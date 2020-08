Pražská náhrada za kvalifikaci US Open bude mít dotaci 1,5 milionu dolarů

Pražský turnaj, který je náhradou za zrušenou kvalifikaci žen na US Open, bude mít dotaci ohromnou 1,5 milionu dolarů. Na antuce na Spartě se akce WTA 125K bude hrát od 31. srpna a pavouk je určen pro 64 tenistek z druhé a třetí stovky žebříčku, které by normálně hrály newyorskou kvalifikaci.

Náklady na dotaci hradí americká federace USTA, pořadatel US Open, která na refundaci za zrušenou kvalifikaci rozdělila mezi organizace WTA a ATP 6,6 milionu dolarů a nechala na nich, jak s nimi naloží. Ženská WTA se rozhodla uspořádat dva turnaje, zároveň s Prahou se bude hrát v rakouském Portschachu.



O pořádání náhradních akcí za kvalifikaci US Open byl podle ředitele tenisové Sparty Praha Davida Trundy velký zájem. "Jednalo se o tom dva měsíce a pro nás rozhodlo, jak jsme nachystali tento turnaj," poukázal Trunda ve videokonferenci na fakt, že se aktuálně ve Stromovce koná akce Prague Open 2020.



Nevadí ani to, že zatímco se US Open koná na tvrdém povrchu, na Spartě se bude hrát náhrada za kvalifikaci na antuce. "Povrch nebyl stěžejním kritériem. Navíc pak následují turnaje na antuce i s French Open," pronesl Trunda.



Stejně jako tento týden ale bude pro fanoušky areál uzavřen. "V tento moment to je bez diváků, ale bude to propagace Prahy, Česka," řekl Trunda.