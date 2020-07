Pražský turnaj WTA má skvělé obsazení. Z Top 10 dorazí Halepová a Bencicová, hlavní soutěž budou hrát čtyři Češky

Turnaj WTA na antuce v pražské Stromovce, který se odehraje od 10. do 16. srpna, slibuje skvělé obsazení. Herní pole vede světová dvojka a dvojnásobná grandslamová šampionka Simona Halepová, z elitní desítky přijede ještě Švýcarka Belinda Bencicová. Do hlavní soutěže zasáhne kvarteto českých tenistek.

Letošní ročník největšího turnaje na našem území svým obsazením rozhodně nepřipomíná nejnižší kategorii International, ale minimálně o třídu vyšší akci. Kromě Halepové a Bencicové se představí Petra Martičová (15. v WTA), kometa letošní sezony Jelena Rybakinová (17.), finalistka loňského French Open Markéta Vondroušová (18.) či Maria Sakkariová (20.).

V hlavní soutěži se kromě Vondroušové z domácích hráček objeví ještě Karolína Muchová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Jako poslední se do hlavního losu vešla Alison van Uytvancková, 57. hráčka světa. V kvalifikaci budou o místo v hlavní soutěži bojovat Kristýna Plíšková a Barbora Krejčíková.

K dispozici mají pořadatelé také divoké karty pro hlavní soutěž i kvalifikaci, české pole by se tak mohlo ještě rozšířit.

Prague Open se bude hrát s dotací 225.500 dolarů. Je to nový turnaj zařazený do kalendáře WTA, do něhož zasáhla pandemie nemoci covid-19 a vynutila si na přelomu dubna a května i zrušení J&T Banka Prague Open. Hrát se bude bez diváků.

Turnaje pražské úrovně mohou mít obvykle jen jednu hráčku z elitní světové desítky, ale vzhledem k mimořádné situaci mohli organizátoři po dohodě s WTA pozvat dvě. Celkem by mělo hrát šest tenistek z elitní dvacítky.

"Do Prahy se chystá patrně největší sportovní událost roku 2020 v České republice. Pokud se nestane něco nečekaného, tak opravdu budeme mít něco zcela mimořádného. Máme ve startovním poli takové hvězdy, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. Je to nejsilnější turnaj v historii, který tady kdy byl," řekl na tiskové konferenci prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Mimořádné je získání předloňské vítězky Roland Garros a úřadující wimbledonské šampionky Halepové. Ta by měla týden před Prahou hrát v Palermu. "Komunikace s její manažerkou byla napřímo. Došlo i k přímému spojení, kdy jsem já se Simonou osobně diskutoval možnosti. Vzhledem k tomu mixu to za pět minut dvanáct vyústilo v dohodu se Simonou," popsal ředitel turnaje David Trunda. "Těším se na turnaj v krásné Praze. Uvidíme se v srpnu," vzkázala Halepová na videu.

Loni v Ostravě pomohla Rumunkám k vítězství v 1. kole Fed Cupu a Kaderka byl nadšený, že ji v Česku přivítá znovu. "Je to jedna z nejsympatičtějších hráček na okruhu a skutečná hvězda. Mimo to, že je to úžasná tenistka, je to taky výborný člověk," ocenil.

Tenisová sezona je kvůli pandemii koronaviru přerušená od března a ženský tenisový okruh by se měl rozjet již 3. srpna na antuce v Palermu. Následuje právě Praha a souběžně hraný podnik na tvrdém povrchu v americkém Lexingtonu. Pak by se měly tenistky přesunout do New Yorku, kde se ve Flushing Meadows uskuteční přesunutý turnaj ze Cincinnati a následně US Open.