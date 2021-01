Pozitivního na Covid měl také let z Dauhá. Dalších 25 tenistů čeká přísná karanténa

Tenisté se se svými prořídlými týmy přesouvají do Melbourne charterovými lety. Obsazenost letadel má být zhruba 20 procent, aby v případě pozitivního testu na Covid-19 u jednoho či více pasažérů nemuseli být ostatní bráni jako osoby, které přišly do blízkého kontaktu s pozitivně testovaným.



I proto se většina tenistů rozhodla na úvodní grandslam odletět, jenže realita je jiná. Australské úřady údajně na poslední chvíli změnily pravidla.



Za poslední tři dny totiž v Melbourne přistála letadla z Los Angeles, Abú Zabí a naposledy z Dauhá a všichni pasažéři musí nastoupit do přísné čtrnáctidenní izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj. Důvod? Po příletu se zjistilo, že minimálně jedna osoba (žádný tenista) na palubě má pozitivní test na Covid-19 (při nástupu do letadla byly testy negativní).



V pátek z Los Angeles přiletělo 24 tenistů včetně dvojnásobné šampionky Viktorie Azarenkové, Sloane Stephensové, Keie Nišikoriho, Pabla Cuevase, Guida Pelly, Juana Ignacia Londery, Tennyse Sandgrena, Artema Sitaka či Santiaga Gonzáleze.



V dalším pátečním letu z Abú Zabí bylo 23 hráčů - grandslamové šampionky Bianca Andreescuová z Kanady, Němka Angelique Kerberová či Ruska Světlana Kuzněcovová, dále třeba Ons Džabúrová z Tuniska, Švýcarka Belinda Bencicová, Řekyně Maria Sakkariová nebo Rumunka Sorana Cirsteaová.



Poslední let s pozitivním na palubě byl ten sobotní z Dauhá, odkud se měli přesouvat úspěšní kvalifikanti včetně českého tenisty Tomáše Macháče. Na palubě bylo celkem 25 tenistů, konkrétní jména ale dosud nejsou známa.



V přísné izolaci je 72 tenistů, o posunutí turnaje se neuvažuje

Ve striktní karanténě bez možnosti trénovat je tedy už 72 tenistů, přesto organizátoři neuvažují o posunutí Australian Open. Ředitel turnaje Craig Tiley v australské televizní stanici Nine uvedl, že hráči byli na riziko přísnější karantény předem upozorňováni.



"Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová," uvedl šéf australského tenisu Tiley.



Podle tenistů se ale pravidla před příletem změnila. "Rozhodli jsme se vyrazit do Melbourne na základě pravidel, která nám byla zaslána. Když jsme dorazili, dostali jsme informace a knihu pravidel s novými pravidly, o kterých jsme nevěděli," uvedla Bencicová.



"Pokud by nám o tomhle pravidlu řekli předem, v Austrálii bych nehrála. Zůstala bych doma. Tvrdili nám, že letadlo bude naplněno z 20 procent a budeme považováni za blízký kontakt jen tehdy, pokud bude mít pozitivní test někdo z našeho týmu nebo doprovodu," napsala na Twitter Cirsteaová.



Úvodní grandslam sezony začne oproti zvyklostem o tři týdny později 8. února, ale už nyní se tenisté přesouvají do Melbourne. Všechny totiž po příletu čeká dvoutýdenní karanténa, ta běžná ale není tak striktní, neboť tenisté mohou za účelem přípravy hotel opustit na maximálně pět hodin denně.



A to dává některým tenistům výraznou výhodu. "Nestěžujeme si na karanténu. Stěžujeme si na to, že před důležitými turnaji máme nerovné tréninkové podmínky," posteskla si Švýcarka Bencicová.



Navíc týden před Australian Open se budou v Melbourne konat přípravné dva turnaje ATP 250 a WTA 500 a zároveň ATP Cup. Akce začnou ve chvíli, kdy tenistům skončí izolace a budou moct po dvou týdnech 'vylézt' ze svých pokojů.



Tenisty v Austrálii čeká život v 'bublině' podobně jako vloni během US Open či Roland Garros. Pořadatelé na opatření bránící šíření koronaviru vynaložili přes 25 milionů dolarů.



Kvůli pozitivním testům na Covid-19 do Melbourne vůbec neodletěli Andy Murray, Madison Keysová a Amanda Anisimovová.