Preview: French Open ženy

Již v neděli startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, na rozdíl od loňského ročníku (hrálo se na přelomu září a října) došlo k pouze jednotýdennímu odkladu. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 30. května do 12. června.

Herní pole vede předloňská vítězka a světová jednička Ashleigh Bartyová. Mezi největší favoritky se dále řadí úřadující šampionka Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková a vítězka ročníku 2016 Garbiñe Muguruzaová.

Mezi nasazenými budou z českých tenistek figurovat Karolína Plíšková, loňská semifinalistka Petra Kvitová, předloňská finalistka Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Ty v hlavní soutěži doplní Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Tereza Martincová.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily vítězka ročníku 2018 Simona Halepová, Alison Riskeová, Dajana Jastremská, Jil Teichmannová, Samantha Stosurová, Kirsten Flipkensová ani Mónica Puigová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Chloé Paquetová, Océane Babelová, Elsa Jacquemotová, Océane Dodinová, Diane Parryová, Harmony Tanová a Clara Burelová a Australanka Astra Sharmaová.

Bartyovou může z tenisového trůnu sesadit jedině Naomi Ósakaová.

Celková dotace turnaje činí zhruba 34,4 milionu eur (cca 875,5 milionu českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 1,4 milionu eur (cca 35,6 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová je s 27 výhrami a třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony a vyjma domácí akce v Adelaide se vždy probojovala minimálně do čtvrtfinále. Světová jednička sice loni po koronavirové pauze už nehrála, ale hned svůj první letošní turnaj (generálka v Melbourne) ovládla a přemožitelku nenašla ani v Miami a Stuttgartu.

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (vítězka); Madrid (finále)

Bilance: 27-5

Bilance na antuce: 13-3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Bartyová do antukového jara vstoupila už v Charlestonu, na zelené antuce ve čtvrtfinále nestačila na Paulu Badosaovou. Ve Stuttgartu a Madridu se naopak dostala až do finále, zatímco ve Stuttgartu triumfovala, v Madridu prohrála bitvu s Arynou Sabalenkovou. V Římě ve čtvrtfinále vzdala Cori Gauffové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)

Bartyová se antukového grandslamu zúčastní posedmé. Teprve předloni, kdy v Paříži hrála naposledy, se dokázala dostat přes druhé kolo a jeden z podniků velké čtyřky senzačně vyhrála.

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Možná cesta turnajem

1K: Peraová | H2H 0-0

2K: Linetteová | H2H 0-0, NEBO Paquetová | H2H 1-0

3K: (25) Džabúrová | H2H 1-0

OF: (13) Bradyová | H2H 2-1

ČF: (5) Svitolinová | H2H 3-5

SF: (4) Keninová | H2H 4-2

F: (2) Ósakaová | H2H 2-2





Iga Šwiateková měla solidní vstup do sezony, zahrála si osmifinále Australian Open a v Adelaide se dočkala svého druhého kariérního triumfu na nejvyšším okruhu. Na dalších třech turnajích hraných na tvrdém povrchu skončila s bilancí 1-1.

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítězka)

Bilance: 19-5

Bilance na antuce: 8-1

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Šwiateková na antuce potvrzuje, že nejpomalejší povrch je jejím nejsilnějším. Hned na první akci v Madridu se dostala do osmifinále, v němž ve dvou těsných setech podlehla světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové. V Římě až na dva odvrácené mečboly Barbory Krejčíkové dominovala, ve finále bez ztráty gamu porazila českou jedničku Karolínu Plíškovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (vítězka)

Šwiatekové se na French Open daří fantasticky. Hned při svém debutu se dostala až do osmifinále, loni bez ztráty jediného setu antukový grandslam vyhrála a stala se první polskou grandslamovou šampionkou.

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Možná cesta turnajem

1K: Juvanová | H2H 1-0

2K: Petersonová | H2H 0-0, NEBO Rogersová | H2H 1-0

3K: (30) Kontaveitová | H2H 0-2

OF: (12) Muguruzaová | H2H 0-1

ČF: (4) Keninová | H2H 1-0

SF: (1) Bartyová | H2H 0-1

F: (2) Ósakaová | H2H 0-1





Aryna Sabalenková do letošní sezony vstoupila triumfem v Abú Zabí a ovládla třetí turnaj v řadě a protáhla svou neporazitelnost na 15 utkání. Letos prohrává pouze s těmi nejlepšími nebo hráčkami, které mají zrovna výbornou formu. V průběhu letošního tenisového roku odehrála 32 zápasů a 25 jich vyhrála.

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (vítězka); Stuttgart (finále)

Bilance: 25-7

Bilance na antuce: 11-2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Sabalenková má v posledních měsících vynikající formu, což potvrzuje i na antuce, na které se jí nikdy předtím příliš nedařilo. Ve Stuttgartu a Madridu si zahrála finále, zatímco ve Stuttgartu na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou nestačila, v Madridu ji porazila a získala svou první antukovou trofej. V Římě v osmifinále podlehla rozjeté Cori Gauffové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Madrid (vítězka), Řím (osmifinále)

Sabalenková bude hrát hlavní soutěž French Open počtvrté a každým rokem se zlepšuje. Loni vypadla ve třetím kole po porážce s Ons Džabúrovou.

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Konjuhová | H2H 0-0

2K: Parryová | H2H 0-0, NEBO Sasnovičová | H2H 1-0

3K: (31) Pavljučenkovová | H2H 1-1

OF: (15) Azarenková | H2H 2-1

ČF: (7) S. Williamsová | H2H 0-1

SF: (2) Ósakaová | H2H 0-1

F: (1) Bartyová | H2H 4-4





Garbiñe Muguruzaová má letos vynikající formu a na všech osmi turnajích postoupila minimálně do osmifinále. Letos má na kontě už tři finálové účasti, tu poslední v Dubaji přetavila v titul.

Nejlepší výsledky: Dubaj (vítězka); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Charleston (osmifinále)

Bilance: 23-7

Bilance na antuce: 3-2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Muguruzaové se letos na antuce i vinou zdravotních potíží zatím nedaří. V Charlestonu musela vzdát osmifinále s Julií Putincevovou, v Římě v osmifinále prohrála s Elinou Svitolinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Řím (osmifinále)

Muguruzaovou čeká její desáté French Open. Při své premiéře v roce 2012 vypadla v kvalifikaci, o rok později ve druhém kole. Od té doby se ovšem šestkrát po sobě dostala do druhého týdne a v roce 2016 senzačně slavila titul, ve finále tehdy porazila Serenu Williamsovou. Loni byla ve třetím kole nad její síly Danielle Collinsová.

Kariérní bilance: 29-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2016)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Kosťuková | H2H 0-0

2K: Saisai Zheng | H2H 3-0, NEBO Sorribesová | H2H 1-0

3K: (22) Martičová | H2H 1-1

OF: (8) Šwiateková | H2H 1-0

ČF: (4) Keninová | H2H 1-2

SF: (1) Bartyová | H2H 1-3

F: (2) Ósakaová | H2H 0-1



Češky v akci



Karolína Plíšková má letos za sebou devět turnajů a jen na třech si dokázala poradit s alespoň dvěma soupeřkami. Postupu dále než do čtvrtfinále se dočkala až na posledním podniku v Římě.

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 14-9

Bilance na antuce: 7-3

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Plíšková se na antuce herně zvedla, i když stále nehraje v nejlepší formě. Zatímco v Madridu ve druhém kole ztroskotala na Anastasii Pavljučenkovové, ve Stuttgartu ve čtvrtfinále podávala na vítězství proti světové jedničce Ashleigh Bartyové a v Římě se třetím rokem po sobě dostala do finále, v něm ovšem proti Ize Šwiatekové neuhrála jediný game.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (finále)

Plíšková bude hrát hlavní soutěž French Open podesáté a pouze jednou prošla do druhého týdne, v roce 2017 si zahrála semifinále. Loni skončila ve druhém kole na raketě Jeleny Ostapenkové.

Kariérní bilance: 12-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková začne proti po zranění se vracející Donně Vekičové a v případě postupu se utká se Sloane Stephensovou, nebo Carlou Suárezovou, která se teprve před měsícem vyléčila z rakoviny. Ve třetím kole může stejně jako na Australian Open narazit na krajanku Karolínu Muchovou, vítězka by si v osmifinále mohla zahrát s Elinou Svitolinovou a ve čtvrtfinále s Ashleigh Bartyovou.





Petra Kvitová bude hrát svůj desátý letošní turnaj a pouze jednou dokázala postoupit dále než do čtvrtfinále. To se jí povedlo v Dauhá, kde získala titul, přestože v rámci australského léta vyhrála jen polovinu ze čtyř zápasů.

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 15-8

Bilance na antuce: 7-4

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Kvitová pokračuje v letošní nevyrovnané formě i na nejpomalejším povrchu. V Charlestonu se překvapivě loučila již v osmifinále po jasné porážce s Dankou Koviničovou, ve čtvrtfinále ve Stuttgartu nevyužila mečboly proti Elině Svitolinové, v madridském čtvrtfinále nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a v Římě skončila už ve druhém kole na Věře Zvonarevové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (2. kolo)

Kvitová v minulosti na French Open startovala 11krát a pětkrát se probojovala do druhého týdne. Nejlepšího výsledku dosáhla před devíti lety a loni, kdy v semifinále prohrála se Sofií Keninovou.

Kariérní bilance: 28-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2021)

Loňský výsledek: nehrála

Kvitovou na úvod čeká kvalifikantka Greet Minnenová a poté lucky loser Olga Govorcovová, nebo Jelena Vesninová. Ve třetím kole by loňská semifinalistka chybět neměla a mohla by v něm nastoupit proti trápící se Jeleně Rybakinové. Už v osmifinále by mohla změřit síly se Serenou Williamsovou a ve čtvrtfinále například s jednou z největších favoritek Arynou Sabalenkovou.





Karolína Muchová má letos smůlu na zdraví. Na úvodním podniku sezony v Abú Zabí se dostala do kontaktu s nakaženou osobou a musela do izolace, na generálce v Melbourne odstoupila kvůli zranění břišního svalu, i přes přetrvávající potíže se na Australian Open probojovala do svého prvního semifinále na grandslamech.

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 11-3

Bilance na antuce: 3-2

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Muchová se od února, kdy se senzačně probojovala do semifinále Australian Open, kvůli léčbě břišního svalu představila pouze na dvou turnajích. Na antuce ve Stuttgartu se v prvním kole trápila se zády a prohrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. V Madridu se dostala až do čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Muchová bude hrát hlavní soutěž pařížského grandslamu potřetí a zatím dosáhla na jedinou výhru. Loni hned v prvním kole vypadla s Christinou McHaleovou.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Muchovou na úvod vyzve Andrea Petkovicová a v případě postupu kvalifikantka Varvara Lepchenková, nebo Shuai Zhang. Ve třetím kole by si dle papírových předpokladů měla zahrát s Karolínou Plíškovou. Poté už by její cesta byla stejná jako u české jedničky - pravděpodobné osmifinále s Elinou Svitolinovou a čtvrtfinále s Ashleigh Bartyovou.





Markéta Vondroušová sice úvodní zápas letošní sezony prohrála, ale pak si zahrála semifinále na generálce v Melbourne a osmifinále na Australian Open a v Miami.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 10-8

Bilance na antuce: 1-3

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Vondroušové se na antuce zatím vůbec nedaří a v případě neobhajoby předloňského finále French Open jí hrozí výrazný pád žebříčkem. Na nejpomalejším povrchu se zúčastnila tří podniků a dočkala se jediné výhry, když na tom prvním ve Stuttgartu vyhrála derby s krajankou Marií Bouzkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (1. kolo)

Vondroušová do hlavní soutěže French Open naskočí popáté. Zatímco při úvodních dvou startech vyhrála jediný zápas, předloni došla až do finále. Na senzační výsledek loni nenavázala, hned v prvním kole schytala výprask od pozdější šampionky Igy Šwiatekové.

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vondroušová má velmi slušný los, i když si hned v prvním kole bude muset dát pozor na nebezpečnou Kaiu Kanepiovou a v dalším nejspíše na Alizé Cornetovou. Předloňská finalistka "měla štěstí" na potenciální nasazené soupeřky, Kiki Bertensová (3K) se totiž po operaci trápí, Alison Riskeová (OF) letos ještě nevyhrála, Naomi Ósakaové (OF) antuka nesedí a určitě hratelné by bylo i případné čtvrtfinále s Biancou Andreescuovou.





Barbora Krejčíková pokračuje ve vzestupu žebříčkem a vynikající formě. Měsíc po čtvrtfinále na generálce v Melbourne přišel senzační postup do finále akce WTA 1000 v Dubaji.

Nejlepší výsledky: Štrasburk (zatím finále), Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (zatím finále)

Bilance: 18-9

Bilance na antuce: 7-3

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zítra zahraje o svůj premiérový titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (zatím finále)

Krejčíková se loni hlavní soutěže French Open zúčastnila teprve podruhé a senzačně došla až do osmifinále, v němž neudržela vedení proti rozjeté Nadie Podoroské.

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Krejčíková by si měla na úvod poradit s trápící se krajankou Kristýnou Plíškovou a poté znovu po pár dnech s Jekatěrinou Alexandrovovou. Pokud by ve třetím kole vyřadila nejspíše Elinu Svitolinovou, může se v osmifinále utkat s Karolínou Plíškovou, či Karolínou Muchovou. Vítězka by ve čtvrtfinále nejspíše vyzvala světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.





Marie Bouzková měla letos na betonech vynikající formu. Na generálce v Melbourne v osmifinále sebrala set světové jedničce Ashleigh Bartyové, na Australian Open potrápila Elinu Svitolinovou, na menší akci v Melbourne se podruhé v kariéře dostala do finále turnajů WTA a v Guadalajaře došla do semifinále. Následovalo však nečekané vyřazení v prvním kole v Miami.

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (2. kolo)

Bilance: 11-8

Bilance na antuce: 1-3

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Bouzková se od nečekaného vyřazení v prvním kole v Miami trápí. Na antuce startovala na třech akcích (Charleston, Stuttgart a Madrid) a dokázala vyhrát jediný zápas. V Madridu se navíc v souboji s Petrou Kvitovou zranila a od té doby nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Madrid (1. kolo)

Bouzková se hlavní soutěže French Open zúčastní potřetí v kariéře a stále čeká na premiérové vítězství.

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková se v prvním kole střetne s krajankou Kateřinou Siniakovou. Vítězka by šla na Amandu Anisimovovou, nebo nasazenou Veroniku Kuděrmetovovou a ve třetím kole by s největší pravděpodobností čekala Bianca Andreescuová.





Kateřina Siniaková před startem antukového jara účinkovala na šesti turnajích, vyhrála jen dva zápasy a pouze jeden v hlavních soutěžích. Do antukové části sezony tak vstupovala s hrozivou bilancí 2-6.

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 7-9

Bilance na antuce: 5-3

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Na antuce se Siniaková rozhodně zvedla. Hned v Istanbulu poprvé v sezoně dokázala vyřadit dvě soupeřky v řadě a postoupit do čtvrtfinále. Po vyřazení v kvalifikaci v Madridu se ve své nejlepší letošní formě představila v Parmě, kde po cestě do svého prvního semifinále od srpna 2019 vyřadila Serenu Williamsovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Madrid (kvalifikace), Parma (semifinále)

Siniaková při úvodních třech startech v hlavní soutěži French Open nepřešla přes první kolo. V posledních letech se jí ale v areálu Rolanda Garrose daří a třikrát za sebou hrála třetí kolo, ve kterém loni nestačila na Kiki Bertensovou. Jejím maximem je předloňské osmifinále (její jediné na grandslamech).

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Siniaková se v prvním kole střetne s krajankou Marií Bouzkovou. Vítězka by šla na Amandu Anisimovovou, nebo nasazenou Veroniku Kuděrmetovovou a ve třetím kole by s největší pravděpodobností čekala Bianca Andreescuová.





Kristýna Plíšková letos prochází obrovskou krizí a stále čeká na první vítězství v hlavních soutěžích, přestože má za sebou už sedm odehraných turnajů. Letos slavila pouhé tři výhry, všechny v kvalifikaci v Dauhá.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 3-7

Bilance na antuce: 0-2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Lepší to není na antuce. Po téměř dvouměsíční pauze do antukového jara vstoupila v Bělehradu a s Océane Dodinovou neuhrála ani set. Stejný scénář napsala na poslední generálce ve Štrasburku, kde byla nad její síly další francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Bělehrad (1. kolo), Štrasburk (1. kolo)

Plíšková se až loni, při svém šestém startu v hlavní soutěži, dokázala dostat přes první kolo. Hned v tom dalším ji zastavila Garbiñe Muguruzaová.

Kariérní bilance: 1-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková v prvním kole narazí na skvěle hrající krajanku Barboru Krejčíkovou. Pokud by překvapila, pak by ji asi čekala nasazená Jekatěrina Alexandrovová a poté Elina Svitolinová.





Tereza Martincová měla na betonech velmi slušnou formu a díky skvělým výsledkům na akcích WTA 1000 v Dubaji a Miami se konečně dokázala prokousat do elitní stovky žebříčku WTA. Poprvé tak na grandslamech nemusí do kvalifikace a má zajištěnou rovnou hlavní soutěž.

Nejlepší výsledky: Dubaj (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (2. kolo)

Bilance: 16-12

Bilance na antuce: 1-5

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Na antuce je to ale zatím bída. Na pěti akcích zvládla dohromady vyhrát jediný zápas, a to hned na té první v Bogotě. Do Paříže dorazila se sérií pěti porážek.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (1. kolo), Řím (kvalifikace), Bělehrad (1. kolo)

Martincová bude hrát hlavní soutěž French Open poprvé v kariéře, při všech pěti předchozích startech skončila v kvalifikaci.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Martincová má obrovskou šanci poprvé vyhrát zápas hlavní soutěže na grandslamech. Do prvního kola totiž dostala Ivanu Jorovičovou, v současnosti až 251. hráčku světa, která letos odehrála jen dva zápasy a oba prohrála. Ve druhém kole by si mohla zahrát s nasazenou Jessicou Pegulaovou a ve třetím s loňskou finalistkou Sofií Keninovou, nebo vítězkou ročníku 2017 Jelenou Ostapenkovou.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová je nejúspěšnější hráčkou letošní sezony a na French Open patří k největším favoritkám. Předloňská šampionka začne proti Bernardě Peraové, ve druhém kole by se utkala s Magdou Linetteovou, či Chloé Paquetovou a ve třetím kole nejspíše s nasazenou Ons Džabúrovou, nebo Julií Putincevovou. Do osmifinále se nabízí rozjetá Cori Gauffová. Světová jednička by si měla se všemi nástrahami poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Putincevová - Džabúrová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Džabúrová (3K), Bartyová - Gauffová (OF), Bartyová - Bradyová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Elina Svitolinová by měla projít minimálně do třetího kola, loňská čtvrtfinalistka se na úvod střetne s domácí divokou kartou Océane Babelovou a poté ji čeká Ann Liová, nebo Margarita Gasparjanová. Ve třetím kole by mohla nasazenou pětku vyzvat velmi dobře hrající Barbora Krejčíková a rozhodně by nebyla bez šance. V osmifinále by Svitolinová mohla narazit na další Češku, Karolínu Plíškovou, či Karolínu Muchovou. Tato sekce je hodně otevřená.

Zajímavé zápasy 1. kola: Suárezová - Stephensová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Suárezová (2K), Kar. Plíšková - Muchová (3K), Kar. Plíšková - Krejčíková (OF), Muchová - Krejčíková (OF), Kar. Plíšková - Svitolinová (OF), Muchová - Svitolinová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Jasnou favoritku nemá ani další část letošního losu, ve které jsou nasazenými loňská finalistka Sofia Keninová, Jessica Pegulaová, Maria Sakkariová a Elise Mertensová. Keninová se už dlouho trápí, Pegulaová na antuce není tak silná jako na tvrdém povrchu, Sakkariová má nevyrovnanou formu a ani Mertensová v poslední době nehraje svůj nejlepší tenis. Ve třetím kole by mohlo dojít na souboje Keninové s Pegulaovou a Sakkariové s Mertensovou, do hry může zasáhnout šampionka ročníku 2017 Jelena Ostapenková, která v prvním kole vyzve Keninovou. Naprosto otevřené.

Zajímavé zápasy 1. kola: Keninová - Ostapenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keninová - Pegulaová (3K), Sakkariová - Mertensová (3K), Keninová - Sakkariová (OF), Pegulaová - Sakkariová (OF), Keninová - Mertensová (OF), Pegulaová - Mertensová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Elise Mertensová



V poslední sekci horní poloviny se sešly dvě hráčky, které patří mezi největší favoritky - Garbiñe Muguruzaová a úřadující šampionka Iga Šwiateková. Druhá jmenovaná má na antuce vynikající formu a neměla by mít s postupem do osmifinále potíže, její největší hrozbou je nasazená Anett Kontaveitová. Muguruzaová by rovněž v osmifinále neměla chybět a její největší překážkou by měla být nasazená Petra Martičová. Dle papírových předpokladů tak nic nebrání osmifinále mezi Muguruzaovou a Šwiatekovou. V něm bychom favorizovali vítězku římského podniku Šwiatekovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Giorgiová - Martičová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Sorribesová (2K), Muguruzaová - Martičová (3K), Kontaveitová - Šwiateková (3K), Muguruzaová - Šwiateková (OF)

4. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Petra Kvitová má velkou šanci se v Paříži znovu dostat do závěrečných kol. V úvodním kole ji čeká kvalifikantka, pak další kvalifikantka, nebo Jelena Vesninová a ve třetím možná trápící se Jelena Rybakinová. Pokud Kvitová předvede svůj standard, nemělo by jí osmifinále uniknout. V něm by mohla vyzvat Serenu Williamsovou, nebo Angelique Kerberovou. Ani jedna z hráček se na antuce nepředvedla v dobré formě.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: S. Williamsová - Kerberová (3K), Rybakinová - Kvitová (3K), S. Williamsová - Kvitová (OF), Kerberová - Kvitová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Aryna Sabalenková má letos vynikající formu, v Madridu vybojovala svou první antukovou trofej a do osmifinále by měla projít případně i přes Anastasii Pavljučenkovovou. Běloruska má parádní příležitost si konečně na grandslamech poprvé zahrát čtvrtfinále, protože ve své části pavouka má z nasazených Viktorii Azarenkovou, která se v poslední době trápí zdravotně, a Madison Keysovou, jíž se teď nedaří.

Zajímavé zápasy 1. kola: Azarenková - Kuzněcovová, Tausonová - Badosaová, Sabalenková - Konjuhová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Tausonová (2K), Azarenková - Badosaová (2K), Azarenková - Sabalenková (OF)

6. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Bianca Andreescuová je na tom podobně jako Sabalenková. Pokud bude fit, měla by čtvrtfinále uhrát. V úvodních dvou zápasech ji žádná větší hrozba nečeká, nejtěžší utkání by mohlo přijít ve třetím kole proti Amandě Anisimovové, nebo Veronice Kuděrmětovové. Obě však bojují s vyrovnaností a Andreescuová by je měla porazit. V osmifinále by si mohla zahrát s Johannou Kontaovou, či Belindou Bencicovou. Kontaové se po zdravotní pauze nedaří a Bencicová nemá antuku v oblibě.

Zajímavé zápasy 1. kola: Anisimovová - Kuděrmetovová, Podoroská - Bencicová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Andreescuová - Anisimovová (3K), Andreescuová - Kuděrmetovová (3K), Andreescuová - Bencicová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Bianca Andreescuová



Pokud nechce Markéta Vondroušová zažít strmý pád žebříčkem, pak musí využít příznivého losu. Jednoduchá však nemusí být už úvodní kola proti Kaie Kanepiové a poté Alizé Cornetové, či Harmony Tanové. První nasazenou soupeřkou předloňské finalistky by mohla být Kiki Bertensová, ta se však po operaci extrémně trápí. Ani v osmifinále by Vondroušová rozhodně nepotkala velkou favoritku, Naomi Ósakaové totiž antuka stále nesedí a ani skvěle hrající Paula Badosaová by nebyla nepřekonatelnou překážkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kanepiová - Vondroušová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bertensová - Vondroušová (3K), Bertensová - Ósakaová (OF), Vondroušová - Ósakaová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Markéta Vondroušová

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Svitolinovou | H2H 3-5

2. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Mertensovou | H2H 0-0

3. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Kvitovou | H2H 2-2

4. čtvrtfinále: Andreescuová porazí Vondroušovou | H2H 0-0

1. semifinále: Bartyová porazí Šwiatekovou | H2H 1-0

2. semifinále: Andreescuová porazí Sabalenkovou | H2H 0-1

Finále: Bartyová porazí Andreescuovou | H2H 1-0