi, protože Alex s ní na příjmu nedostane tolik příležitostí jako s Elinou.
Reagovat
aape
01.08.2026 08:36
Saša jede šikovná holka
Reagovat
com
01.08.2026 08:31
Alexandr Hemala smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist