Přemožitelky Siniakové slaví triumf v Rijádu. Turnaj mistryň dokázaly ovládnout už podruhé

DNES, 16:09
TURNAJ MISTRYŇ - Veronika Kuděrmetovová (28) s Elise Mertensovou (29) už podruhé dobyly prestižní Turnaj mistryň. Tři roky po triumfu v Texasu se společně radují v saúdskoarabském Rijádu, kde ve finále přemohly 7:6, 6:1 Tímeu Babosovou a Luisu Stefaniovou. Pro rusko-belgickou dvojici a úřadující wimbledonské šampionky se jedná o pátou společnou trofej.
Profily hráčů (7)
Babos Timea
Mertens Elise
Kudermetova Veronika
Siniaková Kateřina
Stefani Luisa
Radost Elise Mertensové a Veroniky Kuděrmetovové (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Babosová/Stefaniová – Kuděrmetovová/Mertensová 6:7, 1:6

Kuděrmetovová s Mertensovou začaly v Rijádu těsnou porážkou se Su-Wei Hsieh a Jelenou Ostapenkovou, ale v žádném z následujících čtyř zápasů přemožitelky nenašly a v napínavém semifinále odvrátily mečbol Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové.

Finále proti Babosové a Stefaniové nabídlo drama jen v úvodním setu. Ruska s Belgičankou dvakrát neuhájily náskok brejku, sadu navzdory dvěma setbolům nedopodávaly a získaly ji až poměrem 7:4 ve zkrácené hře. Druhé dějství už bylo naopak kompletně v jejich režii a maďarsko-brazilskému tandemu povolily jen jeden game.

Turnaj mistryň dokázaly Kuděrmetovová s Mertensovou ovládnout podruhé. Před třemi roky v texaském Fort Worthu vyhrály všech pět duelů a ve finále skolily Siniakovou a Barboru Krejčíkovou.

Celkově se jedná o jejich pátou společnou trofej. V roce 2021 kralovaly v Istanbulu, před třemi lety v Dubaji a na Turnaji mistryň a letos ve Wimbledonu a v Rijádu. Kuděrmetovová získala 10. kariérní trofej v této disciplíně, pro bývalou světovou jedničku Mertensovou se jedná o 23. kousek.

Výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
3ryba16
08.11.2025 16:43
Zase tak dlouho sem nechodím, takže to nevím a prosím o nápovědu - proč se Veronice K. říká 'carevna'?
Dík za to!
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 16:47
Přesně to nevím - tuhle přezdívku už má dlouho, ale patří k nejkrásnějším tenistkám na WTA + je to Ruska. Takže se přezdívka Carevna tak nějak nabízí. smile
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 16:37
Velká gratulace Carevně smile a Elise smile k druhému titulu na TM smile Dnes to bylo od začátku na jednu branku. V 1. setu vše zbytečně Elise komplikovala, když se stále snažila lobovat, ale vůbec jí to nešlo. Pak měla na servisu 40:15 a mohla set docvaknou - jenže zase vymýšlela blbosti. Takže v 1. setu zbytečná detektivka. Ve 2. setu už to byla jasná dominance
Celkově Carevna + Mertens velmi sympatický a charismatický pár, který se výborně doplňuje - vše ladí, zapadá, vyzařuje z nich pozitivní energie.
Reagovat
com
08.11.2025 16:28
misto srdicek pro Katku, ktery tu ted mely bejt, zbylo jen
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 16:39
No z českého pohledu je to velká škoda, protože dnes hlavně Babos v koncovce úplně odpadla nebo-li finále bylo hodně hratelné
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:41
No právě raděj na to nemyslet, snad si spravíme chuť Rybkou a Djokem .
Reagovat
Liverpool22
08.11.2025 16:42
Rybka smile Nole smile
Reagovat
pantera1
08.11.2025 16:51
Ani Adonis si nenechal aténské finále ujít. Kdoví, jak to bude s ním v budoucnu .
Reagovat

