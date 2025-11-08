Přemožitelky Siniakové slaví triumf v Rijádu. Turnaj mistryň dokázaly ovládnout už podruhé
Babosová/Stefaniová – Kuděrmetovová/Mertensová 6:7, 1:6
Kuděrmetovová s Mertensovou začaly v Rijádu těsnou porážkou se Su-Wei Hsieh a Jelenou Ostapenkovou, ale v žádném z následujících čtyř zápasů přemožitelky nenašly a v napínavém semifinále odvrátily mečbol Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové.
Finále proti Babosové a Stefaniové nabídlo drama jen v úvodním setu. Ruska s Belgičankou dvakrát neuhájily náskok brejku, sadu navzdory dvěma setbolům nedopodávaly a získaly ji až poměrem 7:4 ve zkrácené hře. Druhé dějství už bylo naopak kompletně v jejich režii a maďarsko-brazilskému tandemu povolily jen jeden game.
Turnaj mistryň dokázaly Kuděrmetovová s Mertensovou ovládnout podruhé. Před třemi roky v texaském Fort Worthu vyhrály všech pět duelů a ve finále skolily Siniakovou a Barboru Krejčíkovou.
Celkově se jedná o jejich pátou společnou trofej. V roce 2021 kralovaly v Istanbulu, před třemi lety v Dubaji a na Turnaji mistryň a letos ve Wimbledonu a v Rijádu. Kuděrmetovová získala 10. kariérní trofej v této disciplíně, pro bývalou světovou jedničku Mertensovou se jedná o 23. kousek.
Dík za to!
Celkově Carevna + Mertens velmi sympatický a charismatický pár, který se výborně doplňuje - vše ladí, zapadá, vyzařuje z nich pozitivní energie.