Přál bych si ještě jednou Wimbledon hrát, řekl Federer při oslavách centrkurtu

Federer naposledy odehrál zápas právě ve Wimbledonu před rokem. Vypadl ve čtvrtfinále a nedlouho poté šel potřetí s pravým kolenem na operaci. Po roce bez tenisu, který si užil s rodinou a čtyřmi dětmi, doufá, že neskončil definitivně.

"Cítím se divně," komentoval fakt, že na posvátném travnatém dvorci stál v tmavém obleku a v jiné roli než hráče. "Doufám, že se ještě jednou sem vrátím. Chybí mi to," dodal vítěz 20 grandslamů a dlouholetá světová jednička. Rád by v září hrál Laver Cup mezi týmy Evropy a světa a poté i turnaj ATP v rodné Basileji.

Ceremoniálu na centrálním kurtu před osmifinálovým zápasem mezi Jule Niemeierovou a Heather Watsonovou se zúčastnili vedle Federera, Kvitové a Kodeše například Billie Jean Kingová, Rod Laver, Novak Djokovič či Andy Murray.

"Je mi ctí stát na místě s absolutními legendami našeho sportu, které vydláždily cestu naší generaci," řekl Djokovič, jenž se dnes pokusí přiblížit sedmému wimbledonskému titulu. Naopak na oslavách chyběla Martina Navrátilová, neboť se nakazila koronavirem.

