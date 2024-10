Předčasné finále? Sabalenková vyzve rozjetou Gauffovou, Wuhan bude mít poprvé domácí finalistku

Na tisícovce ve Wuhanu se už v semifinále potkávají největší favoritky turnaje. A sice v tomto dějišti stále neporažená Aryna Sabalenková (26) a Coco Gauffová (20), jež vyhrála v posledních týdnech všech devět utkání. Wuhan Open bude mít poprvé v historii domácí finalistku, tou se stane zlatá medailistka z poslední olympiády Qinwen Zheng (22), nebo překvapivá semifinalistka Xinyu Wang (23).

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 12. 10.

Sabalenková (1-) - Gauffová (4-USA) | Centre Court (10:30 SELČ)

Qinwen Zheng (5-Čína) - Xinyu Wang (Čína) | Centre Court (13:00 SELČ)

Sabalenková – Gauffová | 10:30 SELČ

Aryna Sabalenková vyhrála na tisícovce ve Wuhanu všech 15 zápasů. Šestadvacetiletá Běloruska prodloužila svou neporazitelnost v tomto dějišti po suverénním vítězství 6:2, 6:2 nad Magdalenou Frechovou. Mnohem více práce měla v předchozích dvou kolech proti Kateřině Siniakové (6:4, 6:4) a hlavně Julii Putincevové (1:6, 6:4, 6:0).

Wuhan Open se koná poprvé po pěti letech a nyní trojnásobná grandslamová šampionka ovládla poslední dva ročníky 2018-19, přičemž v každém z nich porazila Ashleigh Bartyovou. Ovládnout by mohla i letošní edici, jelikož v posledních týdnech zvládla napříč dvěma kontinenty 18 z 19 duelů.

V létě kralovala na tisícovce v Cincinnati a na US Open, v Ohiu přehrála světovou jedničku Igu Šwiatekovou a na obou akcích našla recept na Jessicu Pegulaovou. Jednalo se o její první triumfy od úspěšné obhajoby titulu na lednovém Australian Open. V letošní sezoně má vynikající semifinálovou bilanci 6:1.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 52:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 36:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:4 (kariérní 36:35)

Bilance v semifinále WTA 1000: 3:0 (kariérní 9:5)

Bilance v semifinále: 6:1 (kariérní 30:17)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Wuhan Open

Kariérní bilance: 15:0

Nejlepší výsledek: triumf (2018-19)

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Peking (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Siniaková (6:4, 6:4), Putincevová (1:6, 6:4, 6:0), Frechová (6:2, 6:2)

Coco Gauffová prožívá velmi povedený debut na Wuhan Open. Aktuální světová čtyřka vyhrála všechny tři zápasy ve dvou setech a postupně vyřadila Viktoriji Tomovovou, Martu Kosťukovou a Magdu Linetteovou. Ani jedné ze soupeřek nepovolila více než pět gamů a bez jakýchkoli potíží prolétla mezi nejlepší kvarteto.

V posledních třech týdnech uspěla v Číně ve všech devíti duelech. Na předchozím podniku série WTA 1000 v Pekingu porazila mimo jiné v posledních měsících skvěle hrající Paulu Badosaovou a rozjetou Karolínu Muchovou a získala svůj první titul na akcích větších než WTA 250 mimo domácí půdu.

Na asijský kontinent přijela s novým koučem Mattem Dalym a je zatím pod jeho vedením neporažena. Pro změnu trenéra se rozhodla po nepovedené US Open Series, kterou zakončila s bilancí 4:3, což zahrnuje konec obhajoby titulu na US Open již v osmifinálové fázi na raketě Emmy Navarrové.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Auckland (triumf)

Bilance: 50:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 31:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 19:28)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:2 (kariérní 2:5)

Bilance v semifinále: 2:5 (kariérní 9:14)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – Wuhan Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Tomovová (6:1, 6:2), (13) Kosťuková (6:4, 6:1), Linetteová (6:0, 6:4)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 4:3, ale prohrála 6:7, 4:6 jediný letošní souboj v semifinále lednového Australian Open a nastoupí proti Sabalenkové jako mírná outsiderka. Američanka nezvládla pět ze sedmi letošních semifinále a také má mizernou bilanci 2:15 v dohraných utkáních se zástupkyněmi TOP 2 žebříčku.

Qinwen Zheng – Xinyu Wang | 13:00 SELČ

Qinwen Zheng se i na druhé domácí tisícovce probojovala do semifinále a výrazně zvýšila své šance na účast na Turnaji mistryň. Hlavní soutěž ve Wuhanu hraje poprvé v kariéře a ve třech setech porazila v souboji grandslamových finalistek Leylah Fernandezovou a kolegyni z TOP 10 Jasmine Paoliniovou.

Světová sedmička má v letošním roce vynikající bilanci 19:3 v třísetových duelech, přičemž v posledních 10 pokaždé zvítězila. Dvaadvacetiletá Číňanka se navíc může pochlubit úspěšností 23:3 z posledních 26 zápasů napříč antukovými a betonovými kurty. Do toho spadá senzační zlato z olympiády v Paříži.

Hned na začátku letošní sezony uhrála finále na Australian Open, nicméně pak se od Dauhá po Wimbledon ani jednou nedostala do semifinále. Nejlepší formu znovu našla až v červenci a od té doby zaregistrovala také čtvrtfinále na US Open (porážka s Arynou Sabalenkovou) a semifinále v Pekingu (prohra s Karolínou Muchovou).

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Palermo (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 44:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:9

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 19:2 (kariérní 47:14)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Wuhan Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Cristianová (6:2, 6:4), Fernandezová (5:7, 6:3, 6:0), (3) Paoliniová (6:2, 3:6, 6:3)

Xinyu Wang využila domácí podpory a ve čtvrtfinále po téměř třech hodinách boje udolala Jekatěrinu Alexandrovovou. Třiadvacetiletá Číňanka zlikvidovala manko 3:5 v rozhodujícím setu a také odvrátila dva mečboly. Ruskou soupeřku nakonec přetlačila poměrem 4:6, 7:5, 7:6.

Jedná se o její už sedmý úspěšný obrat v probíhající sezoně a druhý v tomto týdnu. S mankem setu se musela vypořádat také ve druhém kole s lucky loserem Luciou Bronzettiovou. Přesto se v osmifinále postarala o vyřazení světové trojky Jessicy Pegulaové, proti níž zapsala oba své letošní a zároveň kariérní skalpy TOP 10.

V hlavní soutěži Wuhan Open debutuje a dosáhla na své vůbec první čtvrtfinále na turnajích větších než WTA 250. V aktuální sezoně prošla mezi nejlepší osmičku teprve podruhé, v únoru na dvěstěpadesátce v thajském Hua Hinu podlehla v semifinále pozdější šampionce Dianě Šnajderové.

Vizitka Xinyu Wang. (@ Livesport)

Xinyu Wang – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (semifinále)

Bilance: 31:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:15

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 2:7)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Xinyu Wang – Wuhan Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Hua Hin (osmifinále), Peking (2. kolo)

Cesta turnajem: Dolehideová (6:4, 6:0), Bronzettiová (4:6, 6:2, 6:4), (2) Pegulaová (6:3, 7:5), Alexandrovová (4:6, 7:5, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Wang prohrála všechna čtyři semifinále na nejvyšším okruhu ve dvou setech a v polovině případů ji zastavila krajanka Lin Zhu (loni v Hua Hinu a Ósace). Ve Wuhanu se radovala ze své první vítězné série od Wimbledonu a teď se pokusí zaskočit favorizovanou krajanku Zheng.

