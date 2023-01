Preview Australian Open: Hon na Šwiatekovou začíná. Světové jedničce mají konkurovat hlavně Garciaová, Pegulaová a Sabalenková

V pondělí startuje 111. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenistky budou v Melbourne Parku usilovat o první letošní grandslamový triumf od 16. ledna. Vítězka si v sobotu 28. ledna převezme Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam.

Největší favoritkou je královna uplynulé sezony a suverénní světová jednička Iga Šwiateková. Podle sázkových kanceláří mohou její cestu k triumfu nejvíce ohrozit Aryna Sabalenková, Caroline Garciaová a Jessica Pegulaová, ačkoli ještě nikdy nehrály na majorech ani finále.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí dvojnásobná šampionka Naomi Ósakaová, Sara Sorribesová a Qiang Wang.

V hlavní soutěži letošního ročníku se představí 11 českých tenistek. Mezi nasazené se vešly Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková a Karolína Plíšková. Minimálně první kolo hlavní fáze si zahrají ještě Kateřina Siniaková, Tereza Martincová, Linda Fruhvirtová, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a kvalifikantky Brenda Fruhvirtová se Sárou Bejlek.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Jaimee Fourlisová, Kimberly Birrellová, Olivia Gadecká, Storm Hunterová a Talia Gibsonová, Francouzka Diane Parryová, Japonka Mojuka Učijimaová a Američanka Taylor Townsendová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledky letošního Australian Open s přehledem udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace činí 76,5 milionu australských dolarů (cca 1,19 miliardy korun). Vítězka si přijde na 2,975 milionu (cca 46,1 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.



Největší favoritky



Iga Šwiateková má za sebou jednu z nejlepších sezón, která kdy byla na ženském tenisovém okruhu k vidění. Jednadvacetiletá Polka loni včetně exhibicí vyhrála 70 z 80 zápasů, posbírala osm titulů, ovládla dva grandslamy a předvedla nejdelší sérii vítězství (37) v tomto století. Navíc je suverénní světovou jedničkou, na druhé místo má náskok skoro 6 000 bodů.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Do nové sezony vstoupila v premiérovém ročníku United Cupu a celkem odehrála čtyři utkání. S Julií Putincevovou, Belindou Bencicovou i Martinou Trevisanovou si poradila ve dvou setech, ale v semifinále schytala výprask od Jessicy Pegulaové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: United Cup (3-1)

Australian Open se zúčastní popáté. Poslední tři starty pro ni skončily ve druhém týdnu, jejím maximem je loňské semifinále.

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Niemeierová | H2H 1-0

2K: Udvardyová | H2H 0-0, NEBO Osoriová | H2H 0-0

3K: (25) Bouzková | H2H 0-0

OF: (13) Collinsová | H2H 1-1

ČF: (7) Gauffová | H2H 5-0

SF: (3) Pegulaová | H2H 4-2

F: (2) Džabúrová | H2H 3-2





Aryna Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si 24letá Běloruska zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Celkem posbírala šest minimálně semifinálových účastí a zakončila rok v Top 5.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 4-0

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Adelaide 1 (T)

Na Australian Open se zatím moc daleko nedostala, jejím nejlepším výsledkem ze šesti startů je osmifinále posledních dvou ročníků.

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Martincová | H2H 0-0

2K: Hartonová | H2H 1-0, NEBO Rogersová | H2H 2-0

3K: (26) Mertensová | H2H 6-2

OF: (12) Bencicová | H2H 1-1

ČF: (2) Džabúrová | H2H 3-1

SF: (4) Garciaová | H2H 2-3

F: (1) Šwiateková | H2H 2-4





Caroline Garciaová si ještě loni v červnu procházela zhruba čtyřletou krizí, ale od poloviny stejného měsíce má na kontě nejvíce výher na hlavní tour. Devětadvacetiletá Francouzka zahájila své znovuzrození triumfem v Bad Homburgu, pak kralovala i díky skalpu Igy Šwiatekové ve Varšavě, dále ovládla z kvalifikace Cincinnati, na US Open hrála své první grandslamové semifinále a famózní sezonu zakončila prvenstvím na Turnaji mistryň.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Letošní sezonu odstartovala solidně. V United Cupu neztratila set s Nadiou Podoroskou ani Petrou Martičovou a na generálce v Adelaide sehrála třísetové bitvy s Kateřinou Siniakovou a Belindou Bencicovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Na Australian Open startovala už 11krát v hlavní soutěži a jejím maximem je jediné osmifinále.

Kariérní bilance: 12-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Sebovová | H2H 0-0

2K: Fernandezová | H2H 0-0, NEBO Cornetová | H2H 4-3

3K: (27) Beguová | H2H 4-2

OF: (16) Kontaveitová | H2H 2-3

ČF: (8) Kasatkinová | H2H 2-1

SF: (2) Džabúrová | H2H 0-3

F: (1) Šwiateková | H2H 1-2





Jessica Pegulaová už nějakou dobu patří mezi špičku, ovšem loňská sezona byla její vůbec nejlepší. Osmadvacetiletá Američanka excelovala zejména na těch největších turnajích, na "tisícovce" v Guadalajaře ukončila více než tříleté čekání na svůj druhý kariérní titul, finále hrála i v Madridu, přidala další tři semifinále, došla do čtvrtfinále tří ze čtyř majorů, debutovala na Turnaji mistryň a vyšplhala se do Top 3 pořadí.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Skvělou formu z loňska si evidentně přenesla i do aktuálního roku. V United Cupu sice na úvod prohrála bitvu s Petrou Kvitovou, nicméně pak dominovala proti Lauře Siegemundové, Harriet Dartové, světové jedničce Ize Šwiatekové i Martině Trevisanové a pomohla USA k triumfu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: United Cup (4-1)

Při úvodních třech startech na Australian Open nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, v posledních dvou letech ovšem skončila shodně až ve čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Cristianová | H2H 0-0

2K: B. Fruhvirtová | H2H 0-0, NEBO Sasnovičová | H2H 1-0

3K: (28) Anisimovová | H2H 1-0

OF: (15) Kvitová | H2H 1-3

ČF: (6) Sakkariová | H2H 2-4

SF: (1) Šwiateková | H2H 2-4

F: (2) Džabúrová | H2H 2-4



Češky v akci



Petra Kvitová neprožila nijak oslnivou sezonu, ale zakončila ji s titulem a hrála finále na "tisícovce" v Cincinnati. Dvaatřicetiletá rodačka z Fulneku ovšem na další semifinálovou účast nedosáhla a na grandslamových turnajích byla nejdál v osmifinále US Open. Přesto je nyní českou žebříčkovou jedničkou, k čemuž jí stačí 16. místo.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 4-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Mnohem lépe má rozjetý aktuální tenisový rok. Do Melbourne dorazila s bilancí 4-1, v United Cupu porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou a v Adelaide v souboji wimbledonských šampionek Jelenu Rybakinovou. Až ve čtvrtfinále proti Darje Kasatkinové ztratila první letošní set i zápas.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Na Australian Open (2019) si zahrála jedno ze svých tří grandslamových finále. Jinak se jí ale v Melbourne Parku moc nedaří, devět z předchozích 13 startů v hlavní soutěži zakončila v prvním týdnu.

Kariérní bilance: 25-13

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Kvitová by si měla poradit s Alison Van Uytvanckovou i lepší z duelu Coco Vandewegheová - Anhelina Kalininová a ve třetím kole může potkat krajanku Barboru Krejčíkovou. Vítězka by si v osmifinále zahrála s Jessicou Pegulaovou.





Barbora Krejčíková začala mít loni po skvělém lednu problémy s loktem, tři měsíce vůbec nehrála a velmi dlouho hledala formu z famózního předloňského roku. Sedmadvacetiletá Češka se pořádně zvedla až v závěru sezony, když předvedla 10zápasovou vítěznou sérii, triumfovala v Tallinnu a Ostravě a porazila například světovou jedničku Igu Šwiatekovou, Jelenu Rybakinovou, Anett Kontaveitovou a dvakrát Belindu Bencicovou.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K)

Bilance: 1-1

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Do nové sezony naskočila na druhém podniku v Adelaide a její výkony nebyly moc přesvědčivé. Na Alison Riskeovou-Amritrajovou to ještě stačilo, ale Darja Kasatkinová už byla nad její síly.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Hlavní soutěž Australian Open bude hrát počtvrté. Úvodní dva starty zakončila ve druhém kole, loni prohrála až ve čtvrtfinále s Madison Keysovou.

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Krejčíkovou čeká na úvod derby s kvalifikantkou Sárou Bejlek a zvládnout by měla i utkání s domácí divokou kartou Taliou Gibsonovou, či kvalifikantkou Clarou Burelovou. Ve třetím kole může potkat krajanku Petru Kvitovou. Vítězka by si v osmifinále zahrála s Jessicou Pegulaovou.





Marie Bouzková prožila zatím nejlepší sezonu své kariéry. Čtyřiadvacetiletá Češka zazářila hned několikrát, v únoru hrála finále na WTA 250 v Guadalajaře, po senzačním čtvrtfinále ve Wimbledonu získala na Livesport Prague Open svůj premiérový titul a v říjnu na WTA 1000 v Guadalajaře prošla až do semifinále. Jako bonus si vylepšila své žebříčkové maximum na 24. místo.

Nejlepší výsledky: Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2K)

Bilance: 2-2

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Jako první zastávku letošní sezony si vybrala United Cup, v němž prohrála s Madison Keysovou a porazila Jule Niemeierovou. Na jedné z posledních generálek v Hobartu byla poprvé v kariéře nasazenou jedničkou na turnajích WTA a neuspěla, ve druhém kole nestačila na kvalifikantku Annu Blinkovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: United Cup (1-1), Hobart (2K)

Na Australian Open se přes úvodní kolo hlavní soutěže dostala až loni a na třetí pokus, ve druhém kole podlehla Kaie Kanepiové.

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bouzková je nasazená, ale má velmi těžký los. V úvodním kole změří síly s grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou, v dalším by narazila na lepší z duelu kvalifikantek mezi Cristinou Bucsaovou a Evou Lysovou a ve třetím kole s největší pravděpodobností na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.





Karolína Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Bývalá světová jednička je nyní až na 31. místě žebříčku.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Nedaří se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Na Australian Open se do druhého týdne podívala až při pátém startu v hlavní soutěži a po čtvrtfinále v letech 2017-18 uhrála v roce 2019 semifinále. Obě následující účasti zakončila ve třetím kole, loni do Melbourne Parku nedorazila.

Kariérní bilance: 22-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Plíšková může mít v současné formě problémy hned v prvním kole s Xiyu Wang a o nic snazší by asi nebyl zápas se Soranou Cirsteaovou, nebo Julií Putincevovou. Ve třetím kole by navíc nejspíše čekala nasazená osmička Darja Kasatkinová a v osmifinále devítka Veronika Kuděrmetovová.





Kateřina Siniaková loni nadále excelovala v deblových soutěžích, přidala tři grandslamové tituly a je světovou jedničkou. V singlu to ale stále není ono, přestože ve druhé půlce sezony přišlo zlepšení. Šestadvacetiletá Češka uhrála v červenci své první čtvrtfinále, v srpnu ovládla W100 v Polsku a v září slavila v Portoroži první triumf na okruhu WTA po pěti letech.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K)

Bilance: 4-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Do Melbourne Parku dorazila v solidní formě. Ve finále kvalifikace prvního podniku v Adelaide sice zahodila jasný náskok proti Claire Liuové, nicméně na druhém se z kvalifikace probila až do druhého kola a jen těsně v něm podlehla světové čtyřce Caroline Garciaové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Adelaide 1 (Q), Adelaide 2 (2K)

Australian Open nebude jejím oblíbeným turnajem, sedm z devíti a poslední čtyři účasti zakončila hned v prvním kole a jejím maximem je kolo druhé.

Kariérní bilance: 2-9

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková schytala jeden z nejhorších možných losů, v úvodním kole vyzve světovou sedmičku Cori Gauffovou. Pokud by zopakovala senzační vítězství z listopadového BJK Cupu, mohla by si zahrát s Emmou Raducanuovou. Do třetího kola se nabízí Qinwen Zheng a do osmifinále Paula Badosaová.





Tereze Martincové se loni vůbec nepodařilo navázat na životní předloňskou sezonu. Osmadvacetiletá Češka sice uhrála semifinále v Nottinghamu a čtvrtfinále v petrohradské a ostravské hale, ale také vypadla na 21 z 25 turnajů v prvním či druhém kole. V únoru se vyšplhala do Top 40 světového hodnocení, teď jí patří až 73. příčka.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Vstup do letošní sezony jí vůbec nevychází. V Aucklandu skončila hned na Julii Grabherové a po úspěšné kvalifikaci v Hobartu vypadla v prvním kole s Laurou Siegemundovou, na kterou nenašla recept ani popáté.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Auckland (1K), Hobart (1K)

Hlavní fázi Australian Open si poprvé zahrála loni, ve druhém kole podlehla Camile Giorgiové.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Martincová se s největší pravděpodobností s letošním ročníkem rozloučí hned v prvním kole, ve kterém má jednu z největších favoritek Arynu Sabalenkovou.





Linda Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry. Sedmnáctiletá Češka do ní vstupovala z 279. místa žebříčku a i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) se vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla na následujících třech akcích hned v prvním kole.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Přes úvodní kolo hlavní soutěže se neprobila ani na své jediné generálce v Aucklandu, když neudržela vedení setu a brejku proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Auckland (1K)

Na Australian Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Linda Fruhvirtová má velkou šanci v Melbourne projít do druhého kola, jelikož bude čelit domácí divoké kartě Jaimee Fourlisové. V dalším zápase by ale asi potkala nasazenou Kaiu Kanepiovou, s níž ve dvou soubojích neuhrála set.





Markéta Vondroušová měla solidní úvodní měsíce předchozí roku, ovšem od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí nehrála. Po návratu na kurty stihla ovládnout W100 ve Velké Británii, vrátit se do elitní stovky světového hodnocení a dojít do čtvrtfinále na 125k ve Francii. Třiadvacetiletá Češka zvládla 10 z posledních 12 zápasů.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 2-1

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Před dvěma týdny v Adelaide absolvovala svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od loňského dubna. A vedla si skvěle, po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Kaiou Kanepiovou ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Aryna Sabalenková.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Na Australian Open účinkovala pětkrát, nejdále byla v osmifinále ročníku 2021. Loni pro ni bylo konečnou třetí kolo.

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Vondroušová by mohla uspět proti Alison Riskeové-Amritrajové a ve druhém kole vyzvat světovou dvojku Ons Džabúrovou. Dalšími nasazenými v této sekci jsou Kaia Kanepiová a pak Beatriz Haddadová Maiaová, či Ljudmila Samsonovová.





Karolína Muchová toho v poslední době moc neodehrála. Šestadvacetiletá Češka se po sedmiměsíční pauze vrátila loni v březnu a zúčastnila se jen 12 turnajů, přičemž na čtvrtině z nich vzdala či odstoupila. V předchozí sezoně dosáhla na jedinou čtvrtfinálovou účast a není divu, že se bývalá světová devatenáctka v žebříčku propadla do druhé stovky.

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 2-1

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Zatímco loni si první postup do čtvrtfinále připsala až v poslední zářijový den, letos to zvládla hned na první akci. V Aucklandu ale nakonec příznivého losu nevyužila a ve čtvrtfinále prohrála s kvalifikantkou a pozdější finalistkou Rebekou Masárovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Auckland (ČF)

Na Australian Open má své grandslamové maximum, a to semifinále z roku 2021, kdy v Melbourne Parku startovala potřetí a poprvé přešla přes druhé kolo. Loni se úvodního majoru sezony nezúčastnila.

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Muchová začne proti nebezpečné kvalifikantce Lesje Curenkové a v dalším kole může potkat loňskou finalistku Danielle Collinsovou. Ve třetím kole bude zřejmě čekat úřadující wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová.





Brenda Fruhvirtová má za sebou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek a vycházejících hvězd. Patnáctiletá Češka ovládla osm antukových podniků kategorie W25, předvedla úchvatnou sérii 27 vítězství a vypracovala se až na 128. místo světového pořadí.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Sezonu zahájila cennou zkušeností, od pořadatelů v Aucklandu dostala divokou kartu a zahrála si s grandslamovou finalistkou Leylah Fernandezovou. Při svém debutu na ženských grandslamech prošla tříkolovou kvalifikací Australian Open, ačkoli ve druhém prohrávala už 5-7 1-5 a po dalším obratu musela sáhnout ve finále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Auckland (1K)

Na Australian Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Brenda Fruhvirtová bude ve svém debutu na dospělých grandslamech pokračovat premiérovým soubojem se zkušenou Aljaksandrou Sasnovičovou. Pokud by překvapila, nejspíše by vyzvala světovou trojku Jessicu Pegulaovou.





Sára Bejlek loni posbírala další tři tituly, rozšířila svou sbírku na čtyři kousky, a navíc obhájila triumf na domácím antukovém podniku W60 v Olomouci. Šestnáctiletá Češka si také poprvé vyzkoušela turnaje na nejvyšším okruhu. Ve Wimbledonu neuspěla v prvním kole kvalifikace, ale na US Open tříkolovým sítem prošla.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 4-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Zatímco na první letošní akci na ITF v Canbeře kvalifikaci nezvládla, na Australian Open ztratila ve třech zápasech jediný set a vyšlápla si na nasazenou jedničku Alyciu Parksovou. Nyní se popere o premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: W60 Canberra (Q)

Na Australian Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bejlek do prvního kola schytala Barboru Krejčíkovou a proti krajance je jasnou outsiderkou.



Tipujeme

Iga Šwiateková je zaslouženě největší favoritkou na triumf na letošním Australian Open. Vítězka dvou loňských grandslamů a suverénní světová jednička by si měla poradit s Jule Niemeierovou, Pannou Udvardyovou/Camilou Osoriovou i Biancou Andreescuovou/Marií Bouzkovou. V osmifinále může potkat úřadující wimbledonskou vítězku Jelenu Rybakinovou, nebo svou loňskou přemožitelku na tomto turnaji a finalistku posledního ročníku Danielle Collinsovou. Obzvláště se druhou jmenovanou by mohla mít potíže, protože Američanka je v australských podmínkách velkou hrozbou.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: Andreescuová - Bouzková, Kalinská - Collinsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muchová - Collinsová (2K), Šwiateková - Andreescuová (3K), Collinsová - Rybakinová (3K), Šwiateková - Collinsová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Ve druhé části pavouka se rýsuje osmifinále mezi Paulou Badosaovou a Cori Gauffovou. Badosaová, která nenastoupila k semifinále v Adelaide, má cestu mezi nejlepší šestnáctku teoreticky jednodušší, po souboji s Caty McNallyovou by potkala Kamillu Rachimovovou/Katerynu Baindlovou a pak nejspíše Jelenu Ostapenkovou. Gauffová na úvod narazí na Kateřinu Siniakovou, s níž prohrála v listopadu v BJK Cupu, ve druhém kole by mohla změřit síly s grandslamovou vítězkou Emmou Raducanuovou a ve třetím kole s nebezpečnou Qinwen Zheng. Pokud se papírové předpoklady naplní, favorizovali bychom Gauffovou. Američanka má lepší kondici, měla týden pauzu a suverénně ovládla slabě obsazený Auckland. Badosaové naopak může pomoct to, že v Adelaide čelila mnohem těžším soupeřkám.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: Jastremská - Ostapenková, Siniaková - Gauffová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Raducanuová - Gauffová (2K), Badosaová - Ostapenková (3K), Qinwen Zheng - Raducanuová/Gauffová (3K), Badosaová - Qinwen Zheng/Raducanuová/Gauffová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Cori Gauffová



Jessica Pegulaová došla v posledních dvou ročnících Australian Open do čtvrtfinále a mohlo by se jí to podařit i letos. Američanka loni učinila další progres, na největších akcích excelovala a cestu do osmifinále má celkem snadnou. Jedna z největších favoritek své působení zahájí proti Jaqueline Cristianové a zaváhat by neměla ani s Brendou Fruhvirtovou, či Aljaksandrou Sasnovičovou ani případně trápící se nasazenou krajankou Amandou Anisimovovou. V osmifinále by měla potkat Barboru Krejčíkovou, která začne soubojem s krajankou Sárou Bejlek, nebo Petru Kvitovou. S Krejčíkovou se ještě neutkala, ale s Kvitovou ve vzájemné bilanci ztrácí 1-3 a před dvěma týdny na ni nestačila v United Cupu. S českou jedničkou změřila síly v osmifinále loňského US Open a jasně vyhrála.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: Kosťuková - Anisimovová, Krejčíková - Bejlek

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vandeweghe - Kvitová (2K), Pegulaová - Anisimovová (3K), Krejčíková - Kvitová (3K), Pegulaová - Krejčíková/Kvitová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Další místo ve čtvrtfinále by mohla obsadit loňská semifinalistka Madison Keysová, dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková, vítězka ročníku 2020 Sofia Keninová, nebo Maria Sakkariová. Zatímco poslední jmenovaná může na největší hrozby narazit až v osmifinále a má pro první týden velmi příznivý los, Azarenkovou čeká hned v prvním kole souboj bývalých šampionek s Keninovou, ve druhém možné střetnutí s domácí Ajlou Tomljanovicovou a ve třetím Keysová. Hodně bude záležet na formě Sakkariové, která se představí poprvé od obrovského zaváhání v United Cupu s Martinou Trevisanovou. S Keysovou vyhrála všechny tři souboje, na Azarenkovou naopak v ani jednom ze dvou nenašla recept a s Keninovou to má 2-2.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: Keninová - Azarenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keysová - Keninová/Azarenková (3K), Keysová/Keninová/Azarenková - Sakkariová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Madison Keysová



V páté osmině jsou papírové předpoklady jasné, dojít by mělo na osmifinálové derby mezi Darjou Kasatkinovou a Veronikou Kuděrmetovovou. Jedinou jejich hrozbou by mohla být Karolína Plíšková, které se ale vstup do sezony vůbec nepovedl a po vynechání loňského australského léta už není tak stabilní jako dříve. Kasatkinová vyhrála s Kuděrmetovovou oba předchozí souboje, ovšem jedná se o duely z Petrohradu 2021 a loňského French Open. Kuděrmetovová od té doby zaznamenala další zlepšení, od začátku předchozí sezony celkem pravidelně postupuje do závěrečných kol a růžky začala vystrkovat i na grandslamech. V poslední době je o něco vyrovnanější hráčkou než její krajanka, ale z poslední generálky před semifinále odstoupila.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kasatkinová - Plíšková (3K), Kasatkinová/Plíšková - Kuděrmetovová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Veronika Kuděrmetovová



Caroline Garciaová se po fantastické druhé půlce loňské sezony a triumfu na Turnaji mistryň zařadila mezi největší favoritky letošního Australian Open. Už po utkání prvního kola s kvalifikantkou Katherine Sebovovou však může narazit na grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou, která by měla být její největší hrozbou po cestě do osmifinále, ačkoli nebezpečná může být i Irina Beguová ve třetím kole. Do osmifinále se počítá s Anett Kontaveitovou, nebo Jekatěrinou Alexandrovovou. Ani jedna z nasazených by si v současné formě skalp Garciaové připsat neměla. Ještě je třeba zmínit, že Fernandezová by mohla být největší hrozbou, ovšem v Aucklandu prohrála s tenistkou z konce první stovky.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: Fernandezová - Cornetová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fernandezová - Garciaová (2K), Kontaveitová - Fernandezová/Garciaová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Caroline Garciaová



Už podle zajímavých zápasů v dalších kolech v této sekci (níže) je jasně vidět, kdo by si to měl rozdat o postup do čtvrtfinále. Aryna Sabalenková se řadí k největším favoritkám a letos je stále neporažena. Běloruska ovládla bez ztráty setu první ze dvou silně obsazených podniků v Adelaide a poradit by si měla v Melbourne s Terezou Martincovou, Arianne Hartonovou/Shelby Rogersovou i Garbiňe Muguruzaovou/Elise Mertensovou. Rovněž Bencicová prožívá vynikající vstup do sezony a letos zatím našla přemožitelku jen v podobě #1 Igy Šwiatekové. Do osmifinále má na papíře velmi jednoduchou cestu: Viktorija Tomovová, Claire Liuová/Madison Brengleová, Martina Trevisanová/Anna Karolína Schmiedlová/Anastasia Pavljučenkvoová/Camila Giorgiová. Vzájemná bilance mezi Sabalenkovou a Bencicovou je vyrovnaná. Pokud bychom zhodnotili jejich výkon v obou soubojích, je na tom lépe Běloruska, jež jasně vyhrála v New Havenu 2018 a jen těsně padla v Dubaji 2019.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sabalenková - Bencicová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Markéta Vondroušová má coby nenasazená velmi zajímavý los. Po Alison Riskeové-Amritrajové by mohla narazit na světovou dvojku Ons Džabúrovou, kterou na generálce v Adelaide vyřadila Linda Nosková. Ve třetím kole by mohla čekat Kaia Kanepiová a v osmifinále Beatriz Haddadová Maiaová, nebo Ljudmila Samsonovová. S Džabúrovou se musí počítat, ale na začátku roku zatím nevypadá v úplně přesvědčivé formě. Nebylo by tak překvapením, kdyby roli nasazené dvojky nepotvrdila a do čtvrtfinále prošla některá z tria Vondroušová, Haddadová Maiaová a Samsonovová. Tipnout čtvrtfinalistku z poslední osminy pavouka je asi nejtěžší. Haddadová Maiaová už má dlouho životní formu, ale na grandslamech nepřešla přes druhé kolo, Samsonovová není zrovna zárukou stabilní formy, Vondroušová je náchylná ke zranění a Džabúrová zatím není v optimální formě. Je to ale přece jen finalistka posledních dvou majorů.

Obrázek této části pavouka

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Džabúrová (2K), Haddadová Maiaová - Samsonovová (3K), Kanepiová - Vondroušová/Džabúrová (3K), kombinace všech v osmifinále

8. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová

1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Gauffovou | H2H 5-0

2. čtvrtfinále: Pegulaová porazí Keysovou | H2H 1-0

3. čtvrtfinále: Garciaová porazí Kuděrmetovovou | H2H 0-1

4. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Džabúrovou | H2H 3-1

1. semifinále: Šwiateková porazí Pegulaovou | H2H 4-2

2. semifinále: Sabalenková porazí Garciaovou | H2H 2-3

Finále: Šwiateková porazí Sabalenkovou | H2H 4-2