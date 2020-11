Povedený debut na turnaji ATP: Forejtek si v Sofii vyšlápl na Čiliče!

Jonáš Forejtek loni vyhrál juniorku na US Open, získal první titul z turnaje Futures a odbyl si úspěšný debut v Davis Cupu. Letos v únoru přidal druhý triumf na akci Futures, jenže následně byl tenis na půl roku paralyzován kvůli pandemii koronaviru a český talent vypadl z tempa.



Během pauzy sice předváděl dobré výkony na domácích exhibičních akcích, když vyhrál Macha Lake Open, Moravia Open a zahrál si finále na Svijany Open, ale po srpnovém restartu sezony příliš důvodů k radosti neměl.



Na domácích challengerech prohrál tři z pěti zápasů, byť proti solidním soupeřům, a hlavně poslední dva halové turnaje Futures pro něj skončily překvapivými dvousetovými porážkami v prvním kole.



Svůj potenciál Forejtek předvedl tenisovému světu až dnes v bulharské Sofii, kde si díky divoké kartě od pořadatelů odbyl debut na okruhu ATP. A premiéra to byla vítězná.



Devatenáctiletý Čech si vyšlápl na bývalou světovou trojku a vítěze US Open z roku 2014 Marina Čiliče. O třináct let staršího Chorvata, který má za sebou svou dosud nejnepovedenější sezonu, porazil hladce 6-3 6-2.



Forejtek, který v aktuálním žebříčku ATP uzavírá čtvrtou stovku, rozhodl zápas vydařenou pasáží na přelomu obou setů. Od stavu 3-3 v úvodní sadě získal sedm gamů v řadě a náskok 4-0 ve druhé už si nenechal vzít. Po 67 minutách hry proměnil čtvrtý mečbol.

Aktuálně 41. hráč světa Čilič letos odehrál 12 turnajů a vůbec poprvé v kariéře sezonu ukončí bez jediného čtvrtfinále. Jeho maximem je lednové osmifinále na Australian Open.



Forejtek, jenž zatím ani na challengerech nevyhrál dva zápasy po sobě, se o postup do čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Španělem Robertem Carballésem a Richardem Gasquetem z Francie.



Nikoloz Basilašvili sice dnes v Sofii přerušil sérii prohraných setů (19 včetně dnešního utkání), nicméně na lucky losera a 149. hráče světa Marca-Andreu Hüslera nestačil a prohrál 1-6 6-4 6-7(6), přestože byl dvakrát míček od postupu.



Gruzínský tenista tak po restartu sezony zaznamenal již devátou porážku v řadě. Hüsler se ve druhém kole utká s Jannikem Sinnerem, nebo Mártonem Fucsovicsem.



Papírovými favority jsou kanadští mladíci

Nejvýše nasazenými halového podniku ATP 250 v bulharské metropoli jsou Kanaďané Denis Shapovalov a Felix Auger-Aliassime.



Jednadvacetiletý Shapovalov, který měl v posledních týdnech problémy s ramenem, si poprvé zahraje turnaj ATP v roli nasazené jedničky a ještě zabojuje o pozici prvního náhradníka pro Turnaj mistrů. Potřebuje k tomu minimálně postoupit do finále, které by mu zajistilo i přezimování v Top 10. Začne ve druhém kole proti Radu Albotovi z Moldavska.



Dvacetiletý Auger-Aliassime, který včera s Polákem Hubertem Hurkaczem senzačně vyhrál čtyřhru na Masters 1000 v Paříži, si o postup do čtvrtfinále zahraje s Italem Salvatorem Carusem.