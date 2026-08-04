Premiérová výhra pod novým trenérem. Lehečka ovládl české derby a je ve třetím kole

DNES, 06:30
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ATP MONTREAL - Roli jasného favorita potvrdil v českém derby Jiří Lehečka (24), když ve druhém kole kanadského Masters v Montrealu porazil Víta Kopřivu po setech 6:4, 6:2. Dalším vyzyvatelem české jedničky bude belgický tenista a 32. hráč světa Alexander Blockx.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka v zápase s Vítem Kopřivou (@ Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Lehečka – Kopřiva 6:4, 6:2

Jen jednou se do této doby potkali ve vzájemném souboji Lehečka s Kopřivou. Stalo se tak v sezoně 2022, kdy se ve čtvrtfinále challengeru v Liberci radoval rodák z Kněžmostu.

A ten lépe vstoupil i do duelu v Montrealu. Oba tenisté si v úvodu utkání bez problémů drželi svá podání, do problémů se dostal až v páté hře svěřenec Lukáše Soukupa. Sice nejdříve stihl odvrátit dva brejkboly, třetí už agresivně hrající soupeř proměnil, a když hladce brejk potvrdil, šel do vedení už 4:2.

Lehečka si už závěr sady bez problémů pohlídal. Na kurtu byl aktivnějším hráčem, krajana dostával při hře od základní čáry pod tlak, a úvodní dějství tak získal za 43 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Úvod druhé sady se nesl v lehce nervóznějším duchu z obou stran. Nejdříve Kopřiva, poté i jeho slavnější krajan museli odvracet po dvou brejkbolech, oba však byli úspěšní.

Od stavu 1:1 už ale na dvorci jasně kralovala světová dvanáctka. Kopřiva se začal pod soupeřovým tlakem dopouštět celé řady chyb, Lehečka si navíc pomáhal výbornými returny. To ve třetím gamu vyústilo v prohrané Kopřivovo podání a svěřenec Frederica Fontanga tak šel do vedení 3:1.

Kopřiva se nadále nemohl opřít o podání, podruhé za sebou o něj hladce přišel a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Lehečka dovedl výborně rozehraný duel k vítězství 6:4, 6:2 za hodinu a 22 minut. Zároveň si tak připsal svou první výhru pod novým trenérem.

Se svým dalším soupeřem Blockxem se český tenista na okruhu dosud nepotkal. Pro Belgičana půjde paradoxně až ve třetím kole o první zápas na turnaji. V úvodním kole měl volný los, ve druhém mu do souboje nenastoupil Španěl Jaume Munar.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montrealu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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