Preview: ATP Masters 1000 Miami

Ve středu v Miami začne první letošní podnik série ATP Masters 1000, který se loni kvůli pandemii koronaviru vůbec neuskutečnil. V oblíbené destinaci na Floridě se bude o jednu z nejcennějších trofejí bojovat od 24. března do 4. dubna (neděle), kdy je na programu finále.

Mezi největší favority se řadí kvarteto nejvýše nasazených - světová dvojka Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev a Andrej Rubljov.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí největší hvězdy Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer, z Top 10 nedorazili ještě Dominic Thiem s Matteem Berrettinim. Pořadatelům se omluvili například i Gaël Monfils, Stan Wawrinka či Pablo Carreño.

Z českých tenistů se v Miami představí pouze Jiří Veselý.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Michael Mmoh, Britové Andy Murray a Jack Draper, Španěl Carlos Alcaraz a Francouz Hugo Gaston.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Miami Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 6,68 milionu dolarů (cca 146,5 milionu korun). Vítěz si přijde na přibližně 300 tisíc dolarů (cca 6,6 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Daniil Medveděv je naprosto zaslouženě jedním z největších favoritů na triumf. Ruský tenista vyhrál 24 z posledních 26 zápasů a svou bilanci by měl vylepšit v Miami, kde začne proti Samovi Querreymu, nebo Yen-Hsun Luovi. Jeho prvním nasazeným soupeřem by mohl být Reilly Opelka a zvládnout by měl i případné osmifinále s Danielem Evansem, či Dušanem Lajovičem, i když s posledním jmenovaným prohrál poslední dva souboje včetně toho pár týdnů starého v Rotterdamu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

1. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



O dalším čtvrtfinalistovi by se mělo rozhodnout mezi Robertem Bautistou a Félixem Augerem-Aliassimem. Sedmý nasazený Bautista se ale nejprve musí vypořádat se senzačním finalistou dubajského podniku Lloydem Harrisem, nebo Andym Murraym a nejspíše nasazeným Janem-Lennardem Struffem. Auger-Aliassime ve druhém kole narazí na Pierra-Huguese Herberta, či Pedra Sousu a nepřekonatelnou překážkou by neměli být jeho krajan Vasek Pospisil ani John Isner.

Auger-Aliassime s Bautistou vyhrál poslední souboj loni v hale v Kolíně nad Rýnem a srovnal vzájemnou bilanci na 1-1. Bautista je však pod širým nebem silnější než v hale a tentokrát by měl proti kanadskému mladíkovi uspět. Forma obou je nicméně nevyrovnaná a nebylo by vůbec překvapením, kdyby šel dál Auger-Aliassime.

Zajímavé zápasy 1. kola: Harris - A. Murray

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: A. Murray - Bautista (2K)

2. čtvrtfinalista: Roberto Bautista



Alexander Zverev do Miami dorazil po čerstvém triumfu v Acapulku, kde ve finále porazil Stefanose Tsitsipase a na Floridě patří k největším favoritům. Finalista ročníku 2018 však nemá nijak jednoduchý los. Po Carlosovi Alcarazovi, nebo Emilovi Ruusuvuorimu, se kterými by si měl poradit, může narazit na nevyzpytatelného Nikoloze Basilašviliho, jenž nedávno triumfoval v Dauhá.

A jednoduché nejspíše nebude ani osmifinále, ve kterém by Zvereva asi vyzval Jannik Sinner, či Karen Chačanov. Sinner patří k největším mladým talentům a umí favority porážet, se Zverevem má dokonce vyrovnanou bilanci 1-1. S německou jedničkou má smírnou bilanci i Chačanov, jenž vyhrál poslední dva souboje. Zverev by ovšem do čtvrtfinále projít měl.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: A. Zverev - Basilašvili (3K), Sinner - Chačanov (3K), A. Zverev - Sinner (OF), A. Zverev - Chačanov (OF)

3. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Grigor Dimitrov bude v Miami hrát už podesáté a ještě nikdy nebyl ve čtvrtfinále. Letos má velkou šanci poprvé mezi nejlepší osmičku postoupit. Bulharský tenista, který na všech třech letošních turnajích skončil právě ve čtvrtfinále, začne proti Cameronovi Norriemu, či Jošihitovi Nišiokovi a větší problém by pro něj neměl představovat ani nasazený Taylor Fritz.

V osmifinále by Dimitrov měl narazit na Alexandera Bublika (potenciální soupeř pro Jiřího Veselého ve druhém kole), nebo Davida Goffina. Bublik má tradičně nevyrovnanou formu a Goffinovi se po triumfu v Montpellieru zase přestalo dařit, navíc má s Dimitrovem mizernou bilanci 2-11.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bublik - Goffin (3K), Dimitrov - Bublik (OF), Dimitrov - Goffin (OF)

4. čtvrtfinalista: Grigor Dimitrov



Aslan Karacev si letos stihl zahrát své první semifinále na grandslamech, před týdnem v Dubaji slavil svůj premiérový triumf na hlavním okruhu a teď ho čeká další úkol, poprvé vyhrát zápas na turnajích Masters. To by se mu mělo proti Jackovi Draperovi, nebo Michajlovi Kukuškinovi podařit a uspět by mohl i ve třetím kole proti nevyzpytatelnému Fabiovi Fogninimu.

A konečnou nemusí být pro ruského ranaře ani osmifinále, jelikož v něm může narazit na Diega Schwartzmana, kterého smetl na letošním Australian Open. Argentinec navíc letos nemá svou nejlepší ani vyrovnanou formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Korda - Fognini (2K), Karacev - Fognini (3K), Schwartzman - Karacev (OF)

5. čtvrtfinalista: Aslan Karacev



Dalším z největších favoritů na titul je Andrej Rubljov a měl by tuto roli bez větších potíží potvrdit. Letos skvěle hrající ruský mladík nejprve bude čelit Pedrovi Martínezovi, nebo Tennysovi Sandgrenovi a pak nejspíše (letos už potřetí) Mártonovi Fucsovicsovi. Do osmifinále se nabízí Christian Garín, teenager Lorenzo Musetti a možná Benoit Paire, kterého ale momentálně tenis očividně vůbec nebaví. Se všemi potenciálními osmifinalisty by si měl Rubljov poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

6. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Další část pavouka je naopak naprosto otevřená. Největším aspirantem na čtvrtfinále je Denis Shapovalov, ale kanadský mladík stejně jako jeho krajan Milos Raonic, jehož může potkat v osmifinále, Hubert Hurkacz ani Ugo Humbert nemá nejlepší ani vyrovnanou formu. Ještě je tam letos skvěle hrající Jérémy Chardy.

Shapovalov právě Chardyho a Hurkacze vyřadil před týdnem v Dubaji, v osmifinále by tak neměl chybět. Raonice i Humberta už dokázal minimálně jednou porazit, takže do čtvrtfinále by mohl projít právě on.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Raonic (OF)

7. čtvrtfinalista: Denis Shapovalov



Poslední z největších favoritů Stefanos Tsitsipas by si měl na úvod poradit s Kevinem Andersonem, nebo Thiagem Monteirem a zvládnout by měl i případný souboj o osmifinále s Keiem Nišikorim. O čtvrtfinále by si měl zahrát s Alexem de Minaurem, nebo Lorenzem Sonegem. S Australanem má bilanci 5-1, se Sonegem by se utkal poprvé a rovněž by byl jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nišikori - Tsitsipas (3K), de Minaur - Tsitsipas (OF)

8. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas

1. čtvrtfinále: Medveděv porazí Bautistu | H2H 0-2

2. čtvrtfinále: Zverev porazí Dimitrova | H2H 2-1

3. čtvrtfinále: Rubljov porazí Karaceva | H2H 0-1

4. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Shapovalova | H2H 1-3

1. semifinále: Medveděv porazí Zvereva | H2H 4-5

2. semifinále: Tsitsipas porazí Rubljova | H2H 2-4

Finále: Medveděv porazí Tsitsipase | H2H 6-1