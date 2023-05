Preview French Open: V hlavní fázi se představí 12 Češek, největší favoritkou je Šwiateková

Již v neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 28. května do 10. června.

Herní pole vede loňská vítězka, dvojnásobná šampionka a světová jednička Iga Šwiateková. Mezi největší favoritky se dále řadí vítězky dvou největších generálek Aryna Sabalenková s Jelenou Rybakinovou a předloňská šampionka Barbora Krejčíková.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují dále Petra Kvitová, Karolína Plíšková a Marie Bouzková. Ty v hlavní soutěži doplňují Linda Nosková, Karolína Muchová, Linda Fruhvirtová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová a kvalifikantky Brenda Fruhvirtová se Sárou Bejlek.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily Paula Badosaová, Jennifer Bradyová, Ajla Tomljanovicová, Amanda Anisimovová, Darja Savilleová, Patricia Maria Tigová, Emma Raducanuová ani Alison Van Uytvancková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Kristina Mladenovicová, Diane Parryová, Clara Burelová, Selena Janicijevicová, Jessika Ponchetová, Leolia Jeanjeanová, Američanka Emma Navarrová a Australanka Kimberly Birrellová.

Šwiatekovou může z tenisového trůnu sesadit jedině Sabalenková.

Celková dotace turnaje činí 49,6 milionu eur (cca 1,17 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,3 milionu eur (cca 54,4 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Iga Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, získala celkem osm titulů včetně dvou grandslamových a už dlouhou dobu se vyhřívá na prvním místě žebříčku. V aktuální sezoně však tuto roli nepotvrzuje, na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích série WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. Jednadvacetiletá Polka dorazila k obhajobě na pařížské antuce s letošní bilancí 28:6.

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 28:6

Bilance na antuce: 12:2

Grandslamy: Australian Open (OF)

Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finálovou bitvu se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou. Ve Foro Italicu vyhrála předchozích 14 zápasů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Při všech čtyřech startech v areálu Rolanda Garrose došla do druhého týdne, v letech 2020 a 2022 v tomto dějišti triumfovala.

Kariérní bilance: 21:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Bucsaová | H2H 1:0

2K: In-Albonová | H2H 0:0, NEBO Liuová | H2H 2:0

3K: (31) Bouzková | H2H 0:0

OF: (13) Krejčíková | H2H 2:2

ČF: (6) Gauffová | H2H 6:0

SF: (4) Rybakinová | H2H 1:3

F: (2) Sabalenková | H2H 5:3





Aryna Sabalenková se loni touto dobou extrémně trápila, hlavně s podáním, ale letošní sezonu může 25letá Běloruska už teď hodnotit jako tu zatím nejpovedenější v kariéře. Do francouzské metropole přijela se skvělou zápasovou bilancí 29:5 a letos už třikrát triumfovala. Na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a přemožitelku nenašla ani v Adelaide a na WTA 1000 v Madridu.

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (T); Stuttgart (F)

Bilance: 29:5

Bilance na antuce: 9:2

Grandslamy: Australian Open (T)

Ve výborné letošní formě pokračuje v průběhu antukového jara. Ve Stuttgartu si třetím rokem po sobě zahrála finále a znovu po dvou letech ovládla "tisícovku" v Madridu, na které získala obě své dosavadní antukové trofeje. V Římě i vinou vyčerpávajícího programu posledních týdnů vypadla hned na úvod se Sofií Keninovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Stuttgart (F), Madrid (T), Řím (2K)

V hlavní fázi French Open startovala už pětkrát a ještě nikdy neprošla do druhého týdne. Jejím maximem je třetí kolo z posledních tří ročníků.

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Kosťuková | H2H 1:0

2K: Udvardyová | H2H 0:0, NEBO Šymanovičová | H2H 0:0

3K: (29) Shuai Zhang | H2H 4:1

OF: (16) Kar. Plíšková | H2H 3:2

ČF: (5) Garciaová | H2H 2:3

SF: (3) Pegulaová | H2H 4:1

F: (1) Šwiateková | H2H 3:5





Jeleně Rybakinové dlouho trvalo, než se po senzačním loňském triumfu ve Wimbledonu vzpamatovala. Znovu ji nastartovala až finálová účast na lednovém Australian Open, následně ovládla Indian Wells a v Miami byla jediné vítězství od zkompletování Sunshine Doublu. Po neúspěšném vstupu do antukového jara překvapivě kralovala v Římě. Třiadvacetiletá Kazachstánka má letos na kontě už 30 výher oproti pouhým sedmi prohrám.

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T)

Bilance: 30:7

Bilance na antuce: 7:2

Grandslamy: Australian Open (F)

Na začátku antukového jara se trápila, a to hlavně kvůli problémům se zády. Ve Stuttgartu vzdala druhé kolo a v Madridu vypadla hned s Annou Kalinskou. V Římě však formu zase našla a získala svou nejcennější antukovou trofej, i když s pomocí tří skrečí.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K), Řím (T)

V Paříži má za sebou čtyři účasti, jejím maximem je předloňské čtvrtfinále. Loni vypadla ve třetím kole po bitvě s Madison Keysovou.

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: B. Fruhvirtová | H2H 0:0

2K: Nosková | H2H 0:0, NEBO Koviničová | H2H 0:0

3K: (32) Rogersová | H2H 3:2

OF: (14) Haddadová Maiaová | H2H 0:2

ČF: (7) Džabúrová | H2H 2:2

SF: (1) Šwiateková | H2H 3:1

F: (2) Sabalenková | H2H 1:4





Barbora Krejčíková se na letošním French Open, kde předloni získala svůj jediný dosavadní grandslamový titul, řadí mezi favoritky, ale za třemi výše zmíněnými výrazně zaostává. V probíhající sezoně dosáhla 27letá Češka na jedinou čtvrtfinálovou účast, kterou v Dubaji přetavila v premiérový triumf na podnicích WTA 1000. Letos měla na několika turnajích smůlu na los a ve většině případů ztroskotala až na někom z TOP 20.

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 20:10

Bilance na antuce: 4:3

Grandslamy: Australian Open (OF)

Generálky na antukový vrchol sezony se jí nepovedly. Ve Stuttgartu prohrála už ve druhém kole s Arynou Sabalenkovou, v osmifinále v Madridu s Petrou Martičovou a ve třetím kole v Římě s Jelenou Ostapenkovou. Na antukových turnajích tak zvládla jen čtyři ze sedmi duelů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF), Řím (3K)

V hlavní soutěži French Open účinkovala čtyřikrát. Po osmifinále v ročníku 2020 v areálu Rolanda Garrose o rok později senzačně triumfovala. Loni se v tomto dějišti vrátila po několikaměsíční pauze zaviněné zraněním lokte a obhajobu zakončila hned v prvním kole.

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Curenková | H2H 0:0

2K: Lin Zhu | H2H 0:0, NEBO Davisová | H2H 1:0

3K: (18) Azarenková | H2H 1:1

OF: (1) Šwiateková | H2H 2:2

ČF: (6) Gauffová | H2H 1:0

SF: (4) Rybakinová | H2H 2:0

F: (2) Sabalenková | H2H 1:5



Češky v akci



Petra Kvitová má v probíhající sezoně vysoce pozitivní bilanci 17 výher a pouhých šesti porážek, na třech ze šesti turnajů na tvrdých površích došla minimálně do čtvrtfinále a v Miami získala svou první trofej z podniků WTA 1000 od Madridu 2018 a stala se první českou šampionkou floridské akce. Od začátku antukového jara se však 33letá Češka trápí zdravotně.

Nejlepší výsledky: Miami (T)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 17:6

Bilance na antuce: 0:1

Grandslamy: Australian Open (2K)

Na antuce letos odehrála jediný duel. Po odhlášení se ze Stuttgartu ztroskotala v Madridu, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou, hned na trápící se Jule Niemeierové. Od té doby nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (2K)

Druhého grandslamu sezony se zúčastnila 13krát a pouze pětkrát účinkovala ve druhém týdnu. Naposledy v roce 2020, kdy tu postupem do semifinále vyrovnala své maximum. Poslední dvě účasti pro ni skončily ve druhém kole.

Kariérní bilance: 30:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Kvitová začne proti Elisabettě Cocciarettové a pak ji čeká vítězka souboje kvalifikantek mezi Simonou Waltertovou a Elizabeth Mandlikovou. Ve třetím kole by se mohla utkat s Donnou Vekičovou, v osmifinále se Soranou Cirsteaovou, nebo Ons Džabúrovou a ve čtvrtfinále s Jelenou Rybakinovou.





Karolína Plíšková nezahájila sezonu dobře, dokonce musela hrát poprvé od srpna 2014 kvalifikaci. Na Australian Open se ovšem zlepšila a uhrála čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku se podívala také v Dubaji a ve Stuttgartu. Jednatřicetiletá Češka, která je bývalou světovou jedničkou, stále čeká na svou první semifinálovou účast od srpna.

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 18:9

Bilance na antuce: 2:2

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Do antukového jara vstoupila velmi solidně, ve Stuttgartu porazila Marii Sakkariovou i Donnu Vekičovou a ve čtvrtfinále sebrala set pozdější šampionce a světové jedničce Ize Šwiatekové. Kvůli problémům s kolenem však nehrála v Madridu a v Římě ztroskotala hned na Anně Bondárové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Stuttgart (ČF)

French Open je jejím jasně nejhorším grandslamem. Za sebou má 12 startů a pouze při jednom se dostala do druhého týdne, konkrétně do semifinále ročníku 2017.

Kariérní bilance: 14:11

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková schytala do prvního kola velmi těžký los, protože Sloane Stephensová se v posledních dnech herně výrazně zvedla, v Paříži se jí daří, a dokonce tu v minulosti byla až ve finále. Další soupeřkou by byla Varvara Gračovová, nebo Dalma Gálfiová a do následujícícho kola se nabízí Qinwen Zheng. V osmifinále by mohla čekat Aryna Sabalenková.





Marie Bouzková prožila loni nejlepší sezonu kariéry, ovšem v té aktuální se ohromně trápí. První vítěznou sérii v hlavních soutěžích zaregistrovala 24letá Češka až před měsícem na podniku ITF v Portugalsku a na nejvyšším okruhu před necelými dvěma týdny na "tisícovce" v Římě. V letošním roce má dokonce negativní zápasovou bilanci 11:13 a na oblíbených betonech zvládla jen šest z 15 duelů.

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 11:13

Bilance na antuce: 5:4

Grandslamy: Australian Open (1K)

V průběhu antukového jara se zlepšila. Po nezdaru proti Cristině Bucsaové v prvním kole v Charlestonu došla do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu, ve třetím kole v Madridu potrápila Jessicu Pegulaovou a v Římě si zahrála osmifinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K), Řím (OF)

Prvního vítězství v hlavní fázi French Open se dočkala až loni. Jednalo se o její pátý start, k utkání druhého kola nenastoupila.

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bouzková má na úvod Xinyu Wang, pak Rebeccu Petersonovou, nebo kvalifikantku Fionu Ferrovou a ve třetím kole by mohla vyzvat největší favoritku, světovou jedničku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.





Kateřina Siniaková odehrála v letošní sezoně pouhých 15 zápasů s bilancí osmi výher a sedmi proher. V úvodních třech měsících neměla stabilní formu a na šesti ze sedmi turnajů ztroskotala v úvodních kolech hlavní soutěže či v kvalifikačních bojích. Maximem 27leté Češky v aktuálním roce je semifinálová účast v mexické Méridě.

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 8:7

Bilance na antuce: 0:0

Grandslamy: Australian Open (1K)

Poslední soutěžní utkání absolvovala ve druhé půlce března v Miami. Proti Claire Liuové si zranila zápěstí a od té doby se žádného turnaje nezúčastnila. Na French Open tak dorazila bez přípravného duelu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: žádná

Při úvodních čtyřech startech v areálu Rolanda Garrose nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, při všech následujících pěti ovšem uspěla. V tomto dějišti si navíc zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále.

Kariérní bilance: 10:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Siniaková se vrací po dlouhé pauze a v prvním kole narazí na talentovanou Peyton Stearnsovou, která velmi rychle stoupá žebříčkem. Pokud by uspěla, může nastoupit proti bývalé šampionce Jeleně Ostapenkové, nebo krajance Tereze Martincové.





Karolína Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu. Navíc se jí na její poměry celkem daří vyhýbat se zdravotním problémům. Šestadvacetiletá Češka sice stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, nicméně v aktuálním roce vyhrála 19 z 26 zápasů a už třikrát byla mezi nejlepší osmičkou.

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 19:7

Bilance na antuce: 4:2

Grandslamy: Australian Open (2K)

Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

French Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve druhém týdnu. Ze čtyř startů v hlavní fázi k tomu měla nejblíže předloni a loni, kdy skončila ve třetím kole.

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Muchová se znovu po roce utká s Marií Sakkariovou a tentokrát ji může vyřadit už v prvním kole. V případě zopakování cenného skalpu se dále střetne s Nadiou Podoroskou, nebo Jessikou Ponchetovou, nasazenou Irinou Beguovou, v osmifinále třeba s Magdou Linetteovou, Leylah Fernandezovou, či Belindou Bencicovou a v případném čtvrtfinále by se mohla potkat s Jessicou Pegulaovou.





Linda Nosková měla vynikající vstup do sezony, v Adelaide se probila z kvalifikace přes několik zvučných jmen až do svého premiérového finále na nejvyšším okruhu. Po čtvrtfinále v Lyonu však přišel u 18leté talentované Češky propad formy, na další účast mezi nejlepší osmičkou dosáhla až o tři měsíce později a do areálu Rolanda Garrose nedorazila v dobré formě.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 16:9

Bilance na antuce: 3:3

Grandslamy: Australian Open (Q)

Příprava na antukový vrchol sezony se jí vůbec nepovedla. Na podniku W100 v Oeirasu vzdala první kolo, v Římě se dočkala jen jedné výhry a na 125k v Paříži vypadla po nepřesvědčivých výkonech ve čtvrtfinále s Diane Parryovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: W100 Oeiras (1K), Řím (2K), 125k Paříž (ČF)

Na French Open slavila předloni juniorský triumf a před rokem se poprvé představila mezi ženami, po úspěšné kvalifikaci byla nad její síly Emma Raducanuová.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vítězka předloňské juniorky Nosková nastoupí v úvodním kole proti Dance Koviničové. Už ve druhém by mohla vyzvat jednu z největších favoritek a světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou.





Linda Fruhvirtová prožila loni parádní sezonu korunovanou prvním triumfem na okruhu WTA, ovšem v té letošní se ohromně trápí. Osmnáctiletá Češka sice byla jediný set od čtvrtfinálové účasti na Australian Open, jenže na žádném z dalších 10 turnajů nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Do Paříže navíc dorazila se sérií tří porážek a po nezdarech proti žebříčkově mnohem níže postaveným soupeřkám.

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Charleston (2K)

Bilance: 9:11

Bilance na antuce: 3:5

Grandslamy: Australian Open (OF)

Na antuce se její forma ještě zhoršila. V Charlestonu prohrála druhé kolo s Caroline Dolehideovou, ve Stuttgartu vypadla v kvalifikaci, v Madridu schytala výprask od Jeleny Ostapenkové, v Římě uhrála jediný game s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v Rabatu nestačila na trápící se Caglu Büyükakcayovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Stuttgart (Q), Madrid (2K), Řím (1K), Rabat (1K)

Debut na French Open absolvovala loni a skončila ve druhém kole kvalifikace.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Fruhvirtová se v prvním kole utká s bývalou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, která se vrací po dlouhé zdravotní pauze. V dalším kole by nejspíše čekala jiná ruská zástupkyně Ljudmila Samsonovová.





Markéta Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze a operaci zápěstí, velmi rychle našla formu a vede si stabilně. Na nejvyšším okruhu se znovu objevila až letos a na sedmi z osmi turnajů posbírala minimálně dvě vítězství. Třiadvacetiletá Češka se tak postupně usadila zpět v elitní stovce žebříčku a už klepe na dveře nejlepší padesátky.

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 21:8

Bilance na antuce: 6:2

Grandslamy: Australian Open (3K)

Přípravu na druhý grandslam sezony měla solidní. V Madridu prošla kvalifikací a ve druhém kole prohrála bitvu s Magdou Linetteovou. V Římě přehrála Kaiu Kanepiovou, Biancu Andreescuovou a Marii Sakkariovou a skončila až v osmifinále na raketě pozdější šampionky Jeleny Rybakinové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

V areálu Rolanda Garrose se v minulosti představila pětkrát. Po senzačním finále v roce 2019 se do druhého týdne podívala už jen jednou, a to při posledním startu (osmifinále 2021).

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Vondroušová by klidně mohla postoupit do druhého týdne. Proti Alycii Parksové by mohla mít na antuce navrch, pak tam má letos se trápící Darju Kasatkinovou, nestabilní Jelenu Ostapenkovou a letos nepřesvědčivé Caroline Garciaovou a loňskou semifinalistku Martinu Trevisanovou. Do čtvrtfinále se nabízí Aryna Sabalenková.





Tereza Martincová letos pokračuje v loňském trápení a sotva se drží v elitní stovce žebříčku, do které se vrátila před měsícem. Osmadvacetiletá Češka se v aktuálním roce zúčastnila celkem 12 turnajů na nejvyšším okruhu a připsala si jediné vítězství v hlavních soutěžích, proti Tamaře Korpatschové v Miami. Do Paříže přijela s negativní bilancí 13:14.

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 13:14

Bilance na antuce: 6:5

Grandslamy: Australian Open (1K)

Po finálové účasti na W80 v Zaragoze už žádné vítězství v hlavních soutěžích na antuce neslavila. V Madridu prohrála s Irene Burillovou, na 125k v Saint-Malu vzdala, v Římě nenavázala na zvládnutou kvalifikaci a ve Štrasburku uhrála jen pět gamů s Emmou Navarrovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: W80 Zaragoza (F), Madrid (Q), 125k Saint-Malo (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)

Po pěti nezdarech v kvalifikaci se v hlavní soutěži French Open poprvé představila až předloni a vypadla ve druhém kole. Loni odjela bez výhry.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Martincová má vzhledem k současné formě velmi těžký los hned pro úvodní kolo, a sice bývalou šampionku Jelenu Ostapenkovou.





Brenda Fruhvirtová zářila v loňské sezoně na nejnižším okruhu ITF, posbírala celkem osm titulů (vše na antukových akcích W25), vypracovala se až na 128. místo žebříčku a letos startuje výhradně na hlavní tour. Šestnáctiletá Češka bude mít další šanci dosáhnout na své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 11:4

Bilance na antuce: 3:1

Grandslamy: Australian Open (1K)

Letos podnikla jedinou zastávku na turnaje ITF a v Indii zvládla i své deváté profesionální finále a získala svůj největší titul. Na nejvyšším okruhu ale neuspěla v prvním kole na Australian Open, v Aucklandu, Miami ani Madridu. French Open je jejím druhým dospělým grandslamem a i tentokrát prošla tříkolovou kvalifikací.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (1K)

Na French Open debutuje.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Fruhvirtová vyfasovala nejtěžší los z kvalifikantek, v prvním kole vyzve grandslamovou šampionku, nasazenou čtyřku a jednu z největších favoritek Jelenu Rybakinovou.





Sára Bejlek bude mít podobně jako Brenda Fruhvirtová další možnost zahrát si o premiérovou výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Sedmnáctiletá Češka zvládla tříkolovou kvalifikaci už na třetím grandslamovém podniku po sobě. Na Australian Open vypadla v prvním kole po porážce s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 16:8

Bilance na antuce: 10:4

Grandslamy: Australian Open (1K)

Na antuce má letos odehráno už 14 zápasů s bilancí 10:4. Nejdál se podívala hned na prvním turnaji W40 v chorvatském Splitu, kde byla pár gamů od triumfu. Před úspěšnou kvalifikací na French Open zkoušela boje o hlavní soutěž na "tisícovce" v Římě a prohrála v nich s Nao Hibinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: W60 Istanbul (ČF), W100 Wiesbaden (1K), Řím (Q)

Na French Open debutuje.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bejlek bude v prvním kole čelit Kamille Rachimovové a hratelné by pro ni mohlo být i druhé kolo s trápící se Shuai Zhang, nebo Magdalenou Frechovou. Ve třetím kole by mohla změřit síly s Arynou Sabalenkovou.



Tipujeme

Iga Šwiateková stále kraluje žebříčku WTA, ale její letošní forma už není tak dominantní jako loni touto dobou. Přesto je dvojnásobná šampionka největší favoritkou na triumf. Obhajobu zahájí proti Cristině Bucsaové a poradit by si měla i s kvalifikantkou Ylenou In-Albonovou, nebo Claire Liuovou a případně nasazenou Marií Bouzkovou. Nejtěžší zápas by mohla sehrát v osmifinále s Viktorií Azarenkovou, nebo předloňskou vítězkou Barborou Krejčíkovou. S Češkou prohrála poslední dvě střetnutí ve finále loni v Ostravě a také letos v Dubaji.

Zajímavé zápasy 1. kola: Azarenková - Andreescuová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Krejčíková (3K), Šwiateková - Azarenková/Krejčíková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Další část pavouka je naprosto otevřená a do čtvrtfinále může projít kterákoli ze čtyř nasazených. Veronika Kuděrmetovová měla výborné obě "tisícovky" v Madridu a Římě a loni hrála v Paříži čtvrtfinále, Madison Keysová si v přípravě vedla solidně a dokáže i na antuce vystřílet kohokoli, Anhelina Kalininová zazářila postupem do finále v Římě a Cori Gauffová je loňskou finalistkou, nicméně se jí letos na antuce vůbec nedaří. Nejstabilnější z těchto čtyř aktérek je v tuto chvíli Kuděrmetovová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kanepiová - Keysová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kuděrmetovová - Keysová (3K), Kalininová - Gauffová (3K), kombinace všech v osmifinále

2. čtvrtfinalistka: Veronika Kuděrmetovová



Od Jeleny Rybakinové se očekává postup minimálně do čtvrtfinále, obzvláště s na papíře snadným losem. Vítězka poslední generálky v Římě, úřadující wimbledonská šampionka a finalistka lednového Australian Open nastoupí proti kvalifikantce Brendě Fruhvirtové, pak Lindě Noskové, nebo Dance Koviničové a ve třetím kole asi proti Petře Martičové, či Shelby Rogersové. Ve druhé části této sekce jsou z nasazených Jekatěrina Alexandrovová s Beatriz Haddadovou Maiaovou, ani jedna by neměla být pro Rybakinovou výraznější hrozbou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Nosková (2K), Rybakinová - Haddadová Maiaová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



Poslední čtvrtina horní poloviny pavouka nemá favoritku, forma všech nasazených je totiž buď nejistá, nebo nepřesvědčivá. Pokud by postupovaly nasazené, pak tu najdeme Petru Kvitovou, Donnu Vekičovou, Soranu Cirsteaovou a Ons Džabúrovou. Kvitová odehrála po triumfu v Miami jediný zápas a přijela po zranění pravé nohy, Vekičová se v přípravě neprezentovala stabilní formou, Cirsteaová na poslední akci vypadla s trápící se Clarou Burelovou a Džabúrová bojuje v letošní sezoně s neustálými zdravotními problémy. Tady si můžeme leda tak vysloveně tipnout.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kvitová - Vekičová (3K), Cirsteaová - Džabúrová (3K), kombinace všech v osmifinále

4. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová



Karolína Muchová má možná jedinečnou příležitost si v Paříži zahrát čtvrtfinále. V prvním kole sice narazí na světovou osmičku Marii Sakkariovou, nicméně Řekyni tu vyřadila loni ve druhém kole a pak má v cestě do osmifinále Nadiu Podoroskou, nebo Jessiku Ponchetovou a do třetího kola nejspíše Irinu Beguovou, které může oplatit porážku z Madridu. Pokud nebude Češka zdravotně limitována, pak by mohlo být hratelné i osmifinále proti Magdě Linetteové, Leylah Fernandezové, či Belindě Bencicové. Linetteová nepatří na antuce k velkým hrozbám, Fernandezová se trápí a Bencicová na okruhu skoro dva měsíce chyběla.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sakkariová - Muchová, Linetteová - Fernandezová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muchová - Beguová (3K), Sakkariová/Muchová - Bencicová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Karolína Muchová



Jessica Pegulaová bude v Paříži obhajovat loňskou čtvrtfinálovou účast a cesta k ní nemusí být vůbec jednoduchá. Už v prvním kole změří síly s krajankou a ranařkou Danielle Collinsovou a další nepříjemný duel může nastat ve druhém kole s domácí Alizé Cornetovou, nebo nevyzpytatelnou Camilou Giorgiovou. Na antuce nemusí být snadnou soupeřkou ani nasazená Elise Mertensová. V osmifinále by mohla narazit na Ljudmilu Samsonovovou, nebo Anastasii Potapovovou. Proti všem potenciálním soupeřkám by měla být favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Collinsová - Pegulaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Samsonovová - Potapovová (3K), Samsonovová/Potapovová - Pegulaová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Caroline Garciaová ve druhé půlce loňské sezony excelovala, ale v té letošní nepůsobí přesvědčivě a na znovuzrození zatím nenavazuje. Přes Xiyu Wang a Annu Blinkovovou/Ysaline Bonaventureovou by ovšem postoupit měla. O osmifinále by si mohla zahrát s loňskou semifinalistkou Martinou Trevisanovou, nebo Elinou Svitolinovou vracející se po mateřské pauze. Nejtěžší se jeví osmifinále, v něm mohou čekat bývalá šampionka Jelena Ostapenková, Darja Kasatkinová, nebo klidně Markéta Vondroušová. Tato část pavouka je velmi otevřená.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ostapenková - Kasatkinová (3K), Garciaová - Ostapenková/Kasatkinová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Jelena Ostapenková



Aryna Sabalenková prožívá fenomenální sezonu a po Australian Open může dobýt i French Open. Už v prvním kole ji ale čeká pikantní zápas s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Následně by měla uspět proti Panně Udvardyové, nebo kvalifikantce a krajance Iryně Šymanovičové a překážkou by neměla být ani trápící se Shuai Zhang. V osmifinále by mohla nastoupit proti Karolíně Plíškové, Sloane Stephensové, či Qinwen Zheng. Pomalejší antuka nemusí Bělorusce tolik sedět, ale vzhledem k dostatečnému odpočinku a skvělé letošní formě by neměla ve čtvrtfinále chybět.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kar. Plíšková - Stephensová, Kosťuková - Sabalenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková/Qinwen Zheng - Sabalenková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Kuděrmetovovou | H2H 4:0

2. čtvrtfinále: Rybakinová porazí Džabúrovou | H2H 2:2

3. čtvrtfinále: Muchová porazí Pegulaovou | H2H 0:0

4. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Ostapenkovou | H2H 2:0

1. semifinále: Šwiateková porazí Rybakinovou | H2H 1:3

2. semifinále: Sabalenková porazí Muchovou | H2H 1:0

Finále: Šwiateková porazí Sabalenkovou | H2H 5:3